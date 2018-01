Zaben 2019: PDP Za Ta Fattaki APC A Nijeriya, In Ji Shugaban Matasa

MURTALA ABUBAKAR shi ne shugaban matasan jam’iyyar PDP reshen jihar Bauchi. A hirarsa da LEADERSHIP A YAU LAHADI ya bayyana cewar jama’an Nijeriya suna matukar bukatar jam’iyyarrsu ta dawo mulki a Nijeriya, a cewarsa APC ta gaza tabuka aiyukan a zo a gani, a don haka ya ce suna nan suna shirye-shiryen amsar mulki daga hanun jam’iyyar mai ci. a cikin hirar ya kuma bayyana cewar za su hada karfi da karfe da jam’iyyun adawa domin kawar da APC da mulki. KHALID IDRIS DOYA ne ya tattauna da shi kamar haka:

Kasantuwar kai ne sabon shugaban matasan PDP a jihar, shin ka na da wata yunkuri na ciyar da jam’iyyarku ta PDP gaba?

Tab! Sosai ma kuwa, tuntuni din ma bamu da wani aiki mukami muke fadi-tashin domin ciyar da jam’iyya gaba, muna yunkuri ta fuskoki daban-daban, tarurruka domin wayar da kan jama’a a dangane da ci gaban jam’iyyar PDP. Ballantana kuma yanzu da muke shuwagabanin ai shirye-shirye da kuma burace-burace don inganta jam’iyyar nan suna nan tuli-tuli wadanda muka zo da su. Dole ne mu tsaya duk ta hanyoyin da suka dace mu bayar da gudunmawa za mu bayar, kuma za muke kasancewa masu shirya tsari mai kyau, tunani masu kyau domin karin bunkasar ita wannan jam’iyyar. Wannan tamkar wata hakki ne da ta wajaba a kanmu, wanda kuma tuni ma mu ka fara tafiyar da tsare-tsare domin ciyar da jam’iyyar gaba, kuma muna nan muna kan daurawa a halin yanzu.

Wane shiri ka ke da shi na ganin an fara shirye-shiryen zaben 2019 cikin kwanciyar hankali?

Ai shi zaben 2019 an fara shi ne tun daga ranar da aka kammala zaben 2015, saboda haka tun daga wannan lokacin muka zo muka fara shirye-shirye. Domin mun samu jarabawa, a bisa haka ne ma gaskiyar magana ba mu zauna ba; muka tashi tsaye muka yi ta wayar wa jama’a kai hade kuma da kara yunkuri a matsayinmu na matasan jam’iyya muna bibiyar kurakuranmu muna ta gyarawa, hade kuma da baiwa jama’a hakuri. Kuma tabbas jama’a sun gani a kasa aiyuka na alkairi da daman gaske wacce PDP ta yi ta yi musu, yanzu kuma da mulki ya kubuce mana sai abubuwa suka zo suka tsaya domin masu mulkin yanzu sun gaza.

Ke nan yanzu ku kun yarda kun yi kuskure wajen gudanar da mulki?

Eh, mun yarda, ai dan PDP shi mutum ne wanda ya yarda kan cewar shi fa dan adam ne, zai iya kuskure kuma zai iya yin daidai, kuma mun zo muna ta kan karatu daga kuraukuran da muka aikata muna ta kan gyarawa.

Wani tabbaci ne za ka iya baiwa jama’a kasar nan kan cewar kun gyara ko kuna kan gyara kurakuranku na baya?

Tabbas ko a wannan zaben na shugaban jam’iyyar PDP ta kasa jama’an Nijeriya za su iya tabbatar da cewar PDP ta nufi hanyar gyara kurakuranta, domin a wannan zaben an tabbatar da yin demokradiyya tsantsa, an kuma yi siyasa mai tsafta, an kuma tabbatar da kowa ya fito ya yi kamfen kuma jama’a suka zabi abun da suke so kowa ya ga hakan. Kuma fa daman irin dan kurakuran da ake ta tunani mun yi. Wannan kuma rauni ne daga dan adam, ka san dan adam yana hawa ne daga sama watarana ya dan yi tatata ya fadi, wata rana kuma ya mike. Daga haka ne ake gane har za a yi tafiya. Mu a jam’iyyar PDP mun yi tafiya a cikin shekaru 16, mun maida Nijeriya ta zama sabuwa, jahar Bauchi an yi abubuwa masu kyau wanda PDP ta yi amma yanzu haka ka ga abubuwan duk sun tsaya.

Da ka ke cewa an yi adalci wajen yin zaben shuwagabanin PDP a matakin kasa, amma wasu na ganin ba a yi musu adalci ba a tsakanin wadanda suka nemi takaran nan, shin baka ganin har yanzu da sauran rina a kaba?

An yi zabe lafiya an kirga kuri’u a gaban ‘yan jarida da dukkanin wadanda hakan ta shafa, kowa ya ga abun da ya faru babu fada, an yi tsaftaccen zabe, manya sun je wajen kowa kuma ya yi farin ciki da yanda aka yi zaben nan don haka babu wani wanda ya ce ba a yi amsa rashin adalci ba, sai dai guna-guni na wanda aka kada wannan kuma sunnar zabe ce. Jam’iyya ta yi abubuwan da suka kamata wanda kuma hakan ya dada karfafata wa jam’iyyar guiwa kan ci gaba da fito da tsare-tsare domin gyara fuska wa kurakuran baya.

Wani madogara kuka rike da kake ganin za ku iya tutiya da shi a zaben 2019?

Madogaranmu ai basu da iyaka, suna da yawan gaske.

Za mu iya jin kadan daga cikin su wadannan madogarar taku?

Yauwa! Jam’iyyar PDP dai ita jam’iyyace mai alheri tuntuni dinta, kuma har yanzu ba ta fasa alherin nan na ta ba, sannan kuma har yanzu jama’a shigowa cikinta suke yi. Manya-manyan jama’a kuma jiga-jigai suna ta tururuwar shigowa cikinta, daga birni da kauye, manyan jama’a da kuma kananan shiga jam’iyyar kawai ake yi. Sha’awar jam’iyyar nan ya dawo wa mutane, kowa yanzu mararin dawowar PDP yake yi, ko yanzu nan na rabu da wani mutum bayan da ya saida min man fetur na ‘block market’ yake ce min jama’a sun zaku PDP ta dawo mulki, domin jama’a na shan wuya na rayuwa, yanzu ka duba yanda jama’a ke shan wuya ta fuskacin man fetur din nan. Mutumin nan ya ce min wallahi a PDP ya yi gida, ya yi aure kuma yake cin abinci, amma yanzu da bakinsa ya ce masu mulkin yanzu duk sun tsagu su ajiye mulkin don sun san ba za su iya ba. amma ita PDP tana da tsari tana kuma shirya abubuwanta tun kafin ma lokacin bukatar hakan ya zo. Tana tunanin idan kaza zai yi kyau sai ta yi, idan kuma kazan nan ba zai yi kyau ba sai ta hakura, mu a PDP ba muna tsagewa mu ce dole sai abu kaza ya iyuwa bane, muna duba abubuwan da suka dace. Yanzu haka jam’iyyarmu ta shirya komai bisa adalci kuma za mu baiwa ‘yan Nijeriya mamaki, ku jira mu dawo mulki kawai.

Baka ganin ‘yan Nijeriya za su ce kuna son ku yi musu rufa-rufa na yaudara ne a halin yanzu, daga bayan kun dale ku ci gaba da yin abubuwanku na da baya?

Ai na fada maka tun farko, idan mutum ya yi kuskure tun farko ya ce yanzu ya gyara ai da banbanci da wanda ya san yan kuskure ya ce shi daidai yake yi. ‘yan Nijeriya fa ‘ya’yanmu ne kuma muna sonsu. To mutumin da kake sonshi ya za a yi ka yaudareshi?. Mu muna son mu ci gaba da shuka wa ‘yan Nijeriya aiyukan alkairin da muka saba yi, yanzu daurawa kawai za mu ci gaba da yi, don haka yaushe za ka yi ko kuma yaushe ne dan kasa na gari zai yi tunanin PDP za ta yaudareshi a yanzu. Tuntuni mun sani mu muna daukan kowa mu tafi da shi matukar mutum dan kasa ne shi, don haka mu kokarinmu ci gaba ne, kokarinmu kasarmu ta ci gaba a gina kasa, al’umma su rayu cikin sauki, mu samar da hadin kai da kuma zaman lafiya.

Ba ku gamsu da salon mulkin jam’iyya mai ci bane wato APC?

Eh, to ba mu kadai ne bamu gamsu ba; wannan dalilin ne ma ya sanya ka ga jam’iyyu sun yi yawa a halin yanzu. Ta yaya ne ma za ka ce mun gamsu? Ai maganar gamsuwa bata ma taso ba, kasar Nijeriya da yanzu ake matse ta-ko-ta-‘ina, ka ke lura da yanayin da ake ciki, idan ka iya tsarin shugabanci za ka iya fito da hanyoyin kawo sassauci ta hanyar gudanar da shugabancinkan nan wa al’umma, amma kullum idan kana lura kamar a ce maka jiya ne dama-dama yau da matsi, jiya ta fi yau. Kullum kuma ana fatan neman sassauci, neman sauki ake yi amma har yanzu hawa ake yi.

Amma an ce gwamnatinku ne ta jefa Nijeriya cikin mashashsharan tattalin arziki nan?

Idan mutum shirya rowa ba sai ya yi ta sharara karya wa mabiyansa ba; ai rowace suka shirya da kuma rashin shirya alheri, idan da sun shirya alheri tsakaninsu da Allah har tuntuni kuna tunanin mune muka kawo matsalar tun da yau Allah ya baku mulkin a hanunku wani sauki ko sauyi kuka kawo? Shin ba a samun kudi ne? ba a samun yadda za a tallafa wa mutane ne? shin ku baku da tsarin yadda za ku iya kawo sauki wa al’umma ne?. maganar gaskiya kenan su APC sun gaza wajen kawo wa jama’a sauki, matuwar zuciyarka babu alkairi cikakke sai ka ga babu abun da za ka iya tsinana wa jama’a. PDP ta jima a cikin abubuwa na inganta rayuwar jama’an kasa, sai dai ta sadu da jarabawa kamar yadda na bayyana maka a baya, amma fa tabbas Allah ya baiwa PDP farin jini, mulki da kuma gogewa kan mulkin.

Idan muka dawo baya, ka yi batu kan zaben shugaban PDP a matakin kasa da wasu jiga-jigai me za ka ce kan zaben?

Wannan zaben ya yi kyau sosai da gaske, kuma ka ga wannan zaben ya baiwa kowa dama ya fito ya nemi dalewa, kuma aka zo aka yi zaben nan cikin tsafta sai godiya.

Kowani dan PDP ya gamsu da wannan zaben?

Idan kashi 97 suka gamsu ai an gama lissafi, ba za ka taba iyawa dan adam ba; don haka majority kowa ya gamsu da yanda aka fidda shugaba.

Wannan zaben na ku mene ne ke alamtawa a nan gaba?

Damban nasara na kwatan mulki a 2019, kuma hakan na gwada mana babban haske a gaba, mu kuma gwada cewar mun fa share shirin tafiya domin komawa gidanmu na jiya, wato shugabancin kasa da mulkanta na hakika, daman asali shugabancin namu ne.

Shugabancin a Bauchi za ku dawo yi ko a Nijeriya?

Kai ana maka maganar dukka kasa kana tambayata Bauchi, ai dukka Nijeriya na ke maka magana, Bauchi kam ai kowa ma ya ga alama, tamkar ma mun amshi shugabanci a jihar Bauchi ne.

Yaya za ku yi da sauran jam’iyyu masu tasowa da karfinsu suna cewa su ma sai sun amshi mulkin kasa a 2019 shin baka ganin kalubale gareku?

Wadannan ai dukkaninsu yaranmu ne.

Ta yaya suka zama yaranku, amma ai jam’iyyu ne masu cin kashin kansu?

Ta duk inda kake tunani. Idan ana adawa ai akwai uwar adawa, shi ya sa na ce maka dukkanin jam’iyyu masu bullowa dukkaninsu yaranmu ne, kuma suna daukan darasi ne daga jam’iyyar PDP, sannan kuma muna dan magana da su cikin hardar Allah za ka gani.

Yaranku ke nan kune kuke daukan nauyinsu?

A’a, ai mutumin da ke koyon abun da kake yi yaronka ne, amma suna cin kashi kansu. Tafiyar dai kusan iri daya ce, za kuma mu karbi mulki a Nijeriya.

Da ka ce kuna tafiya da sauran jam’iyyu, yanzu kenan jam’iyya daya ne baku tafiya da ita?

Ai baka gane ba; wato su ma jam’iyyun suna da manufarsu, amma mene ne manufar jam’iyyar PDP? Shi ne ta karbi mulki daga hanun APC. Sauran jam’iyyun mene ne manufarsu? Shi ne su karbi mulki daga APC, ka ga kenan abun da muke hara su ma ita suke hara, amma mu ka lura muna da cikakken tsari tun daga kasa har sama, wannan dalilin ya sa na ke cewa maka yaranmu ne. dukkaninmu idan mun hadu a rumbun muna kokarin kwace mulki ne a hanun wadanda muke ganin sun gaza wajen gudanar da mulki wato APC.

Yanzu za ku yi maja kenan, kamar yanda APC ita ma ta yi ta hambarar da ku a 2015 kenan kuma yanzu za ku hade ku kure ta?

Ba ina son na ce maka maja ne za mu yi lallai ba, kowani abu da yadda yake zuwa bisa yanayin da ya zo da ita. PDP uwa ce kamar yadda na ce maka, kai dai matsalarmu daya ce kawai kamar yadda na ce maka mun yi kuskure, kuma mun dauko hanyar gyarawa.

‘Yayan PDP da dama sun fice daga jam’iyya suka shiga APC yanzu haka kuma wasu sun fara silalowa suna dawowa PDP shin baka ganin yanza za su sake zuwa su sake gurbata muku al’amura ne kawai?

Ai idan mutum yana ganin baka yi masa adalci, sai ya kaurace maka ya je wani wajen, da ya je sai ya fahimci adalcin nan gwamma wanda kai ka ke yi masa, ya je ya shiga bakin wata bakar hanu, idan zai dawo gida zai dawo ne cikin kyakkyawar tunani, don haka dukkanin ‘ya’yanmu da suke dawowa suna dawa ne da tsaftacceciyar zuciya da shirin hada hanu domin fidda Nijeriya daga halin ni-yasu. Kuma abubuwan da ya sanya wasu mambobinmu suka fita, yanzu an gyara in suka dawo gida ka ga babu maganar sake fita kuma.

Ta fuskacin matasa wani yunkuri kuke da shirin yi ko tsaftace bangar siyasa na matasa?

Ai babu siyasar da za a yi babu matasa a ciki, matasa sune kashin bayan siyasa, kuma alherin da muke yi ai dole ne mu yi, kyauta wa matasa ai dole ne domin mu tabbatar da samar musu da aiyukan yi, da kuma koyar da su hanyoyin dogaro da kai, yanzu dukkanin wani muhallan koyon sana’a da kake gani PDP ce ta samar da su.

A jihar Bauchi me za ka ce?

Za mu dawo da martabar siyasa a jihar Bauchi, za kuma mu dawo da hanyoyin tsayuwa da kafafu, sannan ina kira ga ‘yan jihar Bauchi da su tashi domin zaban mutane na gari, domin yanzu haka Bauchi ta rasa mulki na gari a jihar Bauchi, wannan dalilin ne ya sa muke addu’a babu dare babu rana domin Allah ya bamu mulki mu dawo da martabar siyasa da aiki tukuru a jihar.

Mene ne fatanka?

Fatana shine PDP ta dawo mulki a Nijeriya 2019, mu fattaki APC domin mu dawo da martabar siyasa, mulki, demokradiyya da kuma inganta walwalar jama’an kasa.