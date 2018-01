Badakalar Dawo Da Maina: Kotu Ta Kware Wa Ministan Shari’a Baya

Da aka gabatar da shari’ar, Mai Shari’a Nyako ta ki amincewa da bukatar da bangaren Malami suka bayar in da ta umurci daya bangaren domin su gabatar da dalilansu na abin da ya sa ba za a amince da bukatar da ake nema ba. Daga nan ne kotu ta daga zaman zuwa ranar 15 ga watan Janairu domin ci gaba da saurarron karar

Mai shari’a Binta Murtala-Nyako ta babbar kotun Abuja ta ki amincewa da bukatar Ministan Shari’a na Kasa Abubakar Malami (SAN) na kotu ta dakatar da majalisar kasa daga bincikar badakalar dawo da tsohon shugaban kwamitin shugaban kasa a kan gyare-gyaren fansho Abdulrasheed Maina bakin aiki kwananakin baya. An dagatar da Maina daga bakin aiki ne a bisa zargin almundahana a kwamitin gyare-gyaren harkan fansho da ya shugabanta. A na kuma zargin Malami na daga cikin jami’an gwamnati da suka bayar da izinin mayar da Maina bakin aiki, abin da ya jawo ceckuce a fadin kasa Nijeriya.

