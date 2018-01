Rikicin Fulani Da Manoma: Ya kamata A Kawo Karshen shi

Sanin kowa ne shekaru masu yawa da suka wuce al’ummar Fulani wadanda aka fi sani da makiyaya suna da wuraren da suke kiwon dabbobinsu, wadanda suka hada da Shanu, Tumaki, Awaki , da dai sauransu. Wadannan wuraren da aka ware masu shi ne ake kira da suna Labi, wanda akwai shi a Unguwanni, Garuruwan Dagatai, Hakimai , da kuma Kasashen Sarakuna, a duk fadin Nijeriyarnan. wannan al’amari haka yake tun wancen lokacin ana zaman lafiya ne ba cuta bare cutarwa tsakanin Makiyaya da kuma Manoma. Idan kuma za a duba Taswirar Nijeriya (Map) za a ga filayen da aka ware masu Makiyayan.

Ana iya cewar wancan lokacin wanda tun daga Turawan mulkin mallaka abin ya samo asali ne, bugu da kari lokacin da aka aiwatar da shi wannan shirin, al’umma basu yi yawan wadanda ake dasu yanzu ba. Abu na biyu kuma an manta da cewar kullun a kwana- a tashi, sannu a hankali, dole ne yawan al’umma ya karu. Yadda yawan su jama’ar ke karuwa haka ne kuma dole ne akwai bukatar abinci ya fi wanda ake nomawa, shekarun da suka wuce, ga kuma maganar gidajen kwana na su, wadannan al’ummar da yawansu ke karuwa a kullun. Wadannan abubuwan biyu wato gidajen kwana da kuma gonakin noma abinci, su suka sa , yanzu ake yawan samun yawan fadace- fadace tsakanin Makiyaya da kuma Manoma.To akwai laifi na gwamnati, saboda kuwa da ace, an yi shi tunanin na ware filaye saboda tunanin yawan mutanen da zai iya karuwa tare kuma da bukatun gonakin noma da kuma gidajen kwana da ba , a shiga irin wannan halin taskun da ake ciki ba. Yanzu fa ga shi ruwa ya kai ga wuya saboda ‘Tura Ta Riga Ta Kai Ga Bango’.

Akwai wani abu daya rika faruwa tsakanin Makiyaya da kuma Manoma inda su Manoman suke ba su gonakinsu su zauna na wani lokaci wasu ma har shekara suke yi, watakila shi yasa wani lokaci akan ce ai gonar Malam Kallamu can Dabbabin Jabbi suka yi mashekari, domin su dawo ,su ci Karmamin dawa , su kuma Manoman sai su amfana da kashin da dabbobin suke yi, a matsayin takinsu wanda zasu yi amfani da shi lokacin damina, wajen shuka wadda ko shakka babu zata tashi gwanin ban sha’awa. Abinda ke faruwa yanzu shi ne sai kaga da zarar Manomi ya kammala da gyaran amfanin gonar shi, sai kawai ya kone Karmamin. Shekarun baya har su Makiyayan ma ne suke yanke Dawa bayan an girbe ta, su tattara ta wurin da za, a fyade ta domin kawai su shiga gonar domin, su ci shi Karmamin na Dawa, Gero ko kuma Maiwa. An taushe hannu akan yadda aka yi ma abin rikon sakainar kashi, ana ganin kamar abin ba yadda zai kai ga haka, to ga shi abin ya na neman ya gagari al’umma, an kuma sa ido.

Su wadannan filayen da aka ware wa Makiyaya ko mai abin kwakwar Manomi a lokacin, babu yadda zai yi ya kara ma kan shi filin noma wanda zai shafi Labi, wanda aka kebewa su Makiyayan su rika yin kiwo da kuma ba dabbobinsu ruwa. To amma yanzu irin wadannan filayen da aka fi sani da Labi babu su, koma inda aka samu wuraren da ake da su , to ko dai sun rage kadan , ko kuma gaba daya an gama dasu. Ko su wanene suka kammala da wadannan wurare na kiwon Makiyaya har rashinsu ya kai ga kasancewa mafarin rashinjituwa na alakakai shi ne ba a sani ba, ko ma akwai wadanda suka sani , to har zuwa yanzu ba wanda ya lura cewar abin zai iya kawo matsala shekaru masu zuwa na gaba. Sai ga shi cikin ikon Allah har lokacin ya riske mu, ga kuma fitintunu nan da kuma can Allah kadai ya bar ma kan shi sanin lokacin da za a iya kawo karshensu. Muddin dai aka ce za, a cigaba da yin zaman’yan marina kamar wanda ake yi yanzun.

Da yake kowa ya san akwai wani girman dake tunkarar mutum tun lokacin ma bai kai ga yin shi girman ba, wato shekarun sa sun yi kadan, ya kuma kasance ko ya shirya ko bai shirya ba, ko mai Tsufa da kuma Yarinta, ko an iya ko kuma , ko kuma ba, a iya ba, ko an shirya ma abin ko kuma ba, shirya ma shi ba, dole ne, a wannan ranar sai an samo mafita. Don haka yanzu lokaci ya yi, ruwa bai karewa Dan kada ba, domin kuwa bai ma fara yin wankan ba. Kamata ya yi a sake duba maganar Labi bayan an kafa wani Kwamiti wanda zai bayar da shawara yadda za, a warware ita takaddamar. A kuma tabbatar da yadda Labin yake wanda aka basu shekaru masu yawa da suka wuce, ba wai kawai ace ba ‘a jin dadin abubuwan da suke faruwa ba. Kowa ya san ba a kyauta wa Makiyaya ba ta yadda Manoma da koma su wanene suka wawure masu Labi (wuraren kiwonsu).

Wannan ba wai ya ana nufin su kuma Makiyayan sai su rika yin wasu abubuwan da basu dace ba, da dasu cikin doka wasu lokuta. Manoma suma sun yi abin da bai dace ba, na shiga wuraren da ba nasu ba, ita kuma Hukuma ta yi sake sosai. A tuna da, a duk ko wane al’umma ba a rasa bata gari ba kuma don ana goyon su Makiyayan bane ba. Akwai wasu hare- haren da su ma ake kai masu ba gaira ba dalili, a kashe su a wani lokaci kuma a sace dabbobinsu, yanzu ga dama ta samu, abi diddikin yadda wuraren suke kiwo da banruwa, yanzu abin ya zama tarihi, a gano me ya faru har aka kwace masu wuraren kiwon nasu, da ake kira Labi wanda ko wa ya san Hukuma ce ta basu, domin su rika yin kiwon dabbobin su da kuma shan ruwa. A yadda suke karuwa da wasu, suma wasu suna karuwar da su, babban al’amari dai shi ne zaman lafiya yafi zama danSarki.

Sau da yawa abubuwa suna faruwa ana kuma sa idanu ace ai ba komai, ai ba inda abin zai je, kwaram watarana sai aga ga fa abu ya girma, lokacin ne kuma, za, a fara yin ta wasu tsugunne tashin , da basu dace ba. Icce fa tun yana dankarami ake iya tankwarashi, idan kuma ya girma aka nemi tankarawar to, karya shi za, ayi domin ya riga ya yi gauri. Kada fa ayi ta kame – kamen ai su wane basu kyauta ba, suma wadancan haka, domin ba inda zai kaimu sai dai yin dana-sani wadda keyace kuma a baya take. Ire iren wadannan abubuwa sun sha faruwa amma sai a ki daukar mataki, sai daga baya idan abubuwa sun fara gagara ayi ta dorawa juna laifi, ai da ka bari an yi haka, ko sun bari an yi hakan ayi ma tufkar hanci , wannan abin da ba zai taba faruwa ba. Bayan an baro shiri tun rani domin ana gudun watakila ran wasu zai baci idan aka dauki matakin da zai iya kasancewa sanadin kawo karshen tashin hankalin, saboda su shafaffu da mai ne.

Abin yanzu ya kan daure kan mutane yadda ake ta samun karuwar tashin hankali nan da can, sai kace babu manya, wadanda dama sune aka sani da mayar da wadanda suka bar hanyar gari, suka bi ta daji, babban abin da ya dace suyi na komawa gida. Manufa anan ita ce a tuna yadda ake zaune tun asali, ba wanda ke damuwar wani in banda bada shawara ta gari, don haka ya dai kamata kowa da kowa ya dawo kan mikakkiyar hanya. Wadda ake bi yanzu da akwai gargada, idan kuma aka ce dole sai an bi ta, to kafin a kai ga isa gida ana iya haduwa da Santsi ko kuma Tabo.