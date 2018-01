Alkalami: Fina-Finan Hausa Ma So Gini, Somo A Tushe! (3)

To, a wannan karo ma, a nan alkalaminmu zai diga aya. A taremu a makon gobe idan Allah ya yarda zamu dora, inda za mu waiwayi sauran abubuwan da suka zama wajibi wajen aiwatar da wasa ko fim don kara kaimi da kyautata yadda ‘yanfim na Hausa ya kamata su rika yi a wajen shirya fina-finansu.

‘Yanwasan da suka lakanci dabaru da hikimomin aiwatar da wasa, baya ga tanade-tanaden da marubuci ya yi, ko tsare-tsaren da kuma umurnin da mai shiryawa da horas da su ya yi, to su kan yi amfani wajen kyautata kowace fitowar da suka yi a cikin wasa. Sai dai wani hamzari ba gudu ba, lallai ne ka da danwasa ya saba ka’idojojin marubuci ko na mai shirya wasa, wato kada ya zama mai zumudi da zarbabiya har ya zama ya na bata rawarsa da tsalle, ko abin da Hausawa kan kira wuce gona da iri.

Tun farkon tattaunawa kan sha’anin wasan kwaikwayo ko fina-finai, kowane abu da aka ambata ya rataya ne kan ‘yanwasa, wato wadanda ke gudanarwa ta hanyar amfani da duka tanade-tanaden da aka yi wajen aiwatar da wasa. Wato dai su ‘yanwasa su ne tamkar angwaye ko amare. Komai iya rubuta wasa, ko tanadar kayayyakin wasa da wuraren da suka dace, ko kuma iya tsarin da horaswar mai shirya wasa, dole fa sai an samu kwararrun ‘yanwasa wadanda suka iya kwaikwayo tun daga kamanta muryoyi, da sanya tufa, da sarrafa jikinsu da kayayyakin yadda suka dace.

Mashiryin wasa kan tabbatar an bi wasu matakai don tabbatar da cewa a karshe an iya gudanar da wasa cikin armashi. Matakan sun hada da:

Bayan marubucin wasa, sai mai shirya yadda wasa ko fim zai gudana a aikace. Sau da yawa akan tarar da cewa ko dai marubuci ne kan jagoranci shiryawa da sanya-ido wajen aiwatar da wasa, ko kuma ya zama tare da shi dai ake yi, domin kuwa Hausawa kan ce ‘mai-daki shi ya san inda ruwa ke zuba’. Masana da kwararru kan harkar wasan kwaikwayo da fina-finai sun tabbatar da cewa makasudin kowane wasa da aka tarar a rubuce shi ne daga baya a yi shi a aikace, domin kuwa yin wasa a zahiri, shi ne hanya mafi dacewa wajen tabbatar da wasan ya yi tasiri. Domin haka wajibin kowane mashiryin wasa ko fim ne ya ga an bi tsarin yadda aka rubuta wasa sau-da-kafa. Inda kuma abin da ke rubuce zai faskara a aiwatar da shi, to cikin hikima sai a samar da mafita, amma tare da yin hattara yadda ba za a raunana ko illatar da wasa har a rasa kaiwa ga manufa ba.

Marubuci idan ya tsara wasansa a rubuce, za a ga ya bai wa wasa, ko fim take na musamman da zai zama sunan yanka da ya dace da sako ko makasudin wasa, zai tsara kashi-kashi da fitowa-fitowa a wasa, zai tsara ‘yanwasa da kalamai ko ayyukansu kamar yadda aka ambata a sama. Haka nan, zai zama mai shiryawa, ko mai taimakawa ga mashiryin wasa ta hanyar bayyana kayayyaki da lokuta ko wurare. Da wadannan ne za a ce marubuci ya taka rawar da ta dace da shi wajen samun nasarar aiwatar da wasa.

Mai hakuri shi kan dafa dutse. Sannu a hankali alkalaminmu na kalailaice muhimman abubuwa da suka lizimci kowane irin nagartaccen fim ko wasan kwaikwayo, musamman ma na Hausa yadda zasu iya shiga fage don fafatawa da tsara, ko ma wadanda ake ganin sun dara su. To bayan an yi tsokaci kan matakan tsara wasan ko kuma fim, a wannan mako zamu dora ne daga inda muka kwana a makon-jiya. Zamu duba wasu tanade-tanaden da ake bukata wajen aiwatarwa.

