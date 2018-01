Musiba A Libya: ‘Labarin Yadda Aka Sayar Da Mu 20 Kan Kudi Dala 735’

Lucky Akhanene ya ce,“ ina son in roki duk wanda ke son zuwa kasar Libiya da ya sake shawara tunda wuri.”

shugabanci, inda suke ta zaryar data wuce Tripoli wadda take cikin

Ta shafe sama da kwana goma a gidan Yari na Gharyan kafin a dawo da ita gida kuma an kamata ne tare da kawarta bayan ta yi kwana uku a gidan Yarin kuma kawar tata, an sayar da ita.

Taci gaba da cewa, “ko a gidan Yarin na Nijeriya, ba a dukan mu kamar yadda ake jibgarmu a can kuma mutane da yawa sun hallaka a can kuma sanyin su baida dadi kamar mutum na cikin Firiji ne.”

Duk wani bakon haure dan Nijeriya da muka samu an rarraba mu,inda ake basu abinci dan kadan da dan karamin burodi a tafin hannu da safe da ruwan sha da yamma.

Mista Agbayere ya ce, “a lokacin yana can yaga mutane ashirin da suka mutu, wasun mu an matsa masu shan ruwan bandaki kuma wani lokaci sai a zagaye mu aita jibga.”

Mista Aghayere ya ce, an gaya masa cewar za’a mayar dashi Nijeriya, amma sai aka buge da kai shi gidan Yari na Gharyan, inda ya shafe watanni bakwai a can kafin ayi mayar dashi zuwa hukumar masu kula da bakin haure.

A cewar shi, “ban taba sanin cewar shi shedani bane, kuma yanada wajen wankin mota da kuma wasu rumfuna a bakin kogi ya kuma umarce ni da in dinga aiki duk wata don in fanshi kaina, daga nan kuma aka fara maganar biya na albashi, amma bayan wata biyu, yaki biyana.”

Kuma ance an jima ana yi harkar, kuma hada-hadar ta sayar da bakin hauren sai kara bunkasa take yi ta hanyar karbar masu kudaden su da wadanda sukai safarar su sukeyi da kuma masu gadin gidan Yarin.

A cewar Mista Uwumarogiesa, “sun watsar damu a can har kwana biyu a bisa taimakon Allah ne wani mutum ya kawo mana dauki ya tserar damu, inda ya kaimu gidan sa sannan ya kaimu Tripoli har kuma ya kawo mu hukumar dake kula da bakin haure.

Mista Uwumarogie da Mista Efe, an tilasta masu yin aikin bauta a wata gonar Albasa don ciyar da dabbobi.

Jackson da Uwumarogie da kuma Felid Efe an kama sune akan teku dake kasar Libiya aka kaisu gidan Yari na Gharyan.

Mutane har uku an ware su daga cikin gidan Yarin, don a bayar dasu zuwa aikin bauta, wasu kuma an sayar dasu.

Ya ce, “ya taho ne a cikin gungun da aka dawo da Mista Akhere, inda aka tsare su a gidan Yarin Gharyan har tsawon wata hudu, kuma sun bayar damu ne ga abokan su, kuma basa biyan mu, aiki ne na bauta tsagwaron sa, in baka da zafin nama, akan aikin da sanya ka na bauta zaka sha

A cewar sa,“ hakan duk ya auku ne saboda neman kudi, yana roko tare da juya wuyan sa a lokacin da yake matsawa kusa da amsa kuwwa,inda ya ce,” abokina har yanzu yana can sunan sa Samson, har yanzu yana can gidan Yari na Gharyan.”

Agen Akhere yanada fuska ta raya, amma sai dai, kanana idonsa sun kada sunyi ja jawur. Yana ta cikin yanayin tunani a lokacin da yake magana kuma ya yi kamar ya barke da kuka. An kama shi aka tsare shi har tsawon watanni biyu a daya daga cikin cibiyoyar da aka tsare da bakin haure da ake kira Gharyan.

Idan yamma tayi daga wajen garin Benin, tun a shekarar 1960, an kulle wasu otel dake garin, inda gungun wasu maza da mata suke zaune akan wasu kujeru da aka warwatsar ko ina, kuma hakan yake nuna alamar kamar ana wata walima ce babba da tsakar dare.

Advertisement