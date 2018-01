Sa Usman Nagogo: Sarki Mai Dubun Nasara

Tare da Dakta Aliyu Ibrahim Kankara 07030797630 imel: [email protected]

Sunan Usman Nagogo suna ne fitacce, ba ma wai a kasar Hausa da ma Afirka da kuma sassan kasashen Turai ba, har da ma a cikin sarakunan gargajiya, don ya na wata muhibba da daukaka ta musamman a cikinsu. To tsaya ka sha labari. Wadanda su ka rayu a Katsina tsakanin 1905 da 1981 sun san ko wanene Usman Nagogo. Da na 14 a cikin jerin ‘ya’yan Sarkin Katsina Muhammadu Dikko (1856-1944), mai turawa mai Katsinawa. Usman Nagogo ya yi karatun allo, sannan ya shiga Elementare wadda daga baya ta koma Middle School ta Katsina, daga 1922. Ko da ya ke Sarki Muhammadu Dikko ya jawo shi kusa da shit un ya na karami kuma ya nuna masa harkokin mulki, wannan ya sanya bai mayar da cikakken hankali ga karatun bokon ba. Ba’ada bayan haka, mun san cewa ba a yin kamar Sarki Dikko har kasa ta nade, amma shima kan sa Nagogo mai Turawa ya na da nashi baiwa ta musamman, musamman irin yanda ma ya gudanar da mulkinsa. Salon mulkinsa ya fita daban da na sauran sarakunan Arewa.

Tun daga mulkin Habe zuwa na Faulani babu wani sarki daga Arewacin kasarnan ko Lardin nan da ya tafi aikin Haji sai Sarki Muhammdu Dikko, shi ya tafi aikin Haji a kasa watau a cikin mota cikin 1921. Wai don sarakunan da su ka gabata kafin zuwan Dikko sun yarda da wani zance na cewa wai duk sarkin da ya tafi aikin Hajji bay a dawowa kasarsa da rai wai can za ya rasu. Wannan ne ya zame masu shinge ga halartar Makka don sauke farali, duk da yak e cewa wasunsu da dama sun so zuwa aikin Hajin. Aka yi ta surutu, ana ganin watakila ma Sarki Dikko ya zautu, ya fita daga hankalinsa. Ya kuwa rubuta wa gwamnan Najeriya mai suna Sir Hugh Clifford. Lokacin da gwamnan ya ziyarci Katsina a karo na farko cikin Fabrairun 1920 sai ya ce masa tunda Sir Lord Lugard, wanda ya gada ga mulki ya amince ya kuma shata iyakar ayyukan sarakunan Arewa cewa su na da ikon gabatar da ayyukansu na addinin musulunci to ba ma ya bashi izinin zuwa Kasa mai tsarki ba, har ma ya taimaka masa da shirya masa tafiya ta Ingila. Ranar Lahadi 29/5/1921 da safe su ka bar Katsina, a cikin tawagarsa har da Sarki Nagogo, su ka bi ta Kano, su ka nufi Legas. Daga nan su ka wuce London a cikin jirgi. A wannan tafiya sun zagaya wurare da dama. Kai!, daga nan tafiya ta tafi. A cikin 1933 Sarki Dikko ya koma London tare da su Usman Nagogo. Cikin 1937 da 1939 ma haka. A tafiyar Ingila na 1939 harda Usman Liman Durbin Katsina.

Sarki Nagogo ba ya da girman kai, ya na da saukin kai. Kofur Ibrahim Masanawa wanda Sarki Nagogo da kansa ya bada sunansa a dauke shi aikin Dandoka, ya bayyana cewa a lokacin da ya na aikin gadin gidan Sarki a nan Kofar Soro, ya ga Sarki Nagogo na da wata al’ada. Al’adar ita ce kullum da dare ya na fitowa daga gida da kimanin karfe 10 daga shi sai ‘yar shara ya nufi unguwar Alkali wajen wani malaminsa wanda kafin ya zama Sarki ya na zuwa daukar karatu wajensa. Kuma a kasa za ya tafi. Sai ma ka raba shi ba ka san Sarki ba ne. A nan za ya yada dare, su yi hira ta wani lokaci. Sannan idan karfe 12 ta buga sai ya kuma nufi gidan wata ‘yar uwarsa watau yayarsa, a nan cikin birni. Nan za ya zauna su yi ta hira har karfe 2 na dare. Sannan ya kamo hanya ya dawo gida. Shi daya kuma ya ke tafiya ba ya yarda ma wani ya raka shi. Duk lokacin da ya fito za ya tafi za ya tarar da Kofur Ibrahim Masanawa a tsaye, sai ya sanya hannu a cikin aljihu ya dauko fam daya ya ce masa ‘ungo’. Galiban, su biyu ake sanyawa gadin, da Masanawa da wani mutum. Kowanne ya na daga karshen kusurwa, ma’ana kowannensu na hannun riga da dan uwansa. To duk sa’adda Nagogo za ya fito sai ya tarar wancan na kwance ya na barci, shi ko Masanawa na a tsaye. Amma saboda saukin kai irin na Sarki bay a cewa a tada shi, amma kuma ba za ya ba shi wannan fam daya ba.

Sannan kuma ya na da wata akida ta yawan zuwa cikin daji ya yi zamansa ya huta sai dare ya komo gida saboda hayaniyar birni. ‘Yammata na wannan lokacin masu zuwa sarin rogo ko gwaba ko zogala a garekanin jama’a su na yawan wuce shi, su tarar ya share fili a karkashin ice ya shimfida babbar riga ya yi kwanciyarsa. Sai su ce masa : ‘sannu’. Shi kuma sai ya amsa masu: ‘sannunku ‘yammata’. Nagogo kenan. Sarki Usman Nagogo ya na da matukar adalci, irin na mahaifinsa. Don hakane Katsina ta zauna lafiya. Ba a sata, ba a yin modi, ba a shan barasa, sai dai idan a sha a boye amma ba a sarari ba. Talaka ya samu gata a zamaninsa kamar dai yanda mahaifinsa Dikko ya gatanta talaka. Sarki Nagogo ya na da matukar tausayi da nuna ragowa ga mutane. Kuma ya iya mutane. Komin kankantar ka kuma komin kaskancin ka ba ka zuwa ku gaisa ya wulakanta ka. An taba bada labarin wani sanannem barawo da aka kai bursuna. Watarana sai aka kai su gonar Sarki su na noma. Da almuru ya yi sai aka sako su cikin mota kitika, wadda ta kais u don ta dawo da su gida. A can ne hanyar Batsari. To sai wannan barawon, ya rates ya tsuguna, aka tafi aka barshi. Sai ya biyo hanya shi daya ya na ta tafiya. Can sai ga motar Sarki Usman Nagogo shi da direba ya dawo daga yawon halbi/gona shima. Sarki ya sa direba ya tsaya. Ya tambaye shi yaya aka yi aka bar shi? Sai ya ce ya shiga gaban mota. Aka taho da shi aka ajiye shi a bakin gidan yari. Ma’ana ya rage masa hanya ko?

Sir Usman Nagogo, Sarkin Sullubawa Ibrahim Ladan Fari, Sarkin Sullubawa Sule Jikan Korau (‘ya’yansa)

Kamar dai yanda Sarkin Katsina Dikko ya yi alkahura ya yi tarayya da Turawan Mulkin Mallaka, akan abinda ya kira ‘lokaci ne ya yi, mu bi mutanen nan in ba haka ba su na iya hallakamu’ to shima Sarki Usman Nagogo ya yi tarayya da su, ya rungume su. Ya yi amana da su. An zauna girma da arziki, sun kuma mutunta juna. Da bai yi haka ba da ba su shawo ta da dadi da su ba. Bayan ma wannan, kasancewa Sarki Dikko shi ya fara kawo wasan kwallon Polo a Najeriya daga Ingila (Birtaniya) cikin 1922, to sai kuma ya zama shi ne shugaban kungiyar na farko a Najeriya. Shi ma Sarki Usman Nagogo, bayan zamewarsa Sarkin Katsina cikin Mayun 1944 sai ya zama shugabanta. Sarki Nagogo ya yi wasan polo gaya. A tsakanin 1942 zuwa 1948, tare da hadin gwuiwar Razdan na Katsina (Mista R. L. Payne da Mista H. B. Leonard da kuma Mista D. C. Fletcher ) Sarki Usman Nagogo ya himmatu wajen bude makarantun Elementare (Firamare) a duk fadin lardin Katsina domin assasa karatun boko tare da tilasta wa iyayen yara su kai yaransu makaranta. Ga dai jerin sunayen Turawan Birtaniya da su ka rike mukamin Razdan a Lardin Katsina lokacin Usman Nagogo na Magajin garin Katsina ya zuwa lokacin sarautarsa.

Mista W. Nash 1934-1935 Mista G. G. Feasey 1935-1937 Mista R. L. Payne 1937-1943 Mista H. B. Leonard 1943-1947 Mista D. C. Fletcher 1948-1948 Mista R. L. Maiden 1949-1953 Mista R. H. Maddod 1953-1955 Mista J. H. D. Stapleton 1956-1956 Mista T. F. G. Hopkins 1957-1958

Cikin 1957 wani Bature Ba’ingile ya halbo giwa a dajin Rugu ta kasar Safana ya kawo wa Sarki Usman Nagogo, wanda shi kuma ya bada izinin a kai kasusuwanta da sauran fatar jikinta a ajiye gidan Tarihi na Katsina. Har yanzu kasusuwan da kuma kunnuwan giwar sun a nan an ajiye don nuna ma al’umma na baya masu zuwa. Hakama ba da dadewa da wannan al’amarin giwa ba shima Magaji da ake kira Magaji Dan’iska ya kamo wata giwar a dajin Batsari. Amma an ce da ya zo har kofar fada ya kawo ma Sarki ita sai Sarki Nagogo ya kora shi ya ce maza ya koma daji ya mayar da ita. Ana kyautata zaton ita wannan giwar makuwa ta yi ta bace hanya har ‘yan uwanta su ka gudu su ka barta.

Saboda mu’amulla da Turawan Birtaniya na yin aiki da su kafada-da-kafada ake ma ce masa ‘Nagogo mai Turawa’. Duk Baturen da ya zo daga Ingila, fatarsa ya sadu da Sarki Usman Nagogo. Nagogo ba ya da lalaci, ba ya da son zuciya. Ya kuma kware wajen aikin sarauta da tafiyar da jama’a.

Saboda adalcin Sarki Usman Nagogo ba ma ‘yan gida ba birnin Katsina sai da ya cika ya batse da baki masu zuwa daga wurare ko’ina cikin kasar nan.

Ranar Laraba 10/3/1981 Allah Ya yi masa rasuwa sabili da ciwon kafa da ya yi fama da shi. An kuma rufe shi a cikin gidansa. Allah Ya gafarta masa, Allah Ya gafarta mana baki daya.