Kasuwar Fadar Zazzau, Wadda Ta Samu Sa Albarkar Sarki Shehu

Ga dukkan wanda ya san manyan garuruwan da suke jihohin Arewa, musamman kamar Sakkwato da Katsina da Gwambe da Bauci da kuma garin da ya yi fice ya kuma sami daukaka tare da bunkasa kan harkar kasuwanci, wato Kano, dukkanin garuruwan da muka ambata ba daya daga cikinsu da za ka je wadannan garuruwa ka sami fadar garuruwan ana gudanar da harkar kasuwanci, inda ‘yan kasuwa ke yi wa fadar cikar-kwari, sai fadar Zazzau wadda ke karkashin jagorancin mai martaba Sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris.

Shekaru da dama da kafuwar wannan kasuwa ta fadar Zazzau, wadda ke birnin Zariya ta sami karbuwa daga ‘yan kasuwa da suke fito wa daga sassan Nijeriya, ba karamar hukumar Zariya ko jihar Kaduna ko Arewa ba, masu cin kasuwar na fito wa ne daga sassan Nijeriya baki-daya.

Kuma a farkon kafuwar wannan kasuwa ta fadar Zazzau ‘yan kasuwar da suke zuwa daga sassan Nijeriya sun fuskanci matsaloli daga jami’an tsaro na yadda saboda dalilan tsaro, na taruwar da ‘yan kasuwar ke yi, ya sa aka sami lokacin da jami’an tsaro suka nemi dakatar da ‘yan kasuwar, daga baya kuma aka dan sa musu wasu ka’idojin yadda za su halarci kasuwar, da kuma lokacin da za su tashi

cin kasuwar, jami’an tsaron sun yi haka ne, a dalilin yadda ake samun matsalolin tsaro da ke haifar da rasa rayuka wasu kuma su jirkita, wato a dalilin yawan tashin bam a duk inda jama’a ke taruwa, wanda kasuwanni ke cikin ire-iren wadannan wurare.

Ga wadanda ke wuce Kofar fadar Zazzau a ranar Juma’a da ake cin wannan kasuwa kuma, da farkon kasuwar, mutanen sun ta yin koke-koke ga jami’an tsaro, tare da bayar da shawarwarin a tayar da masu cin kasuwar zuwa wani wuri na daban ba su ci gaba da cin kasuwa a fadar Zazzau ba, wai suna kawo cinkoso ga masu wuce fadar Zazzau, kuma a cewar ire-iren wadannan mutane, bai dace a bar masu cin kasuwar a fadar Zazzau ba, dalilan da suke bayar wa sun hada da babu wata fada a Arewa da ake cin kasuwa a kofar fadar, sai fadar Zazzau, kuma suna kawo barazana a harkar tsaron lafiyar al’ummar da suke zuwa kasuwar da kuma al’ummar da suke wuce wa fadar Zazzau a ranar Juma’a da ake cin kasuwar.

Amma da yake, zakaran da Allah ya nufa da yin cara, sai fa ya yi, ko ana muzuru ko kuma ana ga shaho, wannan kasuwa a duk rana sai bunkasa take yi da misalin karfe bakwai na safe ya zuwa karfe goma sha biyu na dare. Kuma duk tsawon lokutan da kasuwar ke ci, ba a sami wata matsala ta tsaro ko kuma tashin jijiyar-wuya a tsakanin ‘yan kasuwar da kuma wadanda ke zuwa kasuwar da ‘yan kasuwar ba.

Tarihin kafuwar wannan kasuwa ba zai manta da yadda a wasu lokuta sai ana wayar gari ka ga babu ‘yan kasuwa a filin fadar Zazzau, amma da yake in dai ana bukatar Sarki mai hangen-nesa ne, ko sarki mai hakuri, ko sarki mai tausayin mara karfi in aka ce ma ka Mai martaba Sarkin Zazzau sai dai a yi addu’a a tashi, kwatsam wata rana mai martaba sarkin Zazzau ya fito gidansa da misalign karfe goma sha biyu na rana domin zuwa bude masallacin juma’a da ya saba zuwa a duk inda aka gayyace shi, sai ya fito bai ga al’ummar da suka saba hadu wa domin cin wannan kasuwa ba, bayan ya tambaya cewar yau ba juma’a ba ce? Da ya ji dalilin dakatar da cin kasuwar a fadarsa, sai ya ce lallai a bar musu cin kasuwar su ci gaba da neman abin da za su ciyar da iyalansu, ya kuma ce Allah zai kare faruwar duk abin da ake tunani a lokacin cin kasuwar.

Tun daga wannan rana da mai martaba Sarkin Zazzau ya bayar da umurnin ga wadanda suka yi amfani da damar da suke da shi domin dakatar da ci gaba da cin kasuwar, sai kasuwar kamar yadda muka bayyana a baya, a duk ranar cin, wannan kasuwa ta fadar Zazzau sai kara bunkasa take yi, domin mai martaba sarki ya yi musu addu’a.

Wakilinmu ya sami damar zantawa da Sarkin kasuwar Kofar fadar mai martaba Sarkin Zazzau Alhaji Yusuf Ibrahim. Maikaratu ga tsarabar da wakilin namu ya tanadar maka sakamakon tattaunawar ta su:

Me za ka ce kan wanankasuwa da ka ke yi wa shugabanci?

A kalla wannan kasuma kasuwa ta kai shekara 35 a na cin kasuwa a fadar

Zazzau da ke birnin Zariya, ni ma kai na a ciki hukumci Allah ni ma na gaji mahaifi na ne, domin tun ina yaro, akwai aminin mahaifina da duk lokacin da mahaifina ya zo wanna kasuma ranar juma’a a wajensa nake zama, har dare ya yi.

Wadanne tsare-tsare kuka yi domin bunkasar wannan kasuwa?

A gaskiya akwai tsare-tsare da muke domin bunkasa wannan kasuwa ta fadar Zazzau. Cikn tsare-tsaren da muke aiwatarwa akwai wadda muke yi da karamar hukumar hukumar Zariya, mun yi haka ne domin karamar hukumar ta sami kudaden shiga. Kuma tsarin da muke yi domin masu zuwa masallaci yin sallah da kuma masu wuce wa, a duk ranar Juma’a kafin ma karfe shida na safe za ka ga jama’a na zuwa kasuwar cin kasuwar, a dalilin haka, duk wanda zai aje kayansa dole ya bar bangaren wuraren da ake yin sallah, ga masu wuce wa kuma, mun yi tsarin da babu yadda za a yi ka ga an rufe kan hanyar da ake wuce wa, kuma wannan ya yi matukar tasiri, na rage cinkoso ga masu wuce hanyar a ranar Juma’a.

Ya alakar ku da jami’an tsaro?

Babu ko shakka, muna da kyakkyawar fahimta tare da jami’an tsaro da kuma sauran jami’an tsaro na sa kai da suke gudanar da tsaro a duk ranar juma’a, wanda ke sa da wuya ka ji wata matsala ta faru a kasuwar a tsakanin ‘yan kasuwar da masu zuwa kasuwar domin sayen wasu abubuwa da suke so. Har ilau, dole ne a matsayina na sarkin kasuwa, in gode wa babban jami’an ‘yan sanda mai kula da babban ofishin ‘yan sanda da ke birnin Zariya, na yadda yake sa tsaro a duk ranar Juma’a a wannan kasuwa.

To,kuma alakar Sarkin kasuwa da fadar Zazzau?

Ai babu abin da za mu ce wa mai martaba Sarkin Zazzau sai godiya da kuma addu’ar kara samun lafiya da kuma hakuri,domin duk wani tausayi da ake fadi na mai martaba Sarkin Zazzau, mu da mu ke gudanar da kasuwanci a Kofar fadar Zazzau mu za mu fadi hakurin Sarki da kuma tausayinsa, musamman a lokacin da aka taba neman a dakatar da cin kasuwar, mai martaba Sarki da kansa ya ce a bar mu mu ci gaba da neman abincimu, sai dai umrnin da yake ba mu a duk lokacin da muka ziyar ce shi shi ne, mu rika bin dokokin hukuma, mu rika gudanar da tsare-tsare da duk mai zama a kasuwar zai amfana kuma yakan ce mana mu ci gaba da yin tattalin zaman lafiya a matsayinmu na shugabannin kasuwar. Wadannan shawarwari da kuma umurni da yake ba mu a kan su muke, shi ya sa a duk rana kasuwar ke samun ci gaba da kuma bunkasa.

An ce an taba dakatar da ku a ci gaba da cin wannan kasuwa, da mai martaba Sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris ya ce a barku ku ci gaba neman abin da za ku ciyar da iyalanku, an taba yin haka?

Ai na shaida ma cewar, mu ba abin da za mu ce wa Sarki sai godiya, haka ya taba faruwa.

Akwai wasu kwamitoci ne da ka kafa a matsayinka na Sarkin kasuwa na fadar mai martaba Sarkin Zazzau, domin ci gaban wannan kasuwa?

Lallai muna kwamitoci da yawa a cikin wannan kasuwa, kuma muna da shugaba ga duk masu kawo wani abin sayarwa kasuwar, a kalla muna da shugabannin ‘yan kasuwa fiye da 27 da suke wannan kasuwa, wadannan shugabanni su ne mataimaka na a matsayi na Sarkin kasuwa.

A karshe, a kalla ‘yan kasuwar da suke zuwa wannan kasuwa, daga ina suke zuwa?

Zuwa yanzu a kwai ‘yan kasuwa da suke zuwa daga jihohin Kano da Katsina da Kabbi da Sakkwato da Zamfara da Neja da Filato da Nasarawa da kuma jihar Jigawa. Shi ke sa na ce maka tun da sassafe a ranar juma’a ‘yan kasuwa ke fara zuwa wannan kasuwa.