Kalaman Batanci A Nijeriya: Fahimtar Ma’anar Su Da Hatsarin Su

Da yawa daga cikin al’umar basu fahimci abin da a ke nufi da kalaman batanci ba, musamman a fuskar da a ke amfani da kalmar a yanzu, duk kuwa da cewa wasu daga cikin ‘yan wannan al’ummar na sane da irin ta’asar da aika-aikar da ta faru a wasu kasashe sakamakon kalaman bbatancin da aka yi a kan wasu ba’adin mutane wanda haka yasa aka auka musu kuma ya yi sana diyyar mutuwar mutane da dama, misalin wannan shi ne abin da ya faru a kasar Rwanda wanda a sakamakon amfani da kalmar batanci guda daya a kan wata kabila ya janyo kisan mutane sama da 800 a cikin kwana 100 kacal.

Wannan ya sa mu kaga ya kamata kafin mu duba irin barnar da wannan matsala ta kalaman batanci kan iya kawowa, dole ne mu duba ma’anar kalaman batancin kamar yadda ake amfani da kalmar a yanzu. Ba kamar yadda mafi yawan al’umma suka dauka cewa; duk wata maganar da ta bata rai, ko ta ci mutunci, ko ta walakanta wani a iya kiran ta kalamarn batanci, al’amarin ba haka ya ke ba, duk kuwa da cewa wadancan kalaman suma suna da nasu illolin da munanan ma’anoni, amma kalaman batanci ya na nufin kalaman da a ka yi a kan wasu gungun al’umma ne ba mutun daya ba.

Wannan ya sa cewa, su wadannan kalamai ba su da wata ma’ana kwara daya da ta zama gama gari, wacce za a ce kowa ya gamsu ya kuma yarda da ita. Sai dai masana da kungiyoyi masu aiki domin ganin an dakile hatsarin da irin masifar da kalaman batanci kan iya kawo wa suka fitar da ma’anar kalmomin gwargwadon yanayi, da kuma al’ummar da halin zamantakewar ta. Misali a nan Nijeriya, Cibiyar Fasahar Sadawar da Ci gaban Al’umma da a turanci a ke cewa Centre for Information Technology and Debelopment (CITAD) wacce tsawon shekaru da taimakon MacArthur Foundation ke kokarin bibiyar da dakile kalaman batancin da ke aukuwa a shafukan sada zumunta na yanar gizo (social media) tayi kokari samar da ma’anar da za a yi amfani da ita a nan Nijeriya in da tace kalaman batanci su ne, dukkan kalaman da suka:

Baci wasu mutane saboda addinin su.

Suka zagi wasu mutane saboda kabilar da suka fito ko yaren su

Suka nuna kyama ga wasu mutane saboda wuraren da a ka haifesu

Suka wulakanta mata saboda jinsin su.

Suka nuna kyama ga mutane masu bukata ta musamman saboda lalurar da suke tare da ita.

Ko kalaman da suka wulakanta alamomin al’ada ko addinin wasu

Ko kuma yada jita-jita ta karya don a kyamaci wasu mutane, ko a cutar da su ta hanyar auka musu ko kashe su, ma yar da su saniyar ware, hana musu wasu hakkoki da ‘yancin walwala da dukkan ‘yan adam suke da shi ko kuma ya kai ga yunkurin kisa.

Abin lura a cikin wannan ma’ana shi ne ana la’akari ne da kalaman da aka yi su a kan gungun wata al’umma ne ba mutum daya ba, don kuwa wannan ne zai iya kawo tashin hankali da ya ke a tsakanin al’ummar, amma idan mutun daya ne kawai a ka nufa da kalamun batanci wannan zai zama cin mutunci ne na wani wanda ko da fada ne za a yi zai faru ne kawai tsakanin shi mai batancin da wanda ya bace shi. Sai dai idan a cikin maganar an danganta shi mutumin da kabilar da ya fito ko addininsa ko yankin da ya fito, ko jinsin sa. Misali za a iya cewa: ‘Danliti bakin mugu ne, mai sha’awar zubar da jinin mutane, wanda kan yi dariya ne kawai idan ya ji wasu suna kuka, saboda haka duk inda ka ganshi ka yi hattara don zai iya kashe ka’ wannan anyi kalaman batanci ne a kan shi Danliti kawai, don haka shi kadai a ka ciwa mutunci, shi kadai a kayi wa sharri ko kage. Amma da za a ce “ Malam Danliti dan Hausawa mungaye, masu zubda jini, sanu dariya idan wasu sunyi kuka, duk inda ka gansu to ka yi hattara don suna iya kashe ka’ to wannan ya zama kalamar batanci a kan kabilar Hausawa.

A takaice dai kalma na iya zama kalmar batanci idan ya na dauke da irin waccan ma’anoni na sama kuma anyi shi a kan gungun wassu al’umma ne ko dan kabilarsu da Addinin su. Bangaren da suka fito ko kuma jinsinsu. Don wannan ne zai iya kawo tashin hankali tsakanin al’ummu. Kuma ya kawo tauye hakkin dan adamtaka na wata al’umma saboda irin banbancin da ta kebanta da su.

Saboda haka dukkan wani bayani da zamu yi a wannan shafin idan muka ambaci kalamar batanci muna nufin kalaman da suka cika wannan ma’ana da muka bayyan a sama.

A Nijeriya Kalaman batanci a yau sun zama ruwan dare ta yadda suka cika ko ina, kuma kusan kowanne bangare na mutanen wannan kasa su ke amfani da su a kan al’ummar da suke kyama, ko suke da wani banbanci da ita ko dai ta addini ko siyasa ko kuma wurin zama. Wannan al’amari ya fi kamari a shafukan yanar giwo musammam shafukan sada zumunta da a ke kira da Social Media a turance.

A kwai abubuwa masu matukar tayar da hankali da su ke faru wa na kalaman batanci a wadannan shafuka musammam ta bagaren addini da kabilanci wanda I dan masu ruwa da tsaki, da kuma gwamnati ba su dauki matakan da su ka dace wajen magance wannan matsalar da gaggawa ba to wata rana kasar na iya fadawa cikin wata babbar masifa ( Allah Ya kare) wannan ya nuna cewa dole ne kowa ya bada gudunmawar da zai iya bayar wa don ganin an magance wannan matsalar tun kafin tafi karfi al’umma da aukar da masifa a kasa.

Shi wannnan shafi zai maida hankali wajen yin nazari a kan hatsarin wadannan kalaman batanci da kuma samar da hanyoyin da suka dace wajen magance matsalar. Haka nan kuma lokaci bayan lokaci zamu rika kawo irin sakamako bibiyar wadannan kalamai da ita Cibiyar Fasahar Sadarwa da Ci gaban Al’umma wato (CITAD) ta ke yi da ma na wasu hukumomi ko kungiyoyi da suke aiki wajen ganin an dakile irin wadannan kalamai da kuma irin masifar da za su iya kawo wa.

Don haka idan an biyo mu mako na gaba zamu duba abubawan da sukan sa kalaman batanci su yi tasiri, ko kuma su zama sun firgitar wadanda a ka yi maganar a kan su ko su tunzura wadanda a ke maganar da su wanda kuma hakan ne ke kawo kalaman su tunzura mutane su auka wa wasu ko dai domin kare kai, ko kuma don neman ramu wa. Wannan shi zai ba mu damar mu fahimci ma’anar kalaman batancin tare da sanin ginshikan da su ke tabbatar da su. Fatanmu wannan ya zama sanadin da zai taimaka wajen dakile kalaman batanci a wannan nahiya da ma duniya baki daya yadda ko da anyi kalaman batancin mutane ba za su tunzura ba ballantana su aukawa wasu ko kuma su haifar da tashin hankali.

Don haka taken wannan shafi a ko da yau she shi ne: Kada kayi kalaman batanci kuma kada ka tunzura idan wani ya yi a kan ku.

Isah Garba, Babban Jami’in shirye-shirye ne

a Cibiyar Fasahar Sadarwa da Ci Gaban Al’umma (CITAD), Kano