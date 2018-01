KASAN JIKINKA: Kungiyar Kwayoyin Halittu

Tare da Mustapha Ibrahim Abdullahi 08037183735 [email protected]

Jikin mutum ba zai ginu ba idan babu gabbai; su kuma gabbai ba za su ginu ba idan babu “Kungiyar Kwayoyin Halittu”. Haka su ma ba za su ginu ba, idan babu “Kwayar Halitta”. Kun ga kenan jikin mutum gini ne wanda bulon da ke sama ya dogara da na kasansa.

Kamar yadda bayani ya gabata a rubutun da ya wuce, kwayoyin halitta da suka hadu domin gudanar da wani aiki a jiki, suke ake kira “tissue” a turance. Kuma hadin kansu shine ke samar da gaddai a sassa na jikin mutum. Bamu da kalma guda daya da zata dau ma’anar tissue, amma zamu iya kiranta: “Kungiyar Kwayoyin Halitta”

Malaman kimiyya sun raba “kungiyar kwayoyin halitta” gida hudu :

Masu haduwa su bada tsoka, wato (muscle tissue). Masu hada kwayoyin halitta guri guda, su cike loko da sakon dake tsakaninsu wato (connectibe tissue). 3. Masu shimfida da bada kariya (epithelial tissue). Masu haduwa su yaada sakon lantarki a jikin mutum wato (nerbous tissue).

Bari mu dauki kowanne kaso mu yi bayaninsa dalla dalla.

Kaso na daya (1): Masu haduwa su bada tsoka. Wannan kaso shi ma ya rabu gida uku.

(a)Akwai wanda kungiyar kwayoyin halittar suka hadu suka bada tsokar da take rufe kasusuwa, wato tsokar da muke gani a damtse, baya, cinya, bayan kuri, da sauransu. Wannan ita ake kira (skeletal muscle); tsokar da mutum zai iya kula da motsawarta a sanda yaso, wato “boluntary muscle”.

(b) Akwai kuma wadanda suka hadu suka bada tsokar da ke shimfide a cikin gabban dake cikin jikinmu; musamman gabbai masu kogo a cikin su, ko ince masu kama da bututun ruwa misali: karamin hanji da babban hanji, ko masu kama da bututun roba da ake daure damtsen mutum yayin da za ayi allura( misali: hanyoyin jini). Wannan kaso shine na kungiyar kwayoyin halitta da suka hadu suka zama shimfidaddiyar tsoka mara kauri wadda ake kira (smooth muscle); tsokar da mutum bazai iya kula da motsinta ba a sanda yaso, wato “inboluntary muscle”.

(c) Shi ne wanda kungiyar kwayoyin halitta suka hadu suka gina tsokar zuciya. Wannan tsokar ita ake kira (cardiac muscle). Babu inda ake samunta kaf jikin mutum sai a zuciya.

Kaso Na biyu (2) na kungiyar kwayoyin halitta, shine:- masu hada kwayoyin halitta guri guda, sannan kuma su cike loko da sakon dake tsakanin su. Wannan kaso shi ake kira da (connectibe tissue). Wato masu “saada tsakani”. Yana daga cikin ayyukan wannan kaso: may gurbin kwayoyin halittar da aka rasa a sakamakon jin ciwo ko rauni, bada tallafi ga kungiyar kwayoyin halitta, da kuma yakar cututtuka masu kutsowa cikin jiki. Ana samun wannan kaso a cikin jini, kitse, guntsi, kashi da sauransu.

Kaso Na Uku (3): Masu shimfida a sassa dabam dabam na jiki. Wannan kaso shi ake kira da (epithelial tissue).

‘Yan wannan kungiyar kwayoyin halittu suna bada gudunmawa wajen rufe sassan jiki daga waje, da kuma yi musu shimfida daga ciki. Sune ke shimfida cikin gabobi masu hororo, da kuma kogunan da ake samu a cikin jiki (body cabities).

Kadan daga cikin aikin wannan kaso:

Tace dattin jiki, fitar da dattin daga jiki, zuko sinadarai masu amfani, bada kariya, da sauransu.

Hakanan kuma, shima wannan kaso na uku, ya sake rabuwa kashi hudu, dangane da:-

(a) Muhalli ko gurbin da suke zaune. Sune masu shimfidar cikin gabbai:

masu kama da fayif na ruwa: kamar tumbi, hanji, da bututun murya. Ana kiransu da (Epithelium) Masu shimfidar kogunan jiki, kamar kogon kayan ciki, kogon dake dauke da kwakwalwa, kogon kirji da sauransu. Da kuma shimfida cikin jakar ruwan saukaka motsin mahadar kashi ( synobial sacs). Wadannan ana kiransu da (Mesothelium) Masu shimfidar cikin hanyoyin jini (blood bessels) da kuma cikin zuciya. Su kuma Ana kiransu da (Endothelium).

(b) Kaurin rubinsu.

Su ma sun rabu kaso uku. Akwai mai rubi daya, wato (simple); akwai mai rubin karya, wato (psuedo-stratified); Akwai kuma mai rubi da yawa (stratified).

(c) Nau’i ko siffarsu.

Nan ma an raba su gida uku. Akwai masu faadi (skuamous), akwai masu kama da fila ko dirka (columnar), da kuma masu kama da dunkulen dayis ko na sukari (cubical).

(d) Aikinsu.

Dangane da aikin su, akwai masu fahimtar saako (sensory function). Ana samun a jijiyoyin daukar saakon ji, gani, da jin kamshi da wari. Na biyun kuwa sune masu digo da ruwan aikakken sindari (secretory function).

To, raben-raben nasu na da ya wa matuka. Da fatan dai mai karatu bai rasa ina aka dosa da wannan bayanai ba. Ya zama dole mu dakata da kutsawa ciki sosai, mu tsaya mu fahimci wadannan rabe-rabe, in yaso in Allah ya nufa, maaga sauran.

Yanzu bara mu shiga kaso na hudu (4), wato (nerbous tissue).

Wannan kaso na dauke da kungiyar kwayoyin halittu masu aikin yaada saakon lantarki wato (electrical impulse) a cikin jiki. Su ne tubalin ginin duk wata jijiyar motsi ko kuma, jijiyar saada sakon lantarki da ake kira (nerbe) a turance.

Kwayar halitta guda daya dake wannan kaso, wadda itace mafi kankanta, kuma jigo, ana kiranta (neurone).

An raba wannan kaso gida biyu: kaso na farko Sune kungiyar kwayoyin halitta da suke samuwa tun mutum yana dan taayi wato (neural tissue). Sai kaso na biyu, masu kunshe da dogwayen zare-zare da suka gina wannan kwayar halitta da kuma wadanda suka gina gundarin jijiyar motsi. Jijiyar motsi da kwayoyin halitta na wannan kaso na biyu a dunkule su ake kira da (neuroglia).

Wannan kaso shine mai samar da kulawa da tallafawa ga kwakwalwa da kuma laaka (spinal cord).

Duk da wannan yawan na rabe-raben kungiyar kwayoyin halitta a jiki, hakan bai sa su nuna ‘kabilanci’ ko ‘bangaranci’ tsakanin su ba. Kowanne kaso na aikin sa, da kuma aiki dan taimakawa wani kason dabam, domin kasancewar jiki cikin zaman lafiya.

Aikin da sashen su keyi, mai karfafa daya sashen ne. Wannan shine ya basu damar dabbaka abin da zamu iya kira gabbai a jikin mutum.

Idan akwai wani darasi da ya kamata mu dauka daga jikinmu, ina ga bazai wuce na wannan ba. Wato hadin kai. Tabbas, hadin kai karfi ne!