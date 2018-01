Dan Sanda Ya Kashe Dan Wasan Kwallon Kafa A Jihar Ebonyi

A Juma’ar nan ne Rundunar ‘yan sandan jihar Ebonyi ta tabbatar da mutuwar wani dan wasan kwallon kafa a lokacin da suke tsaka da taka ledar wasan kwallon kafa na sada zumunta a karamar hukumar Ikwo da ke jihar ta Ebonyi.

Kakakin Rundunar ‘yan sandan jihar ASP Lobeth Odaa, ita ce ta shaida hakan a hirarsa da manema labaru, ta ci gaba da cewa bayan mutuwar dan wasan, wasu jama’a da dama kuma sun gamu da munanan raunuka a yayin wasan kwallon wanda aka yi a ranar Alhamis di da ta gabata.

Odaa ta ce yanzu haka jami’ansu na ‘yan sanda hudu suna cikin wani mummunar yanayi na raunuka, ta bayyana cewar matsalar ta fara kunno kai ne a lokacin da magoya bayan ‘yan wasan suka nufi ‘Rafan’ Akalin wasan da ashariya da neman illata shi, inda su kuma jami’an ‘yan sandan suka yi kokarin dakatar da su, ta ce wannan lamarin ne kuma ya fantsama ya zama abun da ya zama.

Ta bakinta “Ofishinmu na Ikwo ta samu kiran waya na cewar wasu magoya bayan’yan wasan kwallon kasa sun rifa wa Akalin wasan kwallon nan take jami’anmu na ‘yan sanda suka hanzarta zuwa filin wasan a karkashin (DPO) wannan ofishin domin shawo kan matsalar, da kuma ceto Alkalin wasan daga hanun masu neman illata shi”. In ji ta

Ta daura da cewa “A lokacin da jami’anmu suka yi nasarar kubutar da Alkalin wasan daga hanun su magoya bayan ‘yan wasan nan take kuma sai suka juya kan jami’anmu suka farmekesu. Inda suka yi kokarin illata jami’anmu, a yayin da DPO din ya yi kokarin kare jami’ansa daga farmakin magoya bayan ‘yan wasan”.

Mai magana da yawun rudunar ta daura da cewa “Bisa tsautsayi an harbe wani ya kuma mutu a lokacin da magoya bayan suka kai mana hari da muggan makamai”. In ji ta

Ta ce masu ruwa da tsaki a Ikwo sun nemi kwamishinan ‘yan sandan jihar inda shi kuma ya shaida masu cewar za su zauna domin tattauna yadda za a bi domin daidaito da komai cikin nasara da zaman lafiya.

Ta ci gaba da cewa daya daga cikin babban jami’insu na ‘yan sanda mai mukamin Insifekto ya gamu da mummunar rauni amma ya farfado, inda a halin yanzu wasu jami’ansu suke nan kwance cikin mawuyacin hali bayan da magoya bayan ‘yan kwallon suka raunatasu a bakin aikinsu.

Ta ce sun yi iyaka bakin kokarinsu kan lamarin, wanda hakan nema ya sa suka samu jinjina daga jama’an yankin “Dukkanin wani sakon da muka amsa kan wannan batun daga dukkanin manyan jami’an gwamnati shi ne ban hakuri a bisa wannan harin da jama’an Ikwo suka kai wa jami’anmu”. In ji ta

Ta kuma ce ta kiranyi dukkanin bangarorin jama’a da cewar a duk lokacin da wasu ‘yan sanda suka yi musu abubuwan da suke ganin ba daidai bane su tabbatar da kai zancen wa rundunar ‘yan sanda ba dauka doka a hanu ba, ta kirayi jama’a da cewar basu fatan hakan ya sake maimaituwa kuma.

Bincikenmu ta nuna mana cewar wadda ya gamu da ajalisa a sakamakon wannan harbin na jami’in dan sandan shi ne Obinna Igwe, ya kuma mutu ne biyo bayan dambara masa alburushi da dan sandan ya yi.

Majiyarmu ta shaida aman cewar wasan taka ledar wadda aka fafata shi a tsakanin kolof din Ndufu Alike da kuma Ndufu Echara, inda suke zangon karshe na gazar wasan sada zumunta wacce Mr. John Nnabo ya shirya gami da daukan nauyi, wasan wanda aka buga sa a filin wasa da ke cikin Makarantar Sakandari na Urban da ke Ndufu Echara.

Ganau ya shaida mana yadda hatsaniyar ta fara tashi “Rikicin ya kunno kai ne a lokacin da alkalin wasa ya baiwa wani dan wasan kolof din Ndufu Alike jar-kati, which ebentually resulted in his team conceding a goal in the second half.

“Nan take wasan kolof din Ndufu Alike da magoya bayansu suka kalubanci wannan jar-katin da alkalin wasan ya daga wad an wasansu, inda suka nufi shi alkalin da iface-iface kai ta kai ma sun farmake shi”. A cewar majiyarmu

A lokacin da manema labaru suka tuntubi daya daga cikin jiga-jigai a wannan yankin mai suna Mr. Ephraim Nwancho, ya yi Allah wadai da amfani da alburishi mai rai da jami’an ‘yan sandan ska yi a kan masu kwallon.

Ya ce daukan matakin ‘yan sandan ya saba wa ka’ida da kuma neman ta da zaune tsaye a tsakanin jama’a.