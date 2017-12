Bankwana Da Shekara Ta 2017

Ka Sako Dasuki Idan Ba So Ka Ke Ya Mutu Ba, Cewar Iyalinsa Ga Buhari

Za a iya cewa, babu mummunar manufa ko keta ko tsananin zalunci a salon yadda gwamnatin Buhari ta haifar da matsalar da a ke ciki, to amma dai ina amfanin badi ba rai?

Ta yiwu wani ya yi tsammanin kamar wannan hatsari da dan Shugaba Buhari ya yi iyakar iyalin gidan ya shafa kadai, to amma a zahirin gaskiya zai ya shafa, domin duk shugaban da ba shi da nutsuwa da kwanciyar hankali, ba zai iya aiwatar da ko sauke nauyin da ke kansa yadda ya kamata ba.

Don haka tilas za a bukaci wadatuwar man fetur, to amma abin takaici sai a alokacin ne a ka shiga masifar karancinsa. Wannan ba karamin koma-baya ba ne ga rayuwar talakan kasar da ma ita kanta siyasar Shugaba Buhari.

Za a iya cewa, a cikin watannin da a ka shafe a na yin wancan zama na dar-dar, komai ya tsaya cak, idan banda abinda ba a rasa ba. A ka mance da halin wuji-wuji da talakan kasar ke ciki, a ka shiga cika ma sa kunne da kwarmaton siyasar jinyar shugaban kasa. Tabbas a wannan lokaci talaka ya sake shiga rudani har ta kai ga ya rasa me ke yi ma sa dadi ko kuma ina ya dosa ko ina a ka dosa da shi kuma ina zai tsoma kansa ya ji dadi!

Wannan jinya ta Shugaba Buhari tabbas ta kara ta’azzara abubuwa a kasar, ba wai matsalar tattalin arzikin kadai a ke ciki ba, hatta ita kanta siyasar kasar ta dame ta cukurcude, inda a ka rika mayar da yawu tsakanin bangaren gwamnati da na ’yan adawa, tamkar an shiga kakar zabe ko kuma babban zaben kasa ya karato.

