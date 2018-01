KA SAN JIKINKA: Asalin Halittar Mutum

Wannan shi ne yadda bayanin yadda mutum ya ke samuwa a cikin mahaifa. Allah ne masani. Sai wani satin In sha Allahu..

Daga nan sai wannan sabuwar halitta mai dauke da kwayoyin halittar da suka kai kamar goma sha shida su gangara zuwa cikin kogon mahaifa, domin su dasa kansu, to daga kuma an samu cikin dan mutum.

To, a wannan lokaci ne dan maniyyin, idan ya shiga cikin asalin sinadarin halittar, sai ya bude nasa sakon na ma’danar tattara bayanan gado na uba. Kunga kenan an samu “chromosomes” kashi daya daga dan maniyyi na uba, kashi daya daga kwan mace na uwa. Kowanne guda 23. Daga nan sai su hade, su gauraye, su chakude, su dunkule su bada cikakken ma’adanar tara bayanai na gado na mutum daya, wato guda 46. Kowanne mutum yana da wannan tagwayen 23, jumulla 46.

Da zarar an gama keta rigar, shi wancan dan maniyyi na farko ya samu hanya kenan; Saboda haka sai ya wuce zuwa farfajiyar kwan. Ba zaiyi wata-wata ba, zai zarce zuwa asalin sinadarin halitta wato “nucleus” domin ya gana da ma’adanar tattara bayan gado na cikin kwan mace” female chromosome”

Duk dan maniyyin da yayi nasarar gama kautar da kwayoyin halittar da suka kewaye kwan kafin sauran, sannan ya tada jikin wannan riga, to dashi za’ayi. Yana tada rigar da goshin sa, yanayi guda biyu za su faru.

Akwai wasu kwayoyin halitta ana kiransu “corona cells”, da suke kewaye da kwan mace. Da zuwan ‘ya’yan rai sai kowanne ya fara kautar da wadanda suka zame masa shamaki tsakanin sa da farfajiyar kwan. A kokarin yin hakan, dole wani zai riga wani. To bayan kautar da wadancan kwayoyin halitta, akwai kuma rigar dake jikin kwan, ana kiranta “zona pellucida”.

Yayin da suka kusa hannun dake jikin mahaifa “uterine tube”, ‘ya’yan rai daruruwa ne suka rage kuma mafi yawan su sun gaji, motsawar su (iyo da nunkayar su), ta ragu. A wannan lokaci sai shimfidar dake cikin mahaifa ta feso wani sinadari ko chemical wanda zai cire hular da ta rufe goshin ‘ya’yan maniyyin. Da zarar hakan ta faru, to kuzarinsu zai dadu, sai su kara azama wajen fuskantar kwan mace. Wannan shi ake kira “capacitation” a turancin kimiyya.

Wadannan miliyoyin ‘ya’yan rai na maniyyi suna iyo da ninkaya cikin ruwan, daga inda aka zuba su a cikin kogon farji har zuwa wani shamaki da ake kira “cerbid”. Shimfidun dake bangon farji suna zubo da wani ruwa mai kama da majina wanda shine ke bude wannan shamaki har ‘ya’yan rai su shige zuwa cikin kogon mahaifa. Kunga kenan shi wannan shamaki “cerbid”, yana a matsayin get na shiga da fita cikin mahaifa.

‘Yar jaririyar da aka haifa yau ta na da ‘yan kananan kwai a mahaifarta kimanin miliyan 400. Amma ta na girma su na raguwa har sai lokacin da ta balaga, sai su zamo kamar guda 400. Akwai wata halitta a can saman mahaifa, gefen hagu da dama, mai kama da hannu; wato kamar hannayenka tun daga kafadu har zuwa yatsu. A na kiran su “uterine tubes”, ma’ana bututun mahaifa.

Kamar yadda duk kuka sani, asalin mutum na farko a duniya shine babanmu Annabi Adam (A.S). Allah ya halicci matarsa, wato babarmu Sayyidatuna Hauwa’u (A.S.) .Daga nan kuma aka samu ‘ya’yansa na farko ta hanyar haihuwa. Banda su asalin iyayen mu na farko (Adam da Hauwa’u), kowanne mutum haihuwar sa akayi.

