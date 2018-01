2019: Atiku Za Mu Tsaida Don Gyara Kurakuren Buhari, In Ji Sarkin Arewa

Wani jigo dan siyasa a jihar Bauchi kuma dan jam’iyyar PDP, Alhaji Hassan Muhammad Sharif, wanda shi ne Sarkin Arewan Bauchi ya ce gwamnatin shugaban Nijeriya Muhammadu Buhari ta gaza tabuka ayyukan a zo a gani ga shi kuma wa’adinsu na mulki ya taso karewa a don haka ne ya ce ba za su sake mara wa Buhari baya ba, domin ya yi musu aiyukan da basu tsammata ba.

Alhaji Hassan Sharif ya bayyana hakan ne a ranar Juma’ar ne a sa’ilin da yake ganawa da manema labaru a sakatariyar NUJ da ke Bauchi ya bayyana cewar duk da kasancewarsa dan jam’iyyar PDP amma ya taka rawa sosai wajen kawo gwamnatin shugaba Buhari sai Buharin ya yasar da su a kwandon shara, ya ce kuma Buharin ya gaza kawo wa jama’an kasa aiyukan raya jama’a don haka ne suke son su mara wa tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku baya domin su ga irin tasa bajinta.

Ya ce su sun taimaki Buharin ne don ya ci mulki ya yi aiki ba ya zo ya kuntata wa jama’a ba “ka sani ba sata ne kawai rashin adalci ba; akwai zalumcin day a fi sata”. In ji shi. Ya kara da cewa “yanzu kamar mukaman da Buhari ya raba ai ka ga tun wannan lokacin babu irin korafin da ba a yi masa ba, cewar ya canza ya baiwa mutunen da ake ganin za su taimakeshi amma ya zo ya yi ta cewa za a yi za a yi har rashin lafiya ta zo ta sameshi”.

Sharif ya ci gaba da cewa “dukkanin wadanda Buhari ya basu mukamai a jihar Bauchi basu taimaka wa jihar da komai, kai bar ka ji shi Buhari ya ki ya baiwa wadanda za su taimaki jama’a, yanzu jihar Bauchi wahala kawai ake sha, a dukkanin jahohin arewa maso gabas babu jihar da take shan wuya kamar jihar Bauchi”. ta bakinsa.

Hassan Sharif ya ce yanzu haka sun gama shiri za su kayar da Buhari sumaye gurbinsa da Atiku “mu yanzu mun riga mun gama yanke hukunci, mu yanzu Atiku za mu saboda shi ma daga Arewa Maso Gabas ya fito, mune muka shata cibiyar Nijeriya, tun da muka shata cibiyar Nijeriya Firaminista bai da gida kamar nawa saboda bai tsaya ya yi sata ba, ya fi Buhari tsantseni, domin shi ya ja mutane a jikinsa. Yanzu ga mu, mu da muka yi wa Buharin nan hidama ga mu nan babu komai a tattare da mu”. In ji sa

Ya ce, sun so Buhari ya gyara amma ya yi kuskuren rashin gyarawa “Mun so Buhari ya gyara amma ya ki ya gyara ga shi lokaci na kara karatowa don haka muna ganin shi Atiku jan gwarzo ne kuma zai tsaya ya yi wasu abubuwan domin zai fi Buhari, kuma shi zai jawo wadanda suka dace da za su taimaka wa gwamnatinsa wajen tafiyar da al’amura yanda suka dace”. In ji shi

Ya ce, mafiya yawan mukaman da Buhari ya nada ya yi ne a bisa rashin adalci “ai ba daidai bane, rashin adalci ne ka dauko yaronka ka bashi mukami, alhali ga wadanda suka yi mishi wahala, yau da ya mika wa jam’iyya ita take zaban wadanda suka dace da abun ya fi. Kuma mu Arewa mu ne ya yi mana haka, don meye bai yi wa Kudu haka ba sai mu? Kuma a ce ba za mu fada ba wannan adalci ne kenan? Don me muka fadi laifukan Jonathan, muka kuma kada Jonathan don ya ki ya gyara ne, tun shi ma Buhari ya ki ya gyara shi ma za mu kada shi”.

Ya ce tun da Buharin ma ya ki ya gyara za su kuma za su gyara shi a 2019 ta hanyar sauya shi da Atiku “An yi an yi ya ki ya gyara, saboda haka za mu canza shi mu dauko Atiku shi ma mu ga irin tasa, saboda shi Atiku kwararre ne ya san hanyoyin da zai bi wajen gyara tattalin arzikin Nijeriya. babbar matsalarmu kenan dala ta sauka, tattalin arzikinmu ya haura sa”. In ji sa

Dangen da sauyi ko ci gaban da ake gani an samu a mulkin Buharin kuwa, ya ce “wannan ai canji rigar muhaukaci ne, ina canjin yake muna sayen dala 300 sai ranar da ta kai 500? Mu ya maida mana dalarmu 140, ya dawo mana da litar mai 80, ya dawo mana da shinkafarmu naira dubu bakwai 7. Mu in ya yi mana haka ya yi mana arziki”. In ji sa

Ya ce sun kashe dukkanin abubuwan da suka dace wajen ganin Buhari ya samu mulki amma yanzu sun yi masa bore.

Jam’iyyarku ta PDP ita ce ta lalata komai a Nijeriya shekaru 16, don haka gyara ai sai an bi a hankali ba ka ganin kun yi hanzarin kalubantar gwamnati mai ci, tambayar manema labaru sai ya ce “ka gyara mutane uku wadanda ba ‘yan PDP ba da suke cikin APC a yanzu, don meye basu gyara Nijeriya a lokacin da suke PDP din ba. don haka da su aka lalata, don haka su gyara mana idan da gaske ne”.