DPR Ta Kulle Gidajen Mai Hudu A Bauchi Bisa Laifin Karin Farashi

Ofishin sashin kula da albarkatun Man Fetur a jihar Bauchi ta gargame gami ladaftar da wasu gidajen Mai guda hudu a bisa samun da laifuffuka daban-daban. Laifuffukan sun hada da sayar da mai wa ‘yan kasuwan bayan fage ‘yan bunburutu’ a tsakar dare, da kuma saida man fetur din a sama da farashin da gwamnati ta kayyade.

Wannan hukuncin ya biyo bayan wata kangadi da kuma bibiya ne da ofishin DPR din suka yi a karkashin Kwantirolan hukumar Alhaji Garba Salihu da ke jihar Bauchi, inda kuma ya shaida kulle gidajen man wa ‘yan jarida a ranar Juma’ar nan da ta gabata, inda suka ladaftar da gidajen man fetur din nan take ba tare da bata lokaci ba domin ya zama izina ga sauran.

Salihu ya ce gidajen man aka kama su da laifuffukan tuni aka hukunta su daidai da irin laifinsu, an musu hukuncin ne kuma ta hanyar tilasta musu saida man ga mabukata masu ababen hawa gana aka ci tarar wasu gidajen man, bayan nan kuma aka kulle gidajane man.

Alhaji Garba Salihu ‘Kwantirolan’ ya ce hukumar tasu ta dauki wannan mataki na kulle gidajen ne domin ya zama darasi wa sauran masu gidajen Mai da suke da mummunar dabi’ar boye Man gami da juya alakalar Man da nufin wahalar da jama’a. a cewarsa ofishin nasu tana da lambobin dukkanin wata gidan mai da kuma lambobin motocinsu gami da na direbobinsu daga zarar an yi musu lodin man daga defo, a don haka ya ce dukkanin wata gidan man da take da man suna da masaniya a kanta, kuma suna da damar da za su kakaba wa dukkanin wata gidan man da taki bin ka’idoji ido da lora matakar suka ki bin ababun da ake so.

Salihu ya ce “Za mu iya rubuta wasika wa inda aka dibo man ‘Defo’ dukkanin kamfanin da aka gani da ABC ma’ana daga jihar Bauchi kada ku tantancen kayansu sai kun karbi wasika daga wannan ofishin namu, kuma hakan za ta zauna”. In ji kwantilolan

Da yake bayyana aniyar gwamnati na ganin ta shawo kan matsalolin man, ya ce jami’an ofishinsa ba za su yi kasa a guiwa ba wajen hukunta dukkanin mamallakin gidan man da suka kama da aikata laifi.

Shugaban sashin albarkatun man ya kuma bukaci jama’a da su ci gaba da basu dukkanin bayanai dangane da dukkanin wasu ‘yan kasuwa masu boyewa ko kuma saida man fetur din sama da farashin man fetur din ga jama’a, ko kuma masu fakon dare suna saida man ga masu ket-ket domin tsula kudin ga jama’a.

A wani labarin irin wannan kuma, DPR ta kunne gidajen Mai hudu a jihar Ondo bisa kamasu da laifin saida man fiye da farashin gwamnati.

Sashin kula da albarkatun Mai ta kasa ta ce tulle wasu gidajen mai guda hudu a karamar hukumar Owo a jihar Ondo a bisa kamasu da laifin boye mai gami da saida shi a farashin da ya zarce na gwamnati.

Kwantirolan sashin albarkatun Mai fetur da ke lura da yankin Ondo da kuma Ekiti Mista Adewale Hussaini ya ce sun gudanar da wannan samamen ne har kuma aka yi nasarar bankado wadannan gidajen man a cikin kwana guda day tak.

Hussaini ya ce sun kuma rabar da danyen man fetur din da suka kwata a gidajen wa masu motoci da sauran mabugata a gaban masu gidajen man. Sai ya bayyana cewar za su ci tarar mamallaka gidajen man domin ya zame musu darasi don kada su yi kunnen owar shegu su zo su ci gaba da saida Man a farashin da ya dara wa na gwamnati.

Kwantirolan sai ya yi amfani da wannan damar wajen gargadan dukkanin masu gidajen man da kada su kuskura suna kauce wa ka’idoji da kuma yin aiyukan da basu kamata ba, a cewarsa yin hakan zai sa su dauki mataki mai tsanani a kan masu gidajen man.

Jama’an kasar Nijeriya dai suna ci gaba da dandana kudarsu a bisa wahalar samun man fetur din har zuwa wannan lokacin.