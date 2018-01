Soyayya Da Shakuwa: Cin Amanar Masoya

Tare da Muhievert Abdullahi 08083104306 (Ted kawai)

Kamar kowane mako a yau ma dai ina tafe da wani dan tsokaci. Zan yi bayani ne kan cin amanar soyayya, wasu masoyan sukan zamo maciya amana cikin Soyayyarsu, a kan samu hakan a wajen mace ko namiji. Kwarai! hakan na faru wa ga wasu, uhm.. mata sai a yi mi ni afuwa, kuma maza ina neman yi mi ni afuwa wajen zayyano wannann batu. Masoya sukan dade suna soyayya har tsawon asu lokuta, amma abin mamakin sai daya daga ciki ya kasa tsayar da kafafaunsa guri daya ya dinga hange-hange! misali ko ya yi ta hango kawayenta yana soyayya da su, daya bayan daya ko kuma ita ta yi ta hango abokansa tana soyayya da su daya bayan daya, har ma wani sa’ilin abokin yakan koma kan budurwar aboki, ko kuma ita, ta koma son saurayin kawarta har ma su ware lokachi na daban wanda za su dinga hadu wa da sunan dance, ko na ce soyayya, duk hakan na faru wa, a wasu guraren.

Ba zan ce dukka ne aka taru aka zama daya ba, sai dai hakan na faru wa ga wasu yayin da suke kokarin lalata soyayya ta irin wannan siga har ma wasu su dinga tsammanin dukkanin mata hakan suke, ko kuma matan su dinga tsammanin haka mazan duk suke, wasu ma sukan ki yin soyayyar ne saboda gudun irin wannan matsalar, a ganinsu ko da sun fara ma abin da za su ci karo da shi kenan, hmmmm…..kalubale gare ku masoya

yayin da daya daga cikin masoyan ya canja zuciyarsa zuwa daya daga cikin irin wannan hali na cin-amana, ba sa jin komai, abin mamakin babu kunya tsakaninsa da wanda ya ci amanar ko kadan, wata za ta yi ta soyayya ne da dukkanin abokansa a duk sanda idanuwanta suka yi arba da su, ko kuma yayin da kunnuwanta suka fiya jin sunansa hakan sai ya sa ta yi ta kokarin bin hanyar da za ta sato duciyarsa don ya zamo mallakinta ita kadai, in ta ci karo da abokinsa na arziki shi ne zai ki amince wa da abin da ta zo masa da shi, wani kuwa koda ya ki amince wa sai ta yi kokarin bin zuciyarsa har ta yi kokarin shawo kansa, har burinta ya cika su yi ta zuba soyayya, shi kuwa wancen saurayin yana can gefe guda bai san me take ba, ko ma ya sani takan nuna duk duniya babu sama da shi cikin zuciyarta, hmmmmm…. kalubale gare ku masoya, a’a! bar murna don kuwa kai ma ba kanwar lasa ba ne, eh! tabbas…. su ma mazan haka halayyar wasu take, babban burinsu cin-amana na budurwa ko kuma aboki, yayin da ya yi arba da budurwar aboki shi kuma “anan gizo ke sakarsa” nan take zuciyarsa za ta fara dashen soyayyarta, tunaninsa babu komai sai “ta ya zai sace zuciyarta ko ta ya za ta zama mallakinsa shi kadai?” Hakan zai ta kokari har sai ya ga ta zama ta sa shi kadai sannan hankalinsa zai kwanta, ba ma iya nan ya tsaya ba, abin har ya zame masa jiki, ya dama ba shi da aiki sai yin soyayya da ‘yan matan abokai, eh! mana ana samu ba wai ba a samun hakan ba, in wani wajen ba a samu ba, za a iya samu a wani wajen. Abin mamakin babu kunya ko kadan tsakaninsa da wannan abokin, haka idan kawar budurwar yake so, babu kunya ko shayin budurwar, ta kirki ce kawai za ta ki amince wa da abin da ya zo mata da shi. hmm….. kalubale gare ku masoya.

Abin lura a nan duk abin da za a samu game da wasu matan, to tabbas za a same shi ga wasu mazan. Na san wasu na ta tsaki! wasu ma na cewa “zancen banza kawai”, dole sai an min afuwa shiyasa ma kafin na fara na fara ba wa maza da mata hakuri, kar wasu su ce “kai muhiebert ta fiye kwakulo wani zance na daban”, eh! Ban ce dukka ba, wasu daga chikin masoya na ce don wani na kuka a kan hakan, wata na kuka a kan irin wannan matsalar, babban burina a ce yau masoya na yin soyayya cikin nutsuwa, da kwanchiyar hankali, da tunanin juna, da farin cikin juna, da kasance wa tare da juna na har abada wanda zai kai ga aure da kuma rayuwa har bayan rai, wannan ne ke sa muhie nazari da tunanin hanyoyin da masoya za su bi don samu ci gaban soyayyarsu, ba wai ina nufin ba ta ran wasu masoyan ba ne ko kuma fama musu tsohon ciwon da ya dade da warke wa cikin zuciyarsu ba, a’a! rayuwar soyayya mai inganci muke son masoya su yi, ba wadda za su tuna da juna su yi Allah wadai ba, gwara a yi soyayya wadda za a tuna da juna ana muradin juna ko da a ce Allah bai yi za a zauna da juna ba, hmmm…… kalubale gare ku masoya!

abin lura a nan masoya shi ne: babu riba ko kankani game da irin wannan hali, illah ma zubar da kima ne da mutunci da ma rashin amince wa tsakanin masoya ko kuma wanda aka ci-amanar, domin kuwa ba zai manta da wannan ba, hakan ma in macen ce ba za ta manta da wannan ba, duk dace wa koda mutum bai furta ba abin yana nan a ransa, sai dai ya yi taka-tsan-tsam! da mutum don ganin ya dada nisanta da shi, kun ga kenan babu riba ko kadan sai ma faduwa. hmmm…… kalubale gare ku masoya.

Wannan dan guntun tsokaci ne wanda na yi! fatanmu masoya su samu ci gaba cikin soyayya ba koma-baya ba, ba kuma soyayyar da za ta raba tsakanin masoya ba, ko kuma aboki da aboki, ko kawa-da kawa ba, ko kuma soyayyar na gani ina so (komai ta fanjama fanjam), ba soyayyar ko a mutu-ko a rayu cikin cin-amanar masoya ba, yana da kyau a yi tunani kafin a aiwatar da komai don gudun fada wa kaidin shaidan. Allah ya kiya ye mu fada wa irin wannan tarkon. Ku biyo ni mako mai zuwa.

Wadanne hanyoyi masoya za su bi, don inganta soyayyarsu? Kawo su a takaice.

