Tare da Adamu Yusuf Indabo 07038339244

Tsakure Daga Littafin Miskilin Dare…

Assalamu alaikum ‘yan uwa ma’abota karanta wannan jarida mai farin jini da tarin albarka wato LEADERSHIP A YAU jaridar Hausa ta farko mai fitowa kullum.

Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan fili namu na ADABI A YAU, filin dake kawo muku rahoton harkokin rubutu da marubuta, da ma duk wata sabga da ta shafi rubutu da marubuta, da ma Adabin Malam Bahaushe gaba daya.

A Yau Lahadi dai filin namu zai kawo muku gajeren labari ne mai taken ‘Me Na Yi Ma Ta?’ na marubuci kuma manazarci MALAM RABI’U MUHAMMAD ABU HIDAYA. Malam Rabi’u Abu Hidaya dai shi ne Shugaban kungiyar Tsangayar Adabin Hausa, kuma marubucin littafin ‘Miskilin Dare’. Hasali ma daga littafin ne ma ya ciro wannan gajeren labari na ‘Me Na Yi Ma Ta?’ kuma ya aiko ma na da shi.

Ga labarin kamar haka. A sha karatu lafiya.

Me Na Yi Ma Ta? Na Rabi’u Abu Hidaya

Babu abin da na fi so kaf! duniya sama da matata a ko’ina na ke, a tafe nake, ko me nake, ita na ke tunani kullum burina shi ne in ga na kyautata ma ta. Na dauki dukkan dawainiyyar iyaye da ‘yan uwanta. Ita ma tana tsananin kaunata sam bata so ta ga damuwata komai na fada kan na rufe baki ta gama yi.

Lokaci-lokaci takan ce dani Habib me zan yi a duniya in biya ka abin da kake yi min? Ka dauke dukkan wata damuwata da ta yan’uwana gashi baka taba nuna kosawarka ba. Wallahi ina tsananin alfahari da kai, na gode Allah yasa ka da Alheri. Ni kam nakan ce mata ba komai, ai yi wa kaine, kin san bani da kowa nan duniya sai ke, duk iyayena sun mutu.

Kuma kin san su kadaine gare ni nan duniya. Na rasa dalili kullum dada kaunar matata nake ita ma haka, ina matukar tausayinta a kan komai, musamman saboda irin kulawar da ta ke bani sam idan na dawo gida bata da lokacin kanta sai nawa.

Na kance da ita Habiba wai ke ba ki gajiya da dawainiya da ni? Kin min wanka, Kin bani abinci na ci, kin bani ruwa na sha ga hira kina min gaskiya kina ji da ni kamar wani jaririnki?

Ta kan yi murmushi ta ce Habib kenan, ai ni mijina kamar jariri na dauke shi, kuma in ban yi ma ba wa zan yi wa? Kar fa ka manta kai mijina ne kuma mutum mai muhimmanci hakanan mafi soyuwa a tare da ni.

Watarana muna zaune da ita sai tace da ni Habib yakamata ka barni in koma makaranta saboda ka san NCE (National Certificate of Education) ce kawai da ni, in san samu ne ina so in koma Jami’a in yo digiri.

Shiru na yi, kana zuwa can na ce mata to ba komai, akwai wani abokina Malami ne a jami’ar Hululu zan masa magana sai ya samo miki gurbin karatu a makarantar.

Hmm!Tsalle Habiba ta yo daga inda take ta rungume ni ta na fadin na gode wallahi Habib na gode.

Ban san me yasa ba amma sam ni a raina ba na son Habiba ta ci gaba da karatu ban sani ba ko, don son da nake mata ne, kuma ga shi bana son dawowa gida na tarar da ita ba ta nan don na kan ji gidan kamar daji. Bayan kamar mako guda da wannan maganar, sai na samu abokina Hudu na gaya masa bukata ta, cikin kwanciyar hankali aka sama wa Habiba gurbin karatu a jami’ar Hululu, kasancewar tana da takardar shedar Malanta(N.C.E) aji biyu suka bata.

Na dauka zan samu raguwar kulawar da Habiba ta ke ba ni kasancer ta koma karatu, amma ina sai ma abin da ya karu. ko da yake an rage mata dawainiyar gida domin ‘Yar mu Hibbah ta koma can wajen kakarta da zama wato Mahaifiyar Habiba,duk da bana son hakan amma kasancewar ba na son ganin duk wani abu da zai kawo cikas a rayuwar Habiba haka na hakura. Wani salo da Habiba ta dauka idan tana Makaranta takan rubuto min wasu dadadan kalamai ta cikin

waya kamar haka:

Habib ina sonka ina burin kasancewa tare da kai har abada kaine burina kuma farin cikina na har abada. kar ka manta don Habib kadai a ka yi Habiba haka nan don Habib kadai aka halicci Habiba. Na yi kewarka da yawa. Ka kular min da kanka nawan. Sai na dawo. (I lobe you and i miss you).

Gaskiya ina jin dadin yadda Habiba take nuna min kulawa da soyayya haka. Yau shekarar mu shida da aure kuma yar mu daya da muka haifa wato Hibbah mai shekara hudu da rabi. Amma kullum wutar kaunar junanmu dada ruruwa ta ke a zukatanmu.

A kwana a tashi ba wuya a wajen Allah yanzu Habiba ta yi nisa a karatunta, yanzu kuma salon da ta dauka ban gane masa ba, ba ta dawowa gida akan lokaci, sannan ba ta son yin girki idan tambayeta me yasa take makara sai tace wai karatu ne ya tsai da ita, idan na ce mata ta tashi ta min wani abin sai ta ce wai ta gaji sosai, a haka zan fita na samo mana abin da za mu ci, duk da cewa wannan sabuwar dabi’a ta ta tana damuna amma ban taba nuna mata ba, kawai na abar abin a wahalar makaranta kawai.

Watarana na taso daga gurin aiki da wuri sai na ce bari in biya makaranta in dauko Habiba daga nan ma sai mu gaisa da Hudu dan mun kwana biyu ba mu hadu ba, da shigata makarantar ban zame ko’ina ba sai ofis din abokina wato Hudu domin mu gaisa, kaina tsaye cikin ofis din na danna kai, lokaci guda lumfashina ya dauke idanuna suka fito mamaki ya kama ni.

Habiba na gani tare da Hudu cikin wani yanayi marar kyan gani, Habiba ce zauna akan cinyar Hudu hannayenta sakale a kafadunsa suna sumbatar juna, ga dukkan alamu hankalinsu ya gushe, cikin tsananin takaici tare da kunar rai na yi musu gyaran murya, firgigit su ka dawo cikin hayyacinsu tare bayyanar razana mai tsanani a fuskokinsu musamman Habiba, cikin ya ke Hudu ya mike tare da fadin a Habib kai ne yau a makarantar ta mu bai sanarwa? Ya na magana ya kalle kallen gefe ya kasa hada ido da ni.

Murmushi na masa kana na ce dama na taso da wuri na ce bari na biyo mu gaisa, to na gode ni zan tafi na ce masa.

A haba dai tun yanzu ka zauna ka sha ko lemo mana, kallon da na yi masa bai sake magana ba. Na juya na ci gaba da tafiyata zuwa inda na a je motata. Tuki na ke amma kamar ba ni bane saboda duk wanda ya ganni ya san ina cikin mugun tashin hankali, tambayoyi da yawa ne suka bijiro min Shin wani zunubi na aikata da na cancanci wannan sakamako daga Habiba? Shin tun tsawon wani lokaci suka dauka suna aikata wannan barnar? Me yasa Hudu zai min haka?

Duk wadannan tambayoyin na san amsoshin ba samu zan yi ba, a haka na samu na karasa gidan su Habiba na dauko Hibbah na tafi da ita gida, jikina a sanyaye na iso gidana Hibbah tana ta min surutu da labaran abin da ta yi a ranar, ni kuma ina yi mata yake, Allah sarki yaro kenan ba shi da hankalin nazarin yanayin da mutum yake.

La’asar sakaliya Habiba ta yi sallama ta shigo gidan, kwance nake bisa doguwar kujerar da ke falonmu a hankali na bude idanuna tare da duban bigiren da Habiba take ba tare da amsa sallamar ba, a guje Hibbah ta je ta rungumeta tana ta murna abin ta, kusa da ni Habiba ta zo ta zauna tare da fadin Habib fushi kake da ni ko?

Lallai ma wannan yarinyar ba ta hankali wai tambayata take ina fushi da ita, da ta san matsayin da na bata yanzu da ba ta zo kusa da ni ba. Ban ce mata komai ba, tashi kawai na yi daga inda take ta shige daki na rufe, zuciyata cike da kuna, a ranar ba mu yi magana da Habiba ba da sassafe kafin na bar gidan na rubuta mata wasika kamar haka:

Habiba na yi fatan mun rayu tare cikin farin ciki na har abada Yanzu ta tabbata za ki rayu ba tare da ni ba. Ina miki fatan alheri da fatan za ki samu dukkan wani alheri da ke wannan duniyar addu’ata kenan, da fatan za ki rayu cikin farin ciki na har abada Habiba ya zama wajibi ki manta da ni a rayuwarki, wannan bankwana nake miki.

Don Allah ki yi nesa da rayuwata bana ko fatan sake tozali da ke, Habiba ko da mun ci gaba da zama zargi ba zai bari mu samu farin ciki ba, kin riga kin rushe duk wata katangar farin cikin da muka gina tare, ina fatan ki samu sabuwar rayuwa bayan wannan na yafe miki laifin da kika min. Na sake ki saki daya.

Wannan shi ne karshen rayuwata da Habiba. Bayan shekaru biyu na sake aure. Na auri wata yarinya mai suna Maryam kuma ‘ya ta Hibbah na tare da ni, amma har yanzu zuciyata cike ta ke da son Habiba.