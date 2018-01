Wakkala Ya Kai Wa Marasa Galihu Ziyarar Jaje

Mataimakin gwamnan jihar Zamfara, Alhaji Ibrahim Wakkala Muhammad (Sarkin Malaman Gusau), ya kai ziyarar jaje ga ’yan jihar, don jajenta mu su kan ibtila’in da ya same su. Jajen da mukaddashin gwamnan ya kai ya hada da gidan Malam Sani Jibrin, direba a fadar gwamnatin jiha, wanda ibtila’in gobara ya sami gidansa da ke filin jirgi a Gusau, wanda gobarar ta yi sanadiyyar rasuwar yaransa guda hudu.

