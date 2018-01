Dausayin Musulunci: Rantsuwar Da Allah Ya Yi Da Girman Darajar Manzon Allah SAW (7)

08051529900 (Tes kawai)

Na Biyar: Abun da Allah ya kirga wa Manzon Allah (SAW) nadaga Ni imomin sa ya tabbatar masa dashi nadaga ni imomin sa yabawa Manzon Allah (SAW) a wajensa, cewa Allah ya shiryar da Manzon Allah (SAW) I zuwa abinda da shirya masa ya shirya masa Sharia; Annabawa dukkansu akan tauhidi suke bare Shi (SAW) akan tauhidin Babansa Annabi Ibrahim (ASW) yake (Dukkan Kuraishewa haka suke cikin tauhidin Annabi Ibrahim suke kafin Zuwan Alkurani bayan Manzon Allah yayi Shekara 40) Au ko kuwa ana nufin shiryar da mutane ga Manzon Allah (SAW) ko kuwa Batacce ya sameka saiya shiriya (Kasan Alkurani Fasaha yake dashi donshi akeyin Tafsiri don wani wajen sai Ankara fassarar bawai yadda ka ganshi zaka dauke shi ba) Allah Yasame shi ba mawadaci b aba gidan kudi yake amma ya fito gidan Imani sai Allah Ya wadata shi da Abun daya bashi, Allah ya wadata shi da kudin Sayyada Khadija, bayan haka da Kudin Sayyadina Abubakar, bayan duk wadannan kudin sun kare sai Ya wadata shi da kudin Ganima antayin yaki ana cin galaba ana samun ganima sannan kuma da kudin Farhi Mutane suzo su bada gari da kansu batare da amfada su da yaki ba to wannan kudin duk nasa ne (SAW) da Iyalan sa da talakawa.

Au ko kuwa Allah ya wadata shi a cikin Zuciyar sa nadaga yakana don Manzon Allah (SAW) ya wadata da kadan Harsi yakewa kansa Addua (Don yanzu in ance mutum yayiwa kansa wanna addua bazai iya ba) “Allah ka sanya Abincin gidana na yanzu ne na anjima sai an nema”: Sayyada Aisha tace sai kwana uku ba a Daura tukunya ba, akace to meye abincinki sai tace bakake biyu mana, meye bakake biyu?

Tace Ruwa da Dabino sai dai akwai Makwabta sukan kawo Manzon Allah (SAW) Madara Hadiyya, Allah yabawa Shi Zabi yazamo Annabi irin Sulaimanu Amma yazabi Yazama yau Asamu ya godewa Allah gobe ya rasa yayi hakuri yace wannan daga Allah ne, ko kuma abinda Allah ya wadata shi da shi shine Yalwar Zuci anci itace Babbar Wadata nadaga yakana da ginar Zuciyar sa. Allah ya same ka maraya sai Ya taro shi zuwa ga baffan Sa ko kuma Ya taro baffan SA izuwa gareshi wato Abi Dalibi kuma Ya sanya ma Abi Dalibi Soyayyar sa wanda ko Babansa ya tarar da rai iyakcin abin da zai masa Kenan irin abun da Abu Dalibi yayi Masa. Manzon Allah (SAW) yana wata biyu a cikin Mahaifiyarsa babansa ya rasu bayan an haife shi kakansa Abdul Muddalibi shi ya dauke shi, yana dan shekara biyu Abdul Muddalibi ya rasu tundaga nan yazamo Mahaifiyarsa ita ta dauke shi da baffan sa su suke kula da shi bayan yakai shekara shida Mahaifiyarsa tarasu yazama bashi da kowa daga Allah sai Baffan sa, toh baffan nan nasa shi ya dinga kula dashi yaso shi yakare masa har fiye da shekara hamsin da wani abu shine Abu Dalibi.

Kila kuma Allah yataro shi izuwa gare Shi (SWT), Haka Allah ya dinga kare shi duk daular Jahiliyya Allah ya kiyaye shi bai afka ko daya a ciki ba, ance Maraya kuma ya shiryu to wannan abun mamaki ne. kila Allah ya same shi Maraya (Larabawa suna shiga cikin Teku su debo kwansan gwal, wani asamu biyu, wani uku wani kuma a samu Daya to sai suce sunsamu marayan gwal wanda baida abokin Tarawa don yafi tsada) toh ma ana Maraya shikadai wanda baida abokin Tarawa Allah ya taro kay a baka Annabta ai bawani wani gareka. Kila ma ana bai sameka bay a shiryar da Batacce dakai, ya wadatar da talakawa da kai, ya taro maraya dakai (Manzon Allah ya reni marayan Khadija, Ta Aure shi kuma tana da marayan Mijinta Hindu, toh kila wannan ake fada). Allah ya tanadar shi da wadannan darajoji, Allah bai bar manzon Allah (SAW) to a kuruciyar Sa, Tarihin kuruciyar Manzon Allah (SAW) duk a Haddan ce shit un kafin yazo, Yahudawa ma su suka fi haddacewa don sun sanshi kamar yadda suka san yayansu sannan mukuma duk a halarto a tarihi daga wajen kakanninsa sun fada, Malamai sun fada, Abbas ma ya fada, cewa tun yana yaro Maraya ne shi, don yayi kiwon tumaki ma shi da Bakinsa ya fada, shine yan wadansu kwbbai ba masu yaw aba Almubamu bn Aliyu yake bashi, Da Rashin Sa, Da maraicinsa, Da kafin saninsa da Ubangijin Sa, Allah bai barshi ba Allah bai kishi ba, yaya kuma bayan girma yazo masa shiriya tazo sannan Allah zai barshi.

Abu na shida:Kila kuma waccar ayar na Maraya a zahirnce ake nufi don akwa sanda Halimatussadiyya ta kawo shi sai ta ajiyeshi kafin tajiyo bata gansa ba tana ta neman sa har tafadawa Abudalibi cewa tazo da yaro Makka amma bata ga inda yayi ba, Suka bazama cikin Makka ana taneman sa Har AbuDalibi ya kama labulayen Kaaba yana Rokon Allah ya nuna masa wannan Jika nasa Ikon Allah Abujahil yadawo daga tafiya sai yagansa yace dashi yaro meye sunan ka sai yace Muhammadu daga ina kake sai Manzon Allah (SAW) ya gaya masa, sai yace kilan jikan AbuDalibi ne sai Abujahil ya dauko sa ya daurasa a bayan rakumin sa yayi yayi rakumi ya tashi yaki, Sai rakumin yace da Abujahil ya zaka Daura Shugaba a baya sannan kace in tashi sai toh shikenan sai ya dawo da Manzon Allah gaba Sannan Rakumi ya tashi suka tafi, shiya yazo ya fadi wannan abun da bakinsa amma hakan bata sa yaiyi Imani ba a cikin Dala ilin Nubuwwa ankawo wannan.

Kila makiyinka nema ya kawo ka gida wanda zai zama babban makiyin ka a karshe. Kila kuma Marayar Khadija ake nufi, Manzon yakarantar damu yadda zamu rike maraya karka cutar dashi karka wahalar dashi maana yadda zaka daki danka don ka shiryar dashi ko ka tarbiyantar dashi to shima kayimai hakan, Mai barama karka koreshi karka hantare shi, Allah yakiyaye Manzon Allah (SAW) ma yafi karfin haka, toh shine Sayyidina Usman Yasayo Dabino yace wannan nonon Dabinon Manzon Allah (SAW) yakamata yaci sai yakawo masa to ashe Almajiri yaga wannan Dabinon saida Sayyidina Usman yafita Almajri yazao yayi bara Manzon Allah yasa aka dauki wannan Dabinon aka baiwa Almajirin sayyidina Usman Ya tare wannan Almajiri yace Don Allah Annabi (SAW) nake so yaci kayimin kudi inbiya almajiri yayiwa Sayyidina Usman kudi ya biya sai ya maidawa Annabi (SAW) wannan Dabinon Almajiri ya kuma dawo wa yayi bara Manzon Allah (SAW) yakuma bashi Sayyidina Usman Yakuma tareshi ya saya har saida akayi haka sau uku sai Almajiri yakuma dawowa yayi bara na hudu sai Manzon Allah (SAW) yace yau wai maibara ne yazo mana koko dan kasuwa Akace aa abashi ko agayamai Magana maidadi, wannan kuma sanar da Alumma ne gabakidaya(Manzon yakasance mai baiwa mai nema koda baida shi, ance wani lokaci wani sahabi yayi rokon Manzon Allah yace masa kaje ka ranta sai ka dora akaina in nasamu zanbiya sai Abubakar yace Ya rasulullahi Allah bai dauramaka ba yaya zaka daura makanka, sai Fuskarsa ta Baci sai da Bilal yace masa Kaciyar ya Maaikin Allah karkaji tsoron Talauci sannan Fuskarsa tayi Murmushi) toh haka ana Magana da shi amma kuma damu Alummarsa akeyi. Abu na bakwai: Allah ya hori Manzon allah (SAW) daya bayyana ni imar da Allah yayi masa da godewa abun da Allah ya daukaka shi da shi don shi dayawa zakakga Manzon Allah (SAW) yana bayyana n imomin da Allah yayi masa a wasu Hadisai saboda godiyane yake yimasa haka anason mutun idan Allah ya baka Mulki ko kudi ko wani daukaka toh kanuna again a jikin k aba wai don alfahari ba da girman kai aa sabo da godiya kanuna har a kyautar kama a gane , toh haka ya horeshi dashi da yadata da daukaka ambaton Allah amma kayi Magana da ni imar Ubangijin ka kayi zance, yana daga godewa ni ima fadarta wannan Magana kemance ne ga Manzon Allah kuma ga Alummarsa ya game kokwa da kowa. Toh Alhamdulillahi