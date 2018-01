Taron Zaman Lafiya: Wajibi Ne Gwamnati Ta Hukunta Masu Safarar Muggan Kwayoyi –Malam Niga

Shahararren Malamin Addinin Musuluncin nan, wanda kuma har ila yau, shi ne Shugaban da ya assasa Cibiyar nan ta Tarbiyantarwa da koya sana’o’i, (Nigas Rehabilitation And Skill Ackuisation Centre), wacce aka fi da sani da Cibiyar Malam Niga da ke Rigasa Kaduna, Shaikh Yusuf Muduru, ya bayar da shawarar, matsawar a na son a magance bala’in da ke kara tunkaro wannan kasa tamu, watau na matsalar shaye-shaye, Wanda ya bayyana matsalar ta shaye-shayen na kayan maye, wacce a yanzun haka take ci balbal a dukkanin sassan wannan kasa tamu, musamman ma a tsakanin Matasa Maza da Mata, kai har ma da Matan aure a matsayin babbar matsalar da ya wajaba hukumomi da al’umma bakidaya da a tashi haikan wajen ganin bayanta.

A cewar Shehin Malamin, ya zama tilas a bi duk hanyar da ya kamata, wajen hukunta dilolin da ke safarar miyagun kwayoyin. “Tilas ne dukkanin sassan hukumomin tsaron da lamarin ya shafa da Sarakunan gargajiya har da sauran masu Anguwanni, su tashi tsaye su kuma hada hannu domin ganin an hana tare da kame dukkanin dilolin da ke safara da kuma yada wannan miyagun kwayoyin”

Sannan kuma su nemi wajajen da ake sayar da iren wadannan abubuwan shaye-shayen da ke cikin Anguwanni, nan ma su tsawatar, in an kiya sai su hada su da gwamnati ko su kori dilan, in ma ta kama gidan ne sai su saya domin yin wani abin alheri a cikinsa. Ya kasance dai, a Anguwar ba bu wani mai sayar da wadannan kayan na shaye-shaye. Domin matukar ba bu mai saidawa, to ba za a samu mai sha ba, ta hakanan watarana za a iya wayan gari ba bu mai shan wadannan kayan jirkita hankalin.

Sheikh Muduru, ya yi fatan wannan gwamnatin ba za ta amince da yadda ake yi wa doka da oda karan tsaye ba a can baya, ta yadda za a kama mai laifi musamman wanda ya shafi na ruguza al’umma ta hanyar dillancin ababen shaye-shaye. Amma kuma bayan lokaci kankane sai a gan shi a waje yana ta watayawarsa, yana ma ci gaba da wannan mummunar sana’a na shi ta sayar da miyagun kwayoyi.

Malamin ya yi wannan kiran ne a wajen wani taron zaman lafiya, wanda wata kungiya ta masu sauraron shirin ‘Maigida Barka Da Rana’ wanda ya gudana a babban dakin taro na ‘NUT’ da ke Kaduna.

Shehin Malamin ya bayar da misali da rahoton da Hukumar hana sha da fatauci na kayan mayen ta bayar a kwanan nan, inda ta bayyana cewa, “A Jihohin Kano da Jigawa kadai, ana shan kwalban Kodin Milyan Uku a kowace rana,” Malamin ya ce, mu lura fa, wannan a Jihohin Kano da Jigawa fa kadai kenan. Sannan kuma idan har Kodin ana shan kwalba Milyan Uku a duk rana, to su sauran kayan mayen fa, kamar su; Totalin, Edzobin, Pakalin, Tramol, Rochi, Benelin, Sholisho na yin facin Keke, wadannan duk kadan ne baya ga irin su Wiwi da Koken wadanda duk ba su zama sabbi ba.

Shehin malamin, ya kuma bayar da misalin tabar wiwi, wacce ya ce a kan shuka ta ne a kuma noma ta a kudancin kasar nan, sannan daga bisani da zaran an girbe ta, sai a yi wo safararta zuwa arewacin wannan kasa tamu, inda ake sayar da ita domin samun riba mai gwabi. Ya kara da cewa, ana zukar wannan mummunar tabar ta wiwi a arewacin kasar nan fiye da kowane sashi na kasar nan. Ya kuma bayar da misalin jihohin arewa da ke kan gaba wajen yin tu’ammali da wannan mummunar tabar ta wiwi, inda ya ce, Jihohin Kano, Borno, Sokoto, Kaduna, Katsina, Zamfara da Bauci su ke kan gaba wajen yawan tu’ammali da tabar ta wiwi a arewacin kasar nan. A kudancin wannan kasar kuma, Shehin malamin ya bayyana Port Harcourt da Enugu a matsayin dandalin mashaya mummunar tabar wiwi a kudancin kasar nan.

Da ya juya kan taken taron, wanda aka yi wa lakabi da, “Taron Hadin Kai Domin Samar Da Zaman Lafiya” Sheikh Muduru, ya yi fatan lamurra su koma kamar yadda suke a can baya, ta yadda a duk lokacin da misali Musulmi ke cikin wani farin ciki na bukin ranakun salla ko makamantansu, za ka ga Kirista ya zo yana taya shi murna. Hakanan ma in Kirista ne yake cikin makamancin wannan halin na farin ciki, shi ma za ka taras abokaninsa Musulmi suna taya shi murna, duk kusan kuma abin da za a yi, sai ka ga duk ana yi a tare ba tare da nu na wani bambanci ba.

Ya kuma kara da cewa, “Ya fa kamata Musulmi ya sani, Kirista fa ba Kafiri ne ba, ba kuma Arne ne ba, domin shima Allah Ya saukar masa da Littafi. Sannan kuma ni sam a mahanga ta, bai kamata a sami wani yanayi na nu na kiyayya ko kyama ba a tsakanin Musulmi da Kirista, musamman saboda idan muka duba can baya a farkon Musulunci, Kirista ya taimaki Musulmi sosai. A lokacin da Manzon Allah (SAW) ya tura Sahabbai a hijira ta farko, ya tura Sahabbansa zuwa Habasha ne. sun kuma je Habashan har sun sami lokaci mai tsawo a can din, inda Sarki Najashi, wanda yake Kirista ne, ya amshe su hannu bi-biyu, ya kuma yi masu masauki mai kyau da abinci mai kyau da dai sauran su, har dai suka gama zamansu a nan suka koma Makka.

To ka ga kenan, ashe idan ma goyo ne, mu ya kamata mu sanya Kiristoci a bayan mu mu sanya zane mu daura su, da dai dukkan abin da ya kamata mu yi masu na kyautatawa mu yi masu, saboda su suka fara taimaka mana. Kafin mu tausaya masu su suka fara tausaya mana. Sun hana a kashe mu, sun hana a cutar da mu, sun hana a zalunce mu. Suka nu na cewa su ne namu.

A na shi jawabin, Rabaran Jeremiya Illa, na Cocin Church, ya bayyana cewa, tun asali Allah Ya shiryawa Duniya zaman lafiya ne, kuma ba wani abin da ya lalace a cikin wannan duniyar, face dai dan Adam ne ke lalacewa. Amma duniyar da kuma dukkanin abin da Allah Ya halittawa dan Adam a cikinta yana nan kalau, ba wani abin da ya canza a cikinta. Ya kuma bayar da misali da, Ruwa da Iska, ya yi tambayar ko sun canza ne daga halittar da Allah Ya yi masu? Dakin taron gabakidaya ya amsa da, “Ba su canza ba.” Daga nan ya ci gaba da bayanin Ni’imomin da Allah Ya yi wa dan Adam a cikin duniyar, inda duk ya tabbatar da cewa komai na nan kalau kamar yadda Allah Ya halittawa dan Adam.

Taron ya sami halartar Manyan mutane da al’ummomi daga bangaren Musulmi da Kiristoci masu yawa. Sun hada da, Wakilin Yaki da jahilci na Masarautar Zazzau, Sheikh Lawal Muduru, Fasto Dikkin Dauda Chori, Rabaran Jeremiya Illa, Sarkin Arewa na gundumar Rigasa, da dai sauransu.

A karshen taron, kungiyar ta karrama Malam Niga da kuma wasu da duk ta ambata da Jajirtattu a fannin samar da zaman lafiya a wannan kasa tamu.