An Kaddar Da Gasar Karatun Alkur’ani Karo Na 21 A Zamfara

A nan take Malam Wakala ya bayyana cewa a madadin mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dakta Abdul’aziz Abubakar Yari ya kaddamar da wannan gasa ta bana da fatan za a yi ta a kammala lafiya.

Kuma ya yi kira ga masu hannu da shuni da su zuba jari wajen ganin an bunkasa karatun Alkur’ani a cikin wannan Jihar ta mu.

Malam Ibrahim Wakala ya bayyana cewa’ Alumar jihar Zamfara masu yi wa Alkur’ani hidima ne ne, tun lokacin Shehu Usman Bini Fodiyo, don muna da manayan Malamai irin su Malam Sambo Dan Ashafa da sauran su, don haka, hidimar Alkur’ani a gare mu ta zama jiki don haka ma a bara mun nemi Jami’ar Usman Dan Fodiyo da take da alhakin wannan gasa ta kasa ta kara yinta a nan Zamfara sai akace Jihar Katsina ta riga mu don haka ina kira ga’yan kwamitin da su mika kokon barar mu cewa gasa ta bana muna son a yi ta a nan Jihar Zamfara.

