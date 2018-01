Muna Yin Bikin Maulidi Ne Donson Annabi

Alhaji Muhammadu Gali Sallau Madobi shi ma yana daga cikin ‘yan kwamitin wanda ya nuna bikin maulidi da cewa, lokaci ne da ya kamata al’umma su koyi darasi mai yawa daga rayuwar fiyayyen halitta Muhammadu Dan Abdullahi SAW bisa shiriyar da ya kawo wa duniya.

brahim na Alhaji Ibrahim Dan makaranta mai kabeji Mile-12 wanda shi ne shugaban kwamitin tsare-tsare na maulidin ya ci gaba da nasa jawabin wanda kuma acikn jawabun na say a nuna farin cikinsa bisa zagayoowar wannan rana.

Alhaji Sambo 303 mai albasa na daya daga cikin ‘yan kwamitin wanda ya cee, suna yin wannan biki ne domin murnar zagayowar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu (SAW) a waje daya kuma su kara nuna wa al’umar Musulumi musamman mabiya darikar Tijjaniya da sauran darikoki da suka yarda da wannan taro na maulidi da kuma nuna musu alfanun irin wadannan biki.

