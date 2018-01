SHARHI: Wasi’kar Malam Aku (Gyara Kayan Ka…)

A yanzu babu halin komawa da baya don inganta rayuwata, ni ba ilimin zamani ba ballantana ilimin sanin Allah wanda sai da shi ake yin sallah har ayi tunanin dacewa ranar gobe kiyama. Na zamo butal a rayuwa na kuma ba wan ba kanin karshen sakona ga matashi ka kyauta ta rayuwarka duba da ka na kan ganiyarka tun kafin ka yi ba wan ba kanin kamar yadda na yi. Haka nan rayuwa ta darasi ce ga duk uwa mai sanya dan ta kan mummunar hanya, a yanzu ba ma tare da mahaifiyata bakin cikin an daureni ya sa zuciyarta ta buga nan ta ce ga garinku nan.

Wannan ya sa babu tsoron kowa a cikin zuciyata. Mahaifina ya mutu ‘yan’uwansa ko babu wanda yake bi ta kanmu saboda mahaifiyata ta nuna babu wanda ya isa da ni sai ita dalilin da ya sa suka fita sabgarmu ke nan, ba kuma na ganin girman na sama da ni. Rana daya haka muka yi rikici da wani, da yake rake nake sayar wa sai na dauki wukar da nake yanka raken da ita na yanke shi a wuya. Tsautsayi a she jijiyar wuyan na yanke nan ya fadi Allah ya yi masa rasuwa; hakan ta sa ‘yan unguwa da damar su suka rike ni har zuwan ‘yan sanda inda suka tasa keyata ya zuwa kotu. Ban taba tsammani babban hkunci zai hau kaina ba duba da karancin shekaru sai ga shi an yanke min hukunci daidai da dan shekaru talatin.

Daga can huren kuma mahaifiyata na ta fafutukar yadda za ta yi a fiddo ni. Abin da zai ba ka mamaki har aka kai ni aka kulle din ba ta yarda ni na dauka ba bayan da saninta ina yin waccan dabi’a tun ina daukar kayan gida har na fito waje. Yadda mahaifiyata ke iya bakin kokarin ta don ganin duk wata matsala da zan fuskanta sai ta yi duk yadda ta yi bai faru ba, duk rigimar da zan shiga ita ke zakewa don nuna nike da gaskiya tun mutanen unguwa suna daukar hakan a matsayin yarinta ke sanya ni dukan diyansu har ta kai ga masu zuciya a kusa sun fara gazawa inda wasun su suka rika daukar mataki saboda matsawar da na yi wa ‘ya’yansu. Hakan ta sa kullum ta na cikin leke, in ba ta leko sai biyar ba ta leko sau hudu don tare min fada.

Advertisement