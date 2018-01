Taskira: Amfanin Aduwa

Bayan an dafa bawon itacen aduwa, ana shan sa ne kadan-kadan don kuwa yana maganin cutar tinjere kwarai da gaske.

Haka zalika, a nan kuma busar da kwallon aduwa ake yi a daka shi har sai ya zama gari sannan a rika zubawa a kunun gero ana sha lokaci bayan lokaci. In Allah Ya so Ya yarda za a rabu da tsutsar cikin kowace iri ce da ke cikin hanjin mutum ko kuma yara.

Ga dukkanin alamu zaman birni ya yi tasiri ko bata wannan al’umma fiye da yadda ake zato. Ko shakka babu a wannan lokaci yara da dama ba su san mece ce aduwa ba, ballantana su san cewa tana da matukar amfani wajen lafiyar dan Adam. Baya ga shan aduwa da muke yi saboda dan zakin da take da shi, tana da kuma amfani a jikin bil Adama. Kadan daga cikin amfanin nata kamar yadda masana suka yi bincike a kai sun hada da, maganin shawara, tsutsar ciki, gyambon ciki, maganin tinjere, fyarfyadiya, ciwon asma, zawayi, attini da dai sauran su.

