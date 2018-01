HIKAYA: Labarin ‘MUGUN SARTSE’ Na Mubarak Idris Dr

Daga Mubarak Idris Dr 08138131990 [email protected]

Cigaba Daga Makon Jiya

Muguntar Shamsi tamkar sihiri haka take bibiyar jininshi ba wanda yake ragawa baga na gida ba balle na waje, har Asiya dake yarinya karama bai kyale ba balle Rakiya wadda wani lokacin sai tazo wucewa zaisa kafa ko wani abun da zai kada ita bata iya ce masa komai sai dai ta jinjina kai tayi dariya kawai.

Ya na da shekaru tara a duniya ya fara gara ranbar tallar ruwa a titi yakan bi ” yan garuwa yana taya su turawa in an tashi su sallame shi, sai dai kuma me? hakan ne sanadiyyar lalacewar sa dan sai ya kai goma sha daya na dare a waje duk damukawar da Rakiya ta kan shiga na rashin dawowarshi da wuri da ya dawo ya miko mata makudan kudin da duk mai hankali ya kamata ya tuhuma sai tayi shiru ta fara yashe baki ta shiga wata sabgar.

Wata ranar laraba misalin karfe goma na dare lokacin yana da shekara goma sha daya a duniya Asiya kanwar sa nada shekaru takwas ya shigo gidan yana tanbele bayan yasha yayi tatul sauran hadin gambizar ya dura mata ai kuwa kan kice meye tuni ta fara fita hayyacinta, ta fara amai tamkar ta amayo kayan cikinta bayan an bata manja tasha da madara da kyar aka shawo kanta dai har aka samu bacci ya dauketa baccin da bata fark ba kenan sai gawarta da safe jama,ar unguwa suka wayi gari da sakon mutuwar ba tare da sanin musabbabin mutuwar ba sai dai an linkesu a kan ciwon cikin dare ne tayi.

Haka Shamsi ya ci gaba da rayuwar shi ba mai kwabar shi dan yana da shekaru goma sha takwas a duniya ya fara sanin mace a lokacin ya zama ta tattacen dan iska ya fara cin gashin kansa shima ya shiga sahun manyan yara marasa mafada yayi zaman dirshan ba wata tsayayyiyar sana,a sai kame kame yau dako gobe kwandasta in anga na wani a dauke a bi yaro a tare a kwace akuya kaji duk bai bari ba in kai wasarere sa kama su saida in kai magana a yi maka rashin kunya, yakan dauki tallar kayan maye a boye cikin hikima da dabara da iyayen gidansa a wannan lokaci suka dorashi a kai.

Rakiya ta kan yi ’yan kananan sana’o’i da kuma Dashi duk dan ta toshe musu wata kafar, a yammacin ranar wata talata ne tana Rakiy na zaune tana tsifa Shamsi ya shigo afujajan tana masa magana amma ko kallon inda take bayyi ba ya shige daki jim kadan sai gashi ya fito hannunsa rike da kudi wajan kimanin dubu hamsin daukar wata mata da aka hada yau Rakiya ke jiran dare yayi ta yafa mayafi ta kaiwa matar , ta mike da sauri ta bi bayansa tana masa magana ” Shamsi dan Allah dawo da kudinnan na mutane ne dan girman Allah” ko inda kurarta take bai kula ba yana kokarin fita cikin zafin nama ta danko wuyan rigarsa ta soma rera masa magiya tamkar marokiyar data kwana ta wuni bata lasawa bakinta wani abun ba, bata ankara ba sai ji tayi yasa habar hannunsa ya wullo mata wani kakkauran naushi a bakinta ya wanca kalar da ita wanda hakan yasa ta tafi taga taga ta kifa cikin rashin sa, a ta fada kan kibiyar data soki kahon zuciyarta zuruf ta fasa mata kirji wata iriyar zallar madarar azaba taji na mata fareti a cikin kwanyar ta da kyar take motsa baki cikin dauriya ga azabar ciwo dai dai lokacin da yake shirin barin gidan tace” kar ka tafi ka barni Shamsi ka ciremin abinda ke suka ta a kirji dan Allah kazo kaji irin azabar da nakeji Shamsi wayyo Allah innalillahi, wa inna ilaihirraji, un” wani dogon tsaki ya saki gami da fito dai dai lokacin da yasa kafarshi ya bar gidan cikin azaba da zallar ciwo taci gaba da kwada masa kira har muryarta ta disashe a hankali take maganar da inba a kusa da ita kake ba ba lallai kaji abinda take fada ba ” na hana farin cikina saboda na ka shamsi, na watsar da mutunci na saboda naka ya inganta, amma da abinda zaka sakamin kenan? ko da yake A DUNIYA NE kayiwa kanka” a haka ta dinga sambatu ba mai taimaka mata dama gida su kadai jini kuwa tuni ya gama wanke mata sassan jiki a haka har rai yayi nisa da gangar jijinta.

Abinda zai baki mamaki koda yaji mutuwarta a daddafe ya zauna akayi sadakar uku, duk kayan gidan yayo waje dasu ya share gidan tas ya gyara bayan sati biyu ya zuba “yan haya abin takaicin ma ya rasa wadanda zai zuba sai karuwai kankace meye tuni gidan ya koma dandalin bariki ko wacce karuwa duk sharar data kwaso nan zatayo da ita kankace kat tuni unguwar ta fara daukar dumi gaba daya jama,ar unguwa kowa ya tashi hankalinsa ganin yaransu na kallon abinda ke faruwa kuma kowa na fargabar kar hakan ya shafi tarbiyyar dansa kai tsaye suka zauna da dattawan unguwa suka yanke shawarar mika Shamsi hannun “yan doka tunda ai bazai gagari hukuma ba sun masa haka ne sakamakon rashin kunya da ya musu har yana ikirarin saiya farda mutum wallahi saboda sun masa magana akan ya gyara, nan da nan kuwa shigowar hukuma cikin lamarin yasa akayiwa karuwan korar kare fata fata kuma suka tisa keyar Shamsi wanda sai da suka shata masa layi na dokoki da ka, idoji kafin su bashi damar dawowa yanzu haka dai gidan ba laifi ’yan hayan dake ciki matan aurene shi kuma yana zaune a shagon gidan inda har yanzu bai daina harkar saye da sayar da kayan maye ba.

Shamsi kwararre ne wajan bin mata domin ko nawa ya samu bata jin ciwon hidimtawa matan banza wanda shedan yayiwa fitsari a ka, bashi da mutunci ko kadan ga rashin tausayi da imani rikakken dan daba ne na bugawa a jarida ke in baku sani ba bari na sanar da ku yau Shamsi kwararren haya kila ne matukar zaka shaka masa kudi to ba shakka zai maka duk abinda ranka yake muradi tare da shakikan abokansa Aminu Black, da kasimu boro ke wallahi Shamsi tsi………”

Hannu Nasma ta daga mata cikin tsawa tana furzar da wani irin huci tace” ya isheki haka maryam tunda na lura baki san kara da alkunya ba ba kuma kisan zuru da kallon gamsuwa ba dan haka ki saurin datsawa bakin ki linzami ki adana sauran kalaman da kila nan gaba su miki amfani wajan zame miki jarin duk abinda kika daukowa rayuwarki” tana gama fadin hakan ta mike a fusace ta zari jakarta ta bar falon.

Kai tsaye mota ta shiga ta kifa kanta bisa cinyoyinta ta saki wani marayan kuka wata iriyar tafasa zuciyar ta keyi tamkar ta faso kirjinta munanan dabi,un da Maryam ta siffanta Shamsi dasu keta rura wutar kaunarsa a zuciyarta tayi ammana ba gudu ba ja da baya ko da aibinsa yafi haka ba abinda zaisa ta janye daga son da take masa dan ta lura in tayi wasa da son Shamsi zata iya neman ranta ta rasashi, ba ta da wata mafita akan son da ya riga yayi wa zuciyarta MUGUN SARTSE dama tana da yanda zatayi da tayi gaggawar kauda Shamsi daga rayuwarta ko dan ta farantawa makusan tan ta.

Ba ta san Najwa ta shigo ba sai ji tayi anyiwa motar key an cilla ta kan titi sai a sannan ta dago ta na bin hanya da kallo batasan sanda suka baro gidan maryam ba ta som bin Najwa da kallo da jajayen idanunta wanda suka kada sukayu jajur, murmushi kawai Najwan tayi ta kada kai taci gaba da tukin ta.

Gabadaya wunin ranar Nasma batayi shi cikin walwala ba dan ko da suka shiga makarantar kasa halartar dakin karatun tayi sai burki da tayi a farfajiyar makaranta karkashin wata bishiya a wunin ranar Nasma ta kir Shamsi yafi so shurin masaki abinda ya dinga bashi mamaki kenan da kara fasa masa kai, ya a zace yarinya mai kyau aji kudi da ilimi tayi muguwar mutuwa akan sonshi bayan shida kansa yakewa kansa kirari da shi din dai gaja ne kara da kiyashi daukar mara sani, ko dan bata san ko shi waye ba ? to (oho mubarak dai yace ai so ba karya bane duk wanda ya raina so sai ya fara tanadin abinda zai kare kansa danda son zai waiwayeshi dan lafta masa alamomin tambaya kwashan mak a turance)

Shi dai yasan ko da bai samu damar aurenta ba yasan zai huta kuma zai ci gaba da tarairayarta da lallabata dan ganin hakansa ya cimma ruwa, mace dai allurar cikin ruwa ce wai akace mai rabo ka dauka gashi dai shi ya samu nasa rabon a bagas murmushi yayi ya sake muskutawa daga kwanciyar da yayi yana sake nanata sunan Nasm cike da nishadi da farin ciki ya saki wata kodaddiyar dariya a hankali ya furta ” i lobe you i need you ke wallahi i dagargaza lobi you ma Nasma” sai ya babbakw da dariya.

HMMM! ALLAH DAI YA BIYA SHAMSI GAJA!

Labari dai ba ma a fara ba; sai mun hadu a mako mai zuwa.