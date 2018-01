Boko Haram: Rundunar ‘Yan Sanda Ta Tsare Wani Jami’inta A Adamawa

Up Next

To, sai dai LEADERSHIP A Yan LAHADI ta yi kokarin ganin ta jiyo ta bakin kwamishinan ‘yan sanda, Moses Jitoboh, da dama an canza mi shi wurin aiki ya bar jihar ya ci tura.

Hakan ya sa APS Hassan ya amince ya rubuta takarda da sa hannu, bayan an sake su da kwana guda kuma a ka sake tsare shi, wanda har kawo yanzu ya ke tsare.

To, sai dai wani binciken da LEADERSHIP A YAU LAHADI ta gudanar kan wannan batu ta gano jami’in dan sandan mai suna ASP Usman Hassan, lamarin ba haka ya faru ba.

Rahotanni na cewa, tsare jami’in dan sandan ya biyo bayan koke-koken da kugiyoyin kare hakkin dan Adam irinsu Civil Society Organization, Progressibe Mind for Debelopment Initiate da sauransu, su ka rubutawa hedikwatar rundunar ta jihar.

Advertisement