HIKAYA: Labarin ‘Mugun Sartse’

cigaba daga makon jiya

Zaune take kan gadon ta jingina da fuskar sa, Najwa na daga gefe tana sharar Baccinta ita kuwa baccin ma kaurace mata yayi gaba daya tsantsar kaunar Shamsi ce ke ingiza zuciyarta, wata irin zazzafar kauna take masa ta rasa mizanin da zata dora kalaman Maryam akan Shamsi shin da gaske wannan halayyar sa ce kuma duk a binda aka lissafo yana iya aikatawa ko kuwa? ko kuma dai kyashi da hassada ce irin ta dan Adam ita ma ake kokarin fara nuna mata? taja dogon numfashi ta sauke a fili ta furta “wallahi ba mai rabani da Shamsi ni shi nakeso kuma shi zan aura ko da kuwa an buga masa tambarin yafi kowa laifi a duniya ai ba,a shiga tsakanin bawa da Allah ko me yayi Allah na gani.”

Shamsi ba wahalar samu zai yi mata ba kudi ne tana dasu dan haka zatayi amfani dasu wajan sayan duk wani wanda zai kawo mata wargi a soyayyarta da Shamsi, tayi alkawarin wayar dashi yanda shima zai fito fes fes ya fita sahun gajoji ya zama dai dai da yanda mutane zasu so shi harma suyi sha,awarsa.

Najwa ta muskuta ta gyara kwanciya a hankali ta bude idonta cikin yanayi na mai bacci ta dora idonta akan Nasma wadda ta tsinduma cikin kogin tunani yunkurawa tayi ta mike zaune cike da mamaki ta ce” me ya same ki sister har yanzu bakiyi bacci ba? ko wani wajanne ke miki ciwo ? “ binta kawai Nasma tayi da kallo gami da lumshe ido tace “ bani da lafiya Najwa zuciyata ke min wani irin ciwo tamkar ta faso kirjina ta tarwatse” murmushin yake Najwa tayi tace “ bani da wadda ta fiki a duniyar nan sister, to amma dama duk wanda yayi damarar yada gaskiy dole ne ya fuskanci kalubale kala kala na rantse da Allah ba zaki taba warkewa ba matukar zuciyarki bata yafewa kanta soyayyar Shamsi ba” hannu Nasma tasa ta rike na Najwa ta kafeta da ido cikin marairaicewa tace “ ya zanyi da soyayyar Shamsi Najwa ina son shi wallahi ba zan iya rabuwa dashi ba zan iya rasa raina matukar ban samu damar mallakar shi a matsayin mijina ba “

Binta Najwa tayi da kallon mamaki hannun ta rike da haba tace “ me kike fadi sister?” murmushi tayi tace “ nayi tunanin kedin zallar hausa ce ba rainon gwari ba ba kya bukatar sake jin mai mai mai ci a magana ta ai ba makaranta bace da zaki ce bakya fahimtar darasi” wani zazzafan huci Najwa saki ta jingina da gadon tana watsa mata wani irin kallo tace “ shame on you wallahi haba ke yanzu sister ki rasa wanda zakiyi soyayya dashi sai lalatacce wanda duniya ta gama fitsare masa kwanya, wanda kalmar je ka ka gani ke dawainiya dashi wai wanne irin bala,i kike neman janyo mana ne cikin rayuwa ? me ya rudeki a jikinsa kyau ko hala…..” da sauri ta tari numfashin ta tace “ kwarewarsa a iya busa sigari da sarrafa hayaki tamkar a makera hakan na tafiya da tunani na” kwashewa Najwa tayi da dariya ta ce “ na lura da alama kwakwalwar ki ta fara samun matsala sister, in kuwa ba haka ba haka ba to ba shakka kin fara “yan zuke zuke a boye kina shan wadda kanfi karfin kwakwalwar ki” wani banzan kallo Nasma ta watsa mata wani wawan kallo tace “ kinga dakata malama ina ruwanki dani shi nake so shine muradin zuciyata ke wallahi ko da Shamsi zai dinga yankar naman jikina bayan munyi aure zan jurewa hakan saboda so ba karya bane karkiyi ganganci raina shi ki raina asalin samuwar ki halayen Shamsi basa gabana kaunar sa ce yanzu damuwata ke koda a kullum yana kwantar da bil adam yana yanka wa bana tunanin zan iya rage wani kaso daga san da nake mishi da kin san daraja da martaba irin taso da baki ga laifi na ba wajan aibara wanda zuciyata ke muradi duk dadin ki da so matukar kika wulakantashi.