An Gudanar Da Bikin Maukibin Kadiriyya Na 67 A Kano

Ya ce, wannan maukibi an fara shi ne da mutane wadanda ba su fi mutum 20 ba, amma yanzu sai dai miliyan. Kuma ya yi kira ga Sheik Karibullah da ya gayawa mabiya cewa, lokacin siyasa ya na matsowa, don haka su yi ta cikin tsafta.

Wannan taro an fara shi tun misalin karfe 7:00 na safe, inda baki daga sassan kasashen duniya su ka halarta. Wannan kasashe akwai kasar Sudan da kasar Maroko da kuma kasashen Iraki da Mali da Ghana da nijar da dai sauransu

Advertisement