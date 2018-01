Sabon Salon Safarar Bayi A Afirika

Tun da farko Majalisar Dattijai ta yi kakkausar kira ga gwamnatin Buhari a kan bukatar daukar matakin ceto ‘yan Nijeriya daga halin da su ke ciki na bauta a kasar Libiya, majailisar ta bukaci Ma’aikatan Kasashen waje da Hukumomi irinsu NAPTIP da NEMA da ofishin mai ba shugaban kasa shawara a kan ‘yan Nijeriya a kasashen waje da su hada hannu su fito da matakan ceto da rage wahalhalun da ‘yan kasa ke fuskanta a kasar Libiya da sauran kasashen duniya. muna masu karfafawa da nuna goyon baya ga wannan kira, haka a ke so, a duk lokacin da kasa ko ‘yan kasa ke fuskantar wani ko wata barazana a hada kai a fuskanci lamarin, fatan mu a kodayaushe shi ne haka ta cim ma ruwa.

Muna mai jinjina da yaba wa da wannan furucin muna kuma fatan ba zai tsaya a fatar baki kawai ba, a tabbatar da an aiwatar da shi domin kowanne dan Nijeriya na da hakkin samun kariya a duk inda yake a fadin duniya nan, abin da kuma shugaban kasa ya yi rantsuwar kare kenan.

Abin sanyaya rai shi ne bayanin da ya fito daga bakin Shugaban kasa Muhammadu Buhari a yayin da ya je taron hadin gwiwa karo na biyar na kungiyar AU da ta EU a Abidjan babban birnin kasar Coddeboa a cikin mako, in da ya ce gwamnatinsa za ta yi iya kokarinta na ganin ta kawo karshen wannan mummunan aika-aikar za ta kuma tabbabar da ganin ta ceto ‘yan Nijeriya da suka makale a kasar ta Libiya, ya kuma kara da cewa babban dalilin da ke sa matasa daukar kasadar fita kasashen waje duk da dimbin hadurran da ke tattare da yin haka shi ne rashin tsaro da rashin ababen more rayuwa da kuma uwa uba rashin aikin yi saboda haka, ya yi alkawarin gwamnatinsa za ta dukufa wajen samar da wadannan ababen, ya kuma bykaci gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi da su sauke na su nauyi na samar da ayyuka ga matasanmu.

Sai dai lamarin ya canza salo a ‘yan shekarun nan musamman a kasashen Larabawa in da labarun sayar da mutane da jefa su bautar dole ya ke tayar da hankalin ‘yan kasa inda ake ta kiraye-kiraye a kan bukatar gwamnati da kawo dauki domin tsayar da cin zarafin da ake yi wa ‘yan Nijeriya a kasar Libiya da sunan bauta, hotunan da ke yawo a kafafen sada zumunci na internet na nuna yadda ake garkame da ‘yan Nijeriya a wurare dabam-dabam a kasar ta Libiya.

A shekarar 1807 aka bada sanarwar haramta saye da sayar da mutane a matsayin bayi, duk da bayanain ya nuna cewa an ci gaba a harkar bauta amma a boye ko kuma a wurare masu nisa da doka ba za ta iya kaiwa ba.

Bayan tsayar da fataucin bayi an rasa yadda za a yi da dimbin al’ummar da ke gararamba a garuruwan Turai da Amurka ya sa aka kwashe su domin kafa kasashe irin su Brazil da Laberiya da sauransu wasu kuma suka yi kakagida a kasashen a matsayin ‘yan kasa.

Ci gaban masa’anantu da kasashen Turai ke tukaho da shi ya dogara ne kacoka a kan bayi ‘yan Afrika da aka yi amfani da su a gonakin rake da auduga da na kofi da sauransu, bayi ne kuma jigon bunkasar masa’anantu da kasashen Tura da Amurka ta samu, domin duk inda ka ga bakar fatar da ya shahara a kasashen Turai ko Amurka tabbas asalinsa daga Afirika ne kuma bauta ta kai kakannisa can.

A na cikin hake ne Turawa suka tsoma hannunsu a cikin harkar saye da sayar da bayi zuwa kasashen Turai da Amurka, Turawan Potugal ne fakon da suka fara safarar ‘yan Afirika a matsayin bayi a karni na 16 daga nan sauran kasashen suka biyo baya inda aka kiyasta an yi safarar mutum fiye da Milyan 12 a matsayin bayi kafin a karni na 19 gamayyar kasashe su ba da sanarwar haramta wannan mummunan kasuwanci da ke kaskantar da bil’adama.

Safarar bayi ta yi kamari ne a karni na 16 zuwa 17, in da dauloli a Afirika ke yaki tsakaninsu a kama mutane a matsayin ganimar yaki su zama dukiyar da za a sayar domin biyan bukata ta haka aka samu manyan dauloli da su ka shahara doimn yawan bayinku shi ne yawan karfin arzikinku.

