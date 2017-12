Yaushe Za A Kawo Karshen Harin Kunar Bakin Wake A Nijeriya?

Daga Muazu Hardawa, Bauchi

Harin kunar bakin wake na daya daga cikin manyan matsalolin da su ka addabi arewacin Nigeria tun daga lokacin da a ka yi fama da tashe-tashen hankulan kungiyar Boko Haram a Nijeriya, lamarin da a kullum mutane ke tunanin ashe akwai lokacin da zai zo dan Nijeriya ya daura bom a jikinsa ya shiga cikin jama’a, don ya kashe su shi ma ya sauya mazauni zuwa lahira don tunanin hakan shi ne cigaba a gare shi da kuma biyan wasu bukatu da ya sa a gaba?

Bayan haka irin wannan bala’i na harin kunar bakin wake wani abu ne da ya wuce tunanin mai tunani ganin cewa Ina amfanin badi-ba-rai, yayin da masana harkokin tsaro ke ganin cewa mutanen da ke irin wannan aiki babba ko yaro mace ko namiji su na yi ne bayan an fitar da su a hayyacinsu sai a daura mu su bama-baman a jikinsu a nuna mu su inda a ke son su je, su kuma sai su nufi wajen idan sun isa shi kuma mugun da ke son halaka mutane sai ya yi amfani da na’ura mai linzami ko kuma ya kira layin wayar tarho da ke hade da wannan bam yadda idan ta fara motsin babireshin sai wayoyin bam da ke jikin wayar su wargaje sai ta fashe ta halaka mutane, shikenan bukatar mai wannan mugun tanadi ta biya kenan.

An sha kai harin kunar bakin wake a wuraren ibada da kasuwanni da ofisoshin jami’an tsaro da makarantu da shaguna da asibitoci da cikin motoci da sauran wurare, lamarin da har ya kai ga a na tsananta tsaro a wurare da dama ta yadda a ke duba jikin masu shiga wurare don samun kariya. Amma zuwa wannan lokaci da a ka fara samun sauki an sassauta bincike a yawancin jihohin arewacin Nijeriya, illa a jihohin Borno da Yobe da Adamawa a na ci gaba da kai irin wannan mugun aiki na kashe rayukan da ba su ji ba ba su gani ba kamar yadda zan bayar da misalin harin da ya faru a garin Biu ta Jihar Borno a kwanakin baya.

Bayan kai wani mummunan harin kunar bakin wake da wasu mutane su ka kai kasuwar gari Biu a Jihar Borno Jami’an tsaron soja da ’yan sanda sun cigaba da sintiri tare da killace wasu yankunan garin Biu da ke cikin Jihar Borno domin farauto wasu mutane da a ke zargin ’yan kungiyar Boko Haram ne wadanda su ka taimaka wajen kai wani mummunan hari da wasu mata biyu su ka kai ranar wata Asabar a kasuwar Biu, inda rayukan mutane da dama su ka salwanta wasu kuma su ka jikkata.

Rahotannin sun bayyana akalla mutane 25 sun rasa rayukansu nan take kusan mutane 50 sun Jikkata, sakamakon tayar da bama-bamai guda biyu da wasu mata suka yi a kasuwar ta Biu da misalin karfe daya na rana.

A cikin hirar da na yi ta wayar salula da wani dan jarida, Malam Isa Adamu da ke garin na Biu a lokacin da harin ya auku, ya ce, lamarin ya faru kusa da unguwar da ya ke zaune, ya bayyana cewa wasu matane ’yan kabilar Margawa daga Goza su ka tayar da bama-baman; daya a cikin kasuwa daya kuma a kusa da ofishin sarkin kasuwar ta Biu, lamarin da ya haifar da rudani tare da jimamin wadanda su ka rasa rayukansu a lokacin.

Isa Adamu ya bayyana cewa ya kasance a wurin da lamarin ya faru kuma ba dadin ganin yadda a ka tarwatsa mutane yayin harin, haka kuma ya je asibitin garin bayan tattara sassan mutane da a ka samu bayan faruwar lamarin, inda ya kirga gawarwaki 25 a dakin ajiya gawarwaki na asibiti, amma jami’an tsaron soja da ’yan sanda sun killace wuraren da a ke bayar da agajin gaggawa ga mutanen da su ka samu raunuka, amma akwai yiwuwar wasu daga cikin mutanen su na cikin mawuyacin hali da za a iya samun karuwar wadanda su ka rasu yadda a ka samu kusan mutane 40 jimla sun mutu.

Ya ce tuni mutane sun yi ta zuwa asibitin na Biu su na duba ‘yan uwansu da ba su gani ba, haka kuma mutane da dama sun bayar da taimakon jini domin agazawa wadanda su ka samu raunuka. Don haka ya ce lamarin ya zamo bazata ga mutanen garin Biu bayan samun sararawar hare-haren da a ka yi fama da su a shekarun baya har sai wannan lokaci da matan biyu su ka kawo wannan mummunan harin.

Rahotannin sun bayyana kama wani mutum guda dan kungiyar Boko Haram da a ke zaton su ne su ka kitsa kawo matan su ka daura mu su bama-baman su ka tayar har a ka samu wannan asara ta rayuka.

Bayan haka kuma an cigaba da neman mutane biyu maza, saboda wanda a ka kama ya bayyana cewa su biyar su ka shigo garin; maza uku mata biyu, wato wadanda su ka tayar da bam din su ka mutu, inda aka bayyana cewa wannan mutum da a ka kama bisa ga dukkan alamu ya jima a daji; ba wanka ba wanki duk jikinsa kwarkwata da datti, lamarin da ke nuna cewa su na rayuwa cikin mawuyacin hali, don shirya inda za su cutar da jama’a.

Kakakin rundunar ’yan sanda ta Jihar Borno Bictor Isuko a lokacin ya tabbatar da aukuwar kai wannan hari na ranar Asabar da rana, inda cikin jawabinsa ga manema labarai ya ce, mutane 25 su ka rasu cikin wannan harin, sai kuma mata ’yan kunar bakin wake biyu da su ka tada bama-baman. Kuma ya bayyana cewa su na ci gaba da neman wasu mutane, amma sun kama mutam guda da a ke zaton na daya daga cikin wadanda su ka shirya tayar da bama-baman kuma ya na ba su bayanai yayin da su ke cigaba da gudanar da bincike.

Irin wannan kamu na ’yan Boko Haram da ’yan kunar bakin wake an jima a na yin sa kusan shekaru takwas da a ke fama da wannan matsala, amma har yau ba a cika jin ana gurfanar da su gaban kotu akai-akai ba don hukunta su, ko kuma sanar da duniya na gano wadanda ke da alhakin shigar da irin wadannan mutane cikin wannan mummunar akida ko gano daga inda su ke samun kayan aiki da kudade. Kullum rayukan jami’an tsaro na salwanta na jama’a na salwanta dukiya kuma ba a magana lamarin sai wanda abin ya shafa.

Haka kuma yawan mutanen da a kullum a ke cewa an kama ko an kashe da sunan wannan rigima ya kai a ce an kawo karshen lamari, amma idan gwamnati ta bullo ta nan sai su fito ta can yadda a ke cewa birbishinsu ne ya rage, amma har yanzu akwai kananan hukumomi masu yawa da ba a iya zuwa wasu kuma ba a barci da ido biyu haka hatta garin Maiduguri ko ana gobe Kirsimeti ’yan ta’adda sun bi ayarin motoci zuwa shinge duba ababen hawa na dab da garin Maiduguri sun budewa mutane wuta sun kashe da dama.

Ba a jima ba kafin wannan a ka kai hari kan tawagar majalisar dinkin duniya da ta fararen hula wannan hari shima ya ci rayuka masu yawa, kai a ina wannan matsala take, ya kamata a nemi masana kan harkar tsaro da malaman jami’i da su ka jima su na nazari kan rigingimun duniya a zauna da su bisa tebur a karkashin wani kwamiti mai karfi a cire son zuciya a tattauna wannan matsala da nufin daukar shawara da aiwatar da abin da ya dace don kawo karshen wannan masifa ba a zauna ana ci gaban mai hakar rijiya an nitsewa a na cewa an cigaba saura kiris harbin yara ba, lokaci ya yi da ya kamata a fuskanci gaskiya, don hankalin kowa ya kwanta!!!