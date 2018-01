Bukatar Duba Nadin Sabbin Mukarraban Gwamnatin Tarayya

Sai dai, ba wai nada sabbin mukaman ne abin damuwa ba, babban abinda al’umma ta fi damuwa ta ji shi ne, wa za a nada! An ga yadda kamun ludayin wasu ya kasance, kokari da rashin kokarinsu, shin za a sake dauko mutane ne irin wadanda aka bawa mukamai a baya?

Za a iya cewar bangaren ayyukan gona an samu ci gaba gagarumi, duba da irin dimbin mutane da suka samu ayyukan yi sakamakon sabbin shirye-shiryen da gwamnatin ta bullo da shi da kuma kayan masarufin da kasar a yanzu take alfahari da su.

Ba wannan kadai ba, idan aka kalli ma’aikatu irin na sadarwa, wasanni, kasuwanci, karafa da sauransu, za a iya cewa an saka kwarya ne a inda ba ta dace ba. Dama a ce ma’aikatun suna aiki yadda ya kamata ne, to za a iya cewa kwalliya na biya kudin sabulu, amma a zahirin gaskiya, akwai wadanda ba sa aikinsu yadda ya kamata.

Baya ga wannan, irin gamin gambizar da aka yi wajen bada mukaman ya gamu da suka matuka da gaske; inda a wani wurin, mutumin da ya karancin fannin shari’a, an ba shi ma’aikatar ayyuka, gidaje da wuta lantarki, wanda a ka’ida kamata ya yi nemi jajirtacce kuma gogaggen a fannin kira, kimiyya da fasaha, shi kuma a tura ma’aikatar da ta dace da shi.

Da yawan mutane sun yi mamakin ganin sunayen mutanen da aka nada din, domin kusan dukkansu an san ingancinsu da kuma rashin ingancinsu. To amma, menene ya kawo wancan bata lokaci?

Tun lokacin da Gwamnatin Muhammadu Buhari ta dare madafun ikon kasar nan, aka zuba mata ido domin ganin wadanne irin mutane za ta zakulo su taimaka a kokarin da take yi na tabbatar da samar da canji da ta yi wa al’umma alkawari lokacin da take neman kuri’unsu.

