Gudunmawa Ce Ta Sa Wasu Ke So Na Zama Gwamnan Kano – Abdulsalam Zaura

Daya daga cikin matasa masu taimakawa al’umma a birnin Kano, ALHAJI ABDUSSALAM ZAURA, ya bayyana cewa, ba shi ne ya ke son fitowa takarar gwamnan jihar Kano ba, illla wasu da ke duban irin gudunmawar da ya ke bayarwa ke son ya zama gwamnan jihar.

Alhaji Abdulsalam ya bayyana haka ne a zantawarsa da wakilinmu a Kano, HARUNA AKARADA, cikin makon nan. Wani bincike da wakilin namu ya gudanar ya nuna cewa, ganin wannan kokari nasa ya sa wasu kungiyoyi su ka nemi da ya tsaya mu su takarar gwamna a karkashin jam’iyyar GFN. Ga yadda tattaunawar ta kasance:

Ko ka amsa kiraye-kiranyen da da a ke yi ma ka na fitowa takarar gwamna a jihar Kano?

To, ai ba a neman ka da alkairi ka yar. Idan mutum ya yi haka, to ya yi kuskure tunda abu ne na alkairi. Ba yadda mu ka iya, haka za mu sa kai. Duk da dai lokacin kamfen bai zo ba, rokonmu shi ne Allah Ya dafa ma na.

Ka san takarar gwamna fa wani babban abu ne. Ka na ganin za ka iya?

To, idan na ce ma ka zan iya, na yi karya, amma idan Allah ya yi, to ai komai na Allah daban ne, domin komai idan za ka yi sai da izininSa. To, mun mika komai wajensa.

Me jama’a su ka gani har su ka ce ka fito takara?

Ka san jama’ar kasar nan sun gaji da wannan tarin jam’iyyun wadanda har yanzu ba su cika alkawarin da su ka dauka ba. Duk wani dan siyasa yakin neman zabensa shi ne wuta, ruwa, hanya, wadata, asibiti da magani. Wannan abu ne mai kyau, to amma shekaru 20 baya kamata ya yi mu wuce wannan gurin, amma har yanzu ba a daina wannan ba. Kuma gaskiya wannan abin kunya ne gare mu.

To, kai yanzu idan an fara yakin neman zabe da me za ka ja hankalin al’umma domin su zabe ka?

Gaskiya ba don ka tambaye ni ba, ba zan ce ma ka komai ba, sai dai wasu su fada, amma ba ni ba, domin idan ka yi abin kirki kar ka cika tallatawa, domin ka yi ne saboda Allah. Ni tun tsawon shekaru na ke gina makarantun islamiya da neman izinin makarantun boko na gina ajijuwa kuma Allah Ya taimake ni na san mutane da dama. An ce sabo da maza jari, to ni gaskiya ya ma fi haka, domin sanin mutane na yi hanyar yiwa mutane aiki da dama ban san adadinsu ba. Kuma wannan abu da na ke yi na yi ne ban san Ina da tunanin siyasa ba. Amma komai ka yi akwai sakamokan da Allah zai ma ka, kuma mu na godewa Allah.

Kai wacce rawa za ka taka wa mutanen Kano, idan su ka zabe ka?

Ta na da yawa. Idan an sakar ma na takunkumi yakin neman zabe, za ka ji. Yanzu mu na kan saita tafiyar ne kafin lokaci ya zo, amma yanzu za mu cigaba da karbar ’yan jam’iyyar da su ke sha’awar tafiyarmu, don ga shi nan sai bata mu su a ke yi.

Ba za ka ba su shawara ba domin su gyara?

To, gaskiya ne. Ai Kano wani irin gari ne wanda an ce siyasar Kano sai Kano. Ita siyasar Kano wata iri ce. Idan ba ka da ubangida, to za ka dade ka na wahala, amma idan ka na da shi, ko ba ka san komai ba, to za a tsaya ma ka kuma sai an dora ka. Yanzu a na zaben fidda gwani a APC. Ka dubi irin tashin-tashina da a ke yi. Wasu sun yarda da sulhu da mai girma gwamna ya yi mu su, wasu kuma ba su yarda ba. Meye ya kawo haka? Siyasar ubangida. Kuma wadanda ba su yarda ba, dole sai an saurare su. Dalili; su na da ubangida ko a bi yadda su ke so ko ka ga sum bar jam’iyyar. Dole sai an kauce irin wannan shi ne siyasa za ta yi kyau.

To, kai ba ka da ubangida?

Wannan takarar ma da ka gani wasu ne su ka sani a gaba lallai sai na fito. Ba ni da sha’awar tsayawa takara kowacce iri ce. Da sun bar ni na tsaya ma haka, ya isa, domin akwai mutanen da na saba haduwa da su, domin mu ne mu ka saba tallafa mu su ta aljihunmu, amma idan mu ka yi nasara, ka ga sai a gwamnatance. Duk da cewa za mu fadada abun ne, amma ni da na saba yi zan ji wani iri, domin halin da jama’a su ke ciki a wannan kasa dole sai masu kudinmu sun tallafa.

Mene ne fatanka daga karshe?

Fatana Allah Ya sa mu dace.