Raino Da Tarbiyya: Iyaye Ina Za Mu Je Ne?

Wannan na daya daga cikin musabbabin lalacewar tarbiyar ‘ya’yenmu, domin kuwa ba mu da lokacin zama tare da su, ballanta mu koya musu irin dabi’un da iyayenmu suka koya mana. Misali, a lokacin da muka taso akwai irin kallon da idan mahaifiya ta yi wad anta, nan take zai shiga taitayinsa, haka kuma akwai wuraren da ba sai an ce maka kada ka yi ko ka je kusa da su ba, misali, inda manya suke zama, kwanon cin abincinsu, haka kuma babu yadda ‘ya’ya za su zauna wuri daya da manya koma wanda ya girme su, misali idan iyaye ne ke zaune a sama (kan kujera) ko shakka babu yara na zaune a kasa, kazalika, abu ne mai wuya yaro ya kalli idon mahaifansa domin mayar musu da martani a kan wani fada ko fadakarwar da suke yi musa, amma a halin da muka samu kanmu a yau, abin sai dai du’a’i.

Zan so na fi mayar da hankali ko ba da muhimmanci a kan iyaye mata, domin kuwa mafiya yawan abubuwa da ke faruwa a irin wadannan lokuta da muke ciki, abubuwa ne su ka shafi iyaye mata.

Babu shakka a wannan fili namu mun taba fadakarwa a kan muhimmancin raino da tarbiyya, inda muka tattauna tare da bayyana kadan daga cikin muhimanancin su. A yau kuma za mu duba wani sashi ne daban don jawo hankulanmu da kuma mayar da hankali a kan tarbiyyar ‘ya’yanmu. Shi ya sa na yiwa rubutun lakabi ko take da, ‘Iyaye Ina Za Mu Je Ne? Sai a biyo mu don jin yadda za ta kasance.

