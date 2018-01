Ba Buhari Za A Yiwa Bore Kan Rashin Kula Da Sokoto, Kebbi Da Zamfara Ba

Gwamnonin jihohin nan guda uku sun samu kudaden da ba a taba baiwa wata gwamnati a kankanen lokaci ba; amma ko kadan ba su yi tanadi ko tsimi da su ba, facaka da yin yadda su ke so har ya kai al’ummar jihohin kara fuskantar barazana ta talauci, rashin aikin yi da korar ma’aikata ta wani shiri na tantancewa ga ma’aikatan bogi su ka gani.

Idan har gwamna Atiku Bagudu na iya kawo canji ga matsalar noma shinkafa da janyo kamfanin casa da bunkasa kasuwanci a Argungu, me zai hana gwamnonin nan guda biyu da ke da Bakolori da Goronyo aiwatar da wani shiri na noman abinci da Babban Bankin Duniya ko inganta sababbin dabaru na noman zamani a tsakanin jama’arsu?

Gwamna Abdul’azeez Yari Abubakar a matsayinsa na Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya bakidaya da Aminu Waziri Tambuwal a matsayinsa na tsohon Kakakin Majalisar Tarayya da a ke mutuntawa, me su ka yi tun hawansu mulki ga fitar da al’ummar wadannan yankunan daga takaici na rashin galihu a sama?

Advertisement