Ginin Bangaren Filin Jirgin Sama Na Abuja Zai Ci Karin Dala Miliyan 400

Ya kara da cewa, matsalar da aka samu ya faro ne tun lokacin da aka bayar da kwangilar, da aka fara aiki sai aka lura da karuwa da giman aiyukan. Da farko kuma an dauka aiki ne dan kadan. Ya kuma ce taswirar filin jirgin saman na asali ya samar da hanyoyin fadada shi in bukatar haka ya taso, musamman idan ana samun karuwar fasinjoji.

Sirika ya yi wannan bayanin a yayin da ya ke zagaya wa in da ake gudanar da aikin, in da ya nuna takaicin sa a bisa rashin cika alkawari da gwamnatin tarayya ta yi na kammala aikin a watan Disamban shekarar da ta gabata, ya ce hakan ya faru ne sakamakon karin aikin da aka yi a kan abin da aka tsara tun da farko domin samun cikakken amfanin da ake fata.

