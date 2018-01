Yadda A Ka Siyasantar Da Harkokin Kiwon Lafiya A Jihar Bauchi

Up Next

Wannan batu da a halin yanzu maganar ta fara yin sanyi saboda kai ruwa ranan da aka yi a lokacin yasa mutane yanke tsammani da duk wani taimako da ya shafi kiwon lafiya, illa wanda kungiyoyi ke yi ga mata masu juna biyu da yara idan sun zo asibiti kamar yadda kungiyar PLAN daga Canada ta kaddamar a garin Dass a kwanakin baya. Amma batun cewar ana bayar da magani kyauta ga yara ‘yan kasa da shekara biyar ko mata masu juna, kulla yaumin gwamnati na cewa har yanzu tana bayarwa yayin da mutanen jiha kuma ke cewa karya ake yi, haka su kuma ma’aikatan lafiya na cewa ana yi amma mutane sun yi yawa idan an kawo magani ya na karewa da wuri da wuri, wasu kuma na ganin ma’aikatan ke karkatar da magungunan.

Adamu Gamawa ya bayyana cewa da suka bukaci a kawo sunayen yaran da suka mutun bincike ya nuna cewa wasu sunaye sun rasu ne a tsawon lokaci. wasu sunayen kuma ba sanadiyyar wannan cuta suka rasu ba, domin ita mutuwa ta Allah ne kuma tana aukuwa kan kowa a duk lokacin da Allah yaso. Don haka ya ce a halin da ake ciki gwamnati na daukar matakin da ya dace don kai agaji wurin da aka samu bullar matsalar kiwon lafiya domin ganin an tallafa wa mutane. Kuma kullum suna marhabin da duk wani bayani da zai iske su kan kiwon lafiyar jama’a, don haka ya kamata da zarar mutane sun ga matsala tattare da su a rika hamzarta isar da kukan a kan lokaci don kawo daukin gaggawa ba sai ciwo ya ta’azzara sannan a nemi hanyar asibiti ba.

Ya kara da cewa binciken da suka gudanar shine saboda halin rashi da mutane ke ciki a wannan lokaci ana kambama irin wadannan matsaloli na rashin lafiya zuwa kafafen labarai saboda a kai taimako ciki harma da na abinci da kayan bukata kamar yadda gwamnati ke yi a duk lokacin da matsala makamanciyar wannan ta taso. Inda ya ce a baya an taba samun irin wannan matsala da sarkin na Tiyin inda ya kai kukan bullar cuta a yankin kuma aka kai taimako mai yawa saboda haka a wannan lokaci suka sake kambama wannan batu don a kawo musu gudummowa kamar yadda aka yi a baya, amma shi kuma sarkin ya musanta wannan furuci na shugaban.

Ya kara da cewa kadan daga cikin irin abin da suka gano ke damun yara a wannan lokaci shine karancin abinci mai gina jiki wanda yawancin yara da ke yankunan karkara suna fama da yunwa da matsalar kuncin rayuwa da ke damun iyaye don haka basa wadatar da yara da ingantaccen abinci mai gina jiki da kare garkuwar jiki. Saboda haka a wasu lokutan basa kai yara asibiti sai sun galabaita. Kuma yawanci irin wadannan yara suna mutuwa ne a gidajen su saboda tunanin iyayen na rashin kudin magani ko halin kai yaran asibiti ko kuma nuna halin ko in kula inda a ke jinyar yara a gida har sai sun galabaita ko sun mutu sai a ce annoba ta abka musu.

Dokta Adamu Ningi ya bayyana cewa irin wannan zazzabi an yi fama da shi a kowane sako na Jihar Bauchi har da wasu sassa na Nigeria baki daya, kuma an samu rasuwar mutane ba yara kurum ba har da manya. A saboda haka ne bayan bincike da suka sa kwararru kan matsalar cututtukan yara yi don ganin yadda za a shawo kan lamarin musamman ganin yara sun fi gamuwa da wannan zazzabi, hakan ya sa sun aiwatar da shirin binciken ko ta kwana kan cututtuka 40 inda ake aiki a kan su har zuwa wannan lokaci, kuma duk sakamakon da suka samu suna sanar da ma’aikatun lafiya na Jihohi da tarayya don daukar mataki kan lamarin.

Game kuma da korafin da mutanen suka yi na cewa babu ma’aikatan lafiya a garin don haka suke zuwa asibitin Gwaram a cikin Jihar Jigawa don neman jinya inda yaran suka rika rasuwa a can, Dokta Adamu Ningi ya musanta wannan zargi inda ya ce tawagar ta ziyarci asibitin Gwaram da kuma wasu asibitoci biyu masu zaman kansu inda suka bukaci a basu bayanan mutanen da suka rasu a asibitocin wadanda aka kawo daga Jihar Bauchi inda ya ce an kawo kusan yara goma daga yankin Warji amma uku ne daga kauyen Tiyin kuma biyu daga cikin yara goman sun rasu a asibitin na Gwaram sakamakon irin zazzabin da aka yi fama da shi a kwanakin baya.

Kuma a daidai lokacin da suka ziyarci garin yara biyu ne suka rasu ba da jimawa ba. Haka kuma ya kara da cewa a yanzu yadda ake yin biso an ware gefen yara dabam na manya dabam don haka ba lallaine a ce kaburburan yara da suka rasu na annoba ce da ake zargin ta auku a wannan lokaci ba.

Cikin jawabinsa babban jami’in hukumar lafiya ta duniya WHO Dokta Adamu Ibrahim Ningi ya bayyana cewa hakika an samu rasuwar wasu yara cikin watan da ya gabata, amma binciken da suka gudanar ya nuna ba sun rasu a sakamakon annobar cutar da ake fadi ba ne, mutuwa ce ta Allah da Annabi kamar yadda ke iya faruwa kan kowa. Inda ya bayyana cewa lokacin da suka ziyarci garin Tiyin har makabartar sun ziyarta amma sun ga kaburbura tara wanda basu jima ba, amma sauran kaburburan yaran sun jima sun wuce lokacin da kafafen labaran suka bayyana.

A saboda hakane shugaban hukumar lura da lafiya a matakin farko ta Jihar Bauchi Pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa da babban jami’in hukumar lafiya ta duniya (WHO) a Jihar Bauchi Dokta Ibrahim Adamu Ningi suka kira taron manema labarai inda suka yi karin haske kan lamarin domin sanar da irin yunkurin da hukumomin suka yi domin bincika lamarin tare kuma da daukar matakin kai dauki domin shawo kan matsalar don ganin yaran sun samu lafiya.

Ruhotannin da suka bayyana a kafafen watsa labarai sakamakon ziyarar da wasu ‘yan jaridu suka kai yankin sun nuna cewa yaran sun gamu da wannan bala’I ne cikin kankanen lokaci inda aka rika samun rasuwar su daya bayan daya, kuma har zuwa lokacin bullar wannan labari an bayyana cewa akwai yara da dama da suke ci gaba da jinya a gidajen iyayensu, musamman ganin yadda ba wani tallafi na azo a gani da gwamnati ta kai yankin tare kuma da rashin ingantattun ma’aikata ko taimakon magani a asibitocin da ke yankin, lamarin da ya tayar da hankalin iyayen yara su ka bukaci ‘yan Jaridu su kai musu dauki domin sanar da duniya irin halin da yaransu suka shiga. Lamarin da suka bayyana cewa sun shiga mawuyacin halin da basu taba shiga ba kamar yadda ruhotannin da suka gabata suka bayyana ga manema labaran.

Ganin haka ya sa an siyasantar da lamarin kiwon lafiya a Jihar Bauchi musamman ganin yadda gwamnatin Mohammed Abdullahi Abubakar ke tutiyar bai wa sashen kiwon lafiya muhimmanci fiye da komai, amma kuma sai lamarin ya kasance akwai tufka da warwara wajen siyasantar da harkokin kiwon lafiya a Jihar.

Amma wannan lokacin asibitoci sun kasance kamar kasuwa saboda yawan masu neman jinya musamman ganin yadda ake fama da karancin kudi da abinci, lamarin ya haifar da idan an kawo yaro ko babba guda goma sai an bukaci jini don daurawa mutane biyar saboda galabaita. Ruwa kuma da a ke daurawa mutum daya zai kasance da wannan ya kare sai a daura wani, inda wani lokaci sai a ce mutum daya ya sha ruwa 20 zuwa 30.

Wasu lokutan har kungiyoyin lafiya na kasa da kasa suna kai dauki har sai an ga bayan irin wannan annoba ta hanyar raba magani da abinci kyauta iya tsawon lokacin wannan matsala.

