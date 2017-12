Dalilin Buhari Na Nada Matattu Su Jagoranci Hukumomin Gwamnatin Tarayya

Up Next

A wannan nade-naden an fitar da sunayen shuwagabanin hukumomi da daman gaske. Har zuwa hada wannan rahoton gwamnati ba ta bayar da wata sanarwa kan dalilin nada wadancan matattau ba a hukumance.

LEADERSHIP A Yau LAHADI ya labarto cewar wannan jadawalin da kuma kuskuren sunayen da gwamnatin tarayyan ta fitar ya jawo ce-ce-ku-ce masu kauri a sashen yanar gizo da kuma jefa masu sharihin siyasa cikin muhawara, inda kowa ya fantsama bayyana ra’ayoyinsa kan hakan, wasu dai suna nuni da cewar gwamnatin bata yi dogon nazari ko kuma bibiya gabanin sakewa ba. wasu kuma na ganin an fidda jerin sunayen ne tun gabanin zuwan shi wannan sakataren gwamantin tarayyar daga bisani kuma aka umurci wannan sabon sakataren da ya fidda sunayen domin an amince da su.

Shi kuma Sanator Francis Okpozo wanda a ka nada a matsayin mamban sashin cibiyar ’yan jarida ta kasa ya rasu ne tun a ranar 16 ga Disamba, 2016 amma an samu sunansa cikin wadanda a ka nadan.

Sai kuma na ukunsu wanda shi ma ya mutu tun da jimawa mai suna Cif Donald Ugbaja wanda a ka nada a matsayin mamba kwamitin inganta kasuwanci da kare ta (CPC). Shi dai Cif Ugbaja tsohon mukaddashin babban sufeton ’yan sandan Nijeriya ne, ya kuma rigamu gidan gaskiya ne tun a ranar 29 ga watan Nuwamban 2017, amma kuma an samu sunansa a cikin jerin wadanda a ke so su rike da mukaman.

Sai dai kuma fa kura ya taso biyo bayan fidda jerin sunayen, domin a cikin jaddawabin an samu wasu da su ka jima da mutuwa, inda hakan na nuni da cewar gwamnatin ba ta bibiyi jaddawalin sosai gabanin fidda shi ga jama’a ba, inda a ke ganin a n dade da yin nadin, amma sai yanzu a ka fitar da sunayen.

A cikin sanarwar na sakataren gwamnatin tarayya ya ce wadannan nade- naden za su fara aiki ne nan take ba tare da bata wani lokaci ba, inda kuma a ka umurci dukkanin ministocin ma’aikatun gwamnatin da su rantsar da shugabannin ma’aikatun sababbi da a ka nada bayan an gabatar mu su da takardar fara aiki, don su cigaba da aikin yadda ya kamata.

Shugaba Muhammadu Buhari ya amince da nada wasu shugabannin ma’aikatun gwamnatin tarayyar ne, inda a ka zakulo gwaraza kuma hazikai da za su gudanar da aikin don tafiyar da ayyukan gwamnatin tarayya yadda su ka dace bisa kuma tsarin gudanar da aikin yadda a ke so.

A wani yanayi mai ban mamaki da ta’ajibi, shugaban Nijeriya Muhammadu Buhari, ya nada wasu matattu a matsayin jagorori da mambobi na wasu hukumomin gwamnatin tarayyar kasar, to amma a wata majiya ta shaida ma na cewa, hakan ya faru ne sakamakon dadewa da sunayen su ka yi a ajiye ba tare da ya sanya mu su hannu ba, sakamakon jinya ya yi fama da ita a wajejen karshen shekarar bara (2016) har zuwa tsakiyar shekarar bana (2017).

Advertisement