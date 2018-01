Magunguna A Musulunci: Sharrin Aljannu A Kan Hana Samun Miji Ga Mata

Saboda haka Iblis da ya ga bai ci nasara akansa ta wannan hanyar ba, sai bakin cikin ya kama shi har ya kwalla kara da ‘yan sama da kasa sai da suka ji, sannan ya kara komawa sama wurin addu’arsa ya sake rokon Allah ya ce, ‘’Allah ka yi min taimakon da ya fi wannan, domin in ba taimakonka ba zan iya ba.’’ Masu karatu mu hadu a mako mai zuwa idan Allah ya kaimu, wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakaatuhu.

To wata rana suna zaune da ‘ya’yansa suna cin abinci, sai wadannan aljanu suka rikida zuwa guguwa mai karfi inda suka ture ginin gidan a kansu, nan take gaba dayan ‘ya’yansa suka mutu. Sai ya rage daga shi sai matarsa, sai wani aljani ya zo a suffar yaro ya ce da shi; ‘’Kai Annabi Ayyuba dubi yadda Allah ya turo iska ta rufto ginin gidanka akan ‘ya’yanka duka sun mutu.

Wato ‘’Ka ambaci bawanmu Ayyuba lokacin da Shaidanun aljanu suka sa masa ciwo, sai yake addu’a cewa lallai Shaidan ya shafe ni da ciwo da azaba.’’ Shi ya say a zo a cikin littafin (Lakajul murjan Fi ahkaamul Jan) na Imamu Siyudi da littafin Zuhdu na Imamu Ahmad, da Zuhudu na Abi Hatim, duka daga Ibnu Abbas (RA) yake cewa; ‘’Wata rana Shaidanin aljani ya hau can sama inda yake zama ya yi addu’a, sai ya ce, ya Allah mai gudanar da al’amurana ka bani iko akan Annabinka Ayyuba.’’

Haka wasu ma da za ku gani a cikin talauci, ko kuma suna da shi amma sai baya yake yi, z aka samu ko dai aljanu, ko kuma sihiri ne. domin Hadisi ya tabbata cewa ‘’Aballaha an yaj riyal ash yaa a Allah bil’ asbab’’ ‘’Wato Allah Ta’alah baya gudanr da lamari sai da dalilai’’ kuma yana daga cikin Imani riko da sababi, kamar yadda Ibnu Abbas yake fada; ‘’Kamar haka Shaidanun aljanu suka shafi Annabin Allah Ayyuba Alaihissalam, suka cutar da shi cuta matsananiciya.

Talauci Hakika kuwa shi ne, mutum ya rasa dukiya, shin kudi ne koko kadara ce, wato ya dawo talaka, kamar yadda Manzon Allah ya inganta addu’arsa yana cewa; ‘’Wa’a uzu bika min fitnatil Fakari’’ ‘’wato Allah ina rokonka ka kare ni daga fitinartalauci.’’ Don haka wasu masu kudin da kuke ganinsu, gas u da dukiya mai tarin yawa, amma ba sa hutawa, kullum suna cikin nema ba dare ba rana, kuma ba sa iya taimakawa koda a unguwarsu, kuma koda ma za su yi sai su yi don Riya. To wadannan suna da manyan aljanu a tare da su, wanda suke bukatar su zo mu basu magani.

Ma’anawi shi ne, ga arzikin amma babu wadatar zuci, kamar yadda manzon Allah SAW ya ce; ‘’Laisal Gina an kasuratil ardhi, Walaakinnar gina Ginannafsi.’’ Wato mawadaci ba shi ne mai tarin dukiya ba, sai dai mawadaci shi ne mai wadatar zuciya.’’

To a yau za mu dora har ya zuwa abinda ya sawwaka, domin har yanzu dai muna cikin duniyar aljanu inda muka karanto suffer Shaidanun aljanu ga mutane. Inda Allah Ta’alah yake cewa ‘’Asshaidanu yu’idukumulfakara wa ya’a mura bil fahsha’i, Wallahu Ya idukum magfiratan minhu wafadhlah, Wallahu wasi’un Alieem.’’

Idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun tsaya wurin da na ba da labarin wani bawan Allah da muka yi karatu da shi a gaban Sudais, ya fada min matsalarsa ta abin da yake damunsa, na fara yi masa aiki aljaun wurin suka bayyana mana komai, aka kira wasu aljanun suka tabbatar da cewa lallai asiri aka yi aka ajiye a karkashin gidan, aljanun suka yi tafiyarsu, saboda haka ko an yi Rukiyya ba za su ji ba.

