Mufti Menk: Hanyoyi 22 Na Tarbiyyantar Da Matasa A Musulunce (1)

A na danganta kebewa a matsayin wani abu tsakanin saurayi da budurwa amma ka na iya daukar wannan salon domin kara neman kusanci tsakanin yaranka musamman in sun samu wani nasara a bin da suke yi ko sun kai wani matsayi a harkokin karatun su, matasan yaran ka su ma na bukakatan kulawa da shiryar wa, hakan kuma zai kara kusanci tsakanin ku, zai kuma basu dama namayar da abin da ke damun su.

A yayin da ka kara kusantar matasan ‘ya’yan ka zaka iya fahinta in akwai abin da ke damun su, in har akwai kada a kawar da ido ka yi maganinsa kai tsaye ba a cikin mutane ko gaban sauran yaran ba amma a kebe.

Ka lura da ka kuma sa ido a kan dukkan wassani ko aiyukan da yaranka ke yi tare da taimaka musu da kuma basu shawara a in da ya kamata, hakan zai karfafa su ya sa su samu nasara a kan abin da suke yi.

Ka musanya wassanin karta da kalon talabijin da zuwa tarukan addini a ranakun Asabar da Lahadi, idan har babu wani shirin taron addini a wannan lokacin,ka hada hannun da Limamin unguwanku wajen shirya wa ka kuma tabbatar ka kasance na gaba-gaba a halartar tarukan, alfanun wannan shi ne in yara suka ga iyayensu na kokarin fahintar addini ya na karfafa su akan suma su rungumi neman sanin addinin.

Minti biyar kacal, ko a cikin mota in ana samu goslow ko lokacin sallar asuba ko kuma kafin ka kwanta da daddare, ka karanta Alku’ani tare da fassasara to lallai za ka samu karin kusanci ga Allah za ka kuma zama abin koyi ga yaranka, su ma zasu samu kusanci ga Allah.

1: Iyaye su dauki tarbiya da muhimamci, abin nufi uwa da uba su sani cewa, ‘ya’ya amana ne gare su daga Allah kuma Allah Zai tambayesu yadda suka tarbiyantar da ‘ya’yan nasu, in har ‘ya’ya suka kasa yin addini yadda ya kamata saboda sakacin iyaye, lamarin ba zai yi kyau ba ga yaran da iyayen a nan duniya da gobe kiyama.

An bijiro da maganganu ga iyaye da Malamai da sauran jama’a da suke da yara matasa a kasashen Turai a kan hanyoyi da za a dauka wajen taimaka musu tabbatuwa a kan addininsu, ka wasu shawarwari.

Advertisement