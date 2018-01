Kisan Binuwai: Buhari Ya Gana Da Shugaban ’Yan Sanda

Shugaban ya musanta zargin da ake yi na cewa wannan rikice-rikice sun sha karfin jami’an ‘yan sanda. Inda ya ce, tuni an fitar da wasu tsare-tsare domin ganin an dakile duk wani rikici.

“Idan ba a manta ba, na tura da mataimakina jiya zuwa wannan yanki, kuma a tsarinmu na ‘yan sanda, muna da AIG wanda yake Binuwai, akwai Kwamishinan ‘yan sanda a Binuwai, kuma dukkansu suna aiki tukuru domin ganin abubuwa sun daidaita a Jihar ta Binuwai.” In ji shi.

