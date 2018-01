Kubuta Daga Shirin Durkusar Da Nijeriya?

Tare da Mu’azu Hardawa 08062333065 [email protected]

Tun daga lokacin da aka fara rigimar Boko Haram a Nijeriya sanin kowane Arewacin Nigeria an shiga cikin mawuyacin hali wanda a lokacin babu mai iya bayyana inda aka dosa sai ubangijin da ya halicce mu, musamman ganin yadda a wancan lokaci aka cusa gaba da kiyayya tsakanin kabilun Arewa da kuma mabiya addinin musulunci da Kiristan Arewa.

Wannan lamari yana da ban mamaki musamman ganin yadda aka wayi gari kowa ke kulle da juna duk da kasancewar sanin kowanne ba wanda ya isa ya kori dan uwansa daga inda yake zaune. Allah ya hada zama waje guda babu wanda ya isa ya ce ga lokacin da za a rabu, kuma ko an rabu dole a ci gaba da begen juna musamman ganin yadda kowa ke Gadara da Arewa da kudanci da kuma arzikin da Nijeriya ke tinkaho na man fetir da albarkatun kasa da noma da sauran su, sanin kowane dole a ci moriyar juna.

Wani abin takaici yankin Arewa ya shiga halin yaki da rashin tabbas wanda idan mutum ya wayi gari bai san me gobe zai taras ba saboda irin barazanar da zaman lafiyar yankin ke ciki. Ba talaka ba har jami’an tsaro kan su na cikin mawuyacin hali saboda su da suke rike da makamai sun fi kowa sanin illar da makamai ke da shi, idan an kai hari an kashe jami’in tsaro zaka iske dan Arewa ne ko wanda ya sha ruwan Arewa idan ya koma kudu shi bakone.

Haka kuma idan talaka aka kashe dan Arewa ne idan ma’aikaci ne dan Arewane yawanci, idan gine-ginen gwamnati ko na jama’a aka lalata Arewa ne kuma kudin Arewa za a kwasa a gyara, haka idan kasuwa aka kona ko aka durkusar da kasuwanci a gari duk Arewa aka mayar baya, wannan ya haifar da matsananciyar wahala da talauci da rashin aikin yi da durkushewar lamurra a yankin Arewacin Nijeriya.

Abin tambaya a nan me yasa duk irin wannan bai faru a kudancin Nijeriya ba sai Arewa? Ana nufin su basu da ‘yan ta’addar da za su iya aikata irin wannan aiki ne ko basa cikin talaucin da za su bukaci lada ko abin masarufin zaman gari daga irin abin da za su samu a sakamakon aikata wannan aiki na ta’addanci ko basu da bukata ne?

Abin mamaki an wayi gari jami’in tsaro zai shiga gari a Arewa ya kashe mutane ya fita abinsa ba abin da zai faru ya kar banza kamar yadda ya faru a kasuwar shanu ta Potiskum duk da irin jami’an tsaron soja da ‘yan sanda da aka jibge a garin wasu mutane dauke da bindigogi suka shiga kasuwar suka shafe sama da awa guda suna bude wuta suka kashe maza da mata sama da mutane 200 suka kone kasuwar da dabbobi da dukiya wacce ba wanda ya san adadinta kuma har yau ba wanda aka kama kan wannan aiki .

Wannan ya sanya tababa a zukatan mutane suke gani akwai hadin bakin gwamnatin lokacin cikin lamarin. Bayan haka aka rika bi gida gida a na kashe duk wani mai fada a ji a garin na Potiskum hatta sarkin garin an kai masa hari, daga nan aka rika kame matasan gari Allah ya san adadin wadanda a ka kama har yau babu labari an kashe wasu an raunata wasu kuma ba wanda aka hukunta har yau.

An wayi gari tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya gamu da matsin lambar cewa bai taba ziyartar yankin Borno da Yobe ba duk da irin bala’in da suka fada a lokacin, don haka aka ja hankalinsa ya amince ya kai ziyara yankin, lamarin da ya sake jefa mutane cikin wahala inda a ka hanasu walwala duk da cewa a jirgi kurum ya yi ta yawo, amma a yayin da ya zauna da mutanen garin Maiduguri da nufin su bayyana masa kokensu game da cin zarafin da jami’an tsaro ke aikata musu kamar yadda a lokacin Farfesa Nuru Alkali ya wakilci jama’a ya yi jawabi tare da bayar da shawarar yadda za a samu mafita kan lamarin.

Ashe sun kai kuka gidan mutuwa, saboda tashin shugaban kasa ke da wuya ya bayyana cewa ba za a a yi sulhu da ‘yan kungiyar Boko Haram ba saboda su fatalwane ba wanda ya sansu, to ina wadanda aka kama ake tsare da su?.

Game da janye soja kuma daga cikin gari saboda taadin da suke yi ya nuna takaicinsa yadda ya samu mutane da yawa a garin duk da yawan sojan da suka rasu a garin lamarin da ke nuna ko in kula da halin da mutanen garin suka shiga. Tafiyarsa ke da wuya a ranar juma’a sai aka kai hari kan wata unguwar talakawa inda aka kashe mutane sama da dari a ka ce an kama sama da saba’in tare da manyan makamai da bindigogi, lamarin da ke nuna masana harkar tsaro sun yi tababar gaskiyar labarin saboda ana ganin idan har ‘yan Boko Haram sun mallaki wadannan makamai a cikin gari da mutanen da aka ce an kama da wadanda aka kashe ba abin da zai hana su fitowa a fafata da su a lokacin ziyarar.

Lamarin bai tsaya a nan ba an ci gaba da kai hare-hare kan yankunan kananan hukumomin Arewa kamar yadda ya faru a Bama da Baga da Gujba da Gashua da Potiskum a Jihar Yobe da Mayo Belwa da Madagali a Jihar Adamawa da Wase da Ryom a Jihar Plateau da Ringim da Kano a Jihar Kano da wasu sassa na Jihohin Bauchi da Kaduna da Zamfara da Kebbi da Katsina da Wukari a Jihar Taraba da Gombe da Nassarawa da sauran sassan Arewa da lokaci ba zai bari mu kirgosu ba.

A kullum kai hari ake yi ana kashe ‘yan Arewa da nakasa dukiyarsu amma an kasa daukar matakin da ya dace don kawo karshen lamarin kamar yadda masana irin su Solomon Dalung da Dokta Datti Ahmed da Marigayi Sheikh Lemu da sauransu suka bayar da shawarar sulhu shine maganin komai tun a wancan lokacin don ganin wankin hula bai kawo dare ba, kamar yadda ake kwan gaba kwan baya rayuka a kullum na salwanta. Amma daga baya an kafa kwamitin jeka na yi ka wanda bai hana komai ba daga abin da ke faruwa.

Hakan na nuna matukar gwamnati na tura kudi a fannin tsaro zai yi wahala a kawo karshen wannan fitina saboda akwai masu cin arzikin rigimar suna arzuta kan su. Don haka ya kamata a nemi masana kan harkar tsaro daga kowane fanni na rayuwa su ba da shawarar da ake gani za ta samar da mafita daga wannan masifa da ke addabar mutanen Jihar Borno da Yobe da Adamawa.

Abin takaicine lamarin da ke faruwa a Arewa, don ko su mayan Arewa yanzu abin ya fi karfin tunanin su illa jamian tsaro da ke kokarin fafatawa da yan bindiga a kullum. Ganin yadda hatta Sarkin Kano da shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari basu tsiraba daga cikin irin wannan barazana haka ‘yan siyasar suma basu tsiraba jami’an tsaro basu tsiraba, an kai ga kowa an kuskure shi lokacin da ake asalin rigimar sai yanzu da gwamnati ta dauki lamarin da gaske, amma duk da haka akwai bukatar sake nazarin fadada tunani da dabara kan wannan yaki.

A lokacin an kai wani matsayi da mutane suka fara fito na fito da ‘yan bindiga dadi, alamu kuma ya nuna matukar jami’an tsaro suka ci gaba da kashe mutane haka siddan suma gaba mutanen gari za fara fitowa a yi fito na fito da su, don haka muna gani wannan wata damace da za a samu a rika dirar mikiya kan garuruwa da mutanen Arewa ana kashe su suna fadawa cikin tarkon zubar da jinin da aka dana musu.

An yi tunanin idan an kai wani matsayi kuma a ganin masana ba abin da ya rage sai ‘yan kudu masu mulkin kasa a lokacin su fara maganar kiran taron raba kasa idan an yi dace kenan idan kuma ba a dace ba sai a ci gaba da yakar Arewa sai duk wani gini da dukiya da rai mai amfani da a ke Gadara da su sun lalace ko sun salwanta sai ace kowa yaje ya ci gashin kansa an raba kasa.

Shike nan sai a bar Arewa da matasa ba aikin yi da kasa babu arziki da kabilu ba hadin kai da mabiya addinin musulunci da kirista babu yarda da juna kamar yadda yanzu ake zaune a Somalia cikin dardar.

Yan Arewa musamman musulmi sun yi imani da Allah da kuma kaddara mai kyau da maras kyau sun sani duk ramin da marasa kaunar zaman lafiya ke tonawa da sannu sune za su fada cikinsa Insha Allahu. Kuma hakan ne ya faru aka tsaya zabe aka samu sauyin gwamnati wacce ake zaton za ta cire kunya ko sani ko sabo bi kadin irin barnar da aka yi duk tsawon kusan shekaru takwas na rigimar Boko Haram a hukunta wanda suka jawota da wadanda suka ci abinci da ita. Nasiha dai ga ‘yan Arewa shi ne su ci gaba da kaunar zaman lafiya su so junan su a hada kai, kuma taimaka wa juna a ci gaba da addu’ar Allah ya tona asirin duk wani mai son durkusar da Nigeria da Arewa tun daga wancan lokaci har zuwa yau. Wanda ya zalunci wani Allah ya maganinsa ya kawo karshensa cikin gaggawa.

Jami’an tsaro da ‘yan siyasa da talaka da mai kudi kirista da Musulmi kowa ya sa kasar da Arewa a gaba ya cire son zuciya ya sani ba wanda zai gyara wannan kasa sai mu da kan mu. A fahimci irin maganganun da su Tompolo da Dokubo Asari suka yi game da Arewa wata manuface ta karya Arewa saboda dama sune tsagerun kudu ake basu dukiya don su fita kafafen labarai su rika tauna tsakuwa don kasa ta ji tsoro, saboda ba wata hujja da tsohuwar gwamnatin Jonathan ta bayar wajen kin yarda da cewa babu bakinsu a irin wadancan matsaloli da suka auku.

An yi dace da har Allah ya matsa bakinsu suka bayyana inda suka dosa a lokacin. Yanzu dabara ta rage wa mai shiga rijiya ‘yan Arewa kirista da musulmi kowa sai ya yi hattara ya ji tsoron Allah, ya san inda aka dosa ya yiwa kansa kiyamullaili ya cire kabilanci da bambancin akida ya nemi hanyar ceton kai don mai da gurbin asarar da aka yi tare da farfado da zaman lafiya da magance abinda ke aukuwa na fadace fadace tsakanin kabilun Arewa da makiyaya da manoma don a inganta zaman tare da gina kasa.

Da fatar Allah yasa kowa ya fadaka ya fahimci gaskiya don a kawo karshen matsalolin da ake fiskanta a Nigeria, musamman na rashin aikin yi da tsananin talauci da cuce cuce da ake fama da su don a gudu tare a tsira tare!!!