Gwamnan Bauchi Ya Nada Mambobin Hukumomin Gudanarwa Na Jiha

Akwai kuma Hukumar Sayar Da Kayayyakin Amfanin Gona wacce ta samu shugabancin Garba Baba, tare da mambobi Sadiya Ibrahim Zango, Alhaji Munkaila Musa Maizobo, Alhaji Garba Mohammed C/K, Husaini Gwabba, Lamara Baba da Sani Bakohji Miskili, yayin da kuma Hukumar Ilmi Bai Daya take karkashin shugabancin farfesa Yahaya Ibrahim Yero da mambobinta sune Abdulrahman Mohammed da Baba Danlawan Hamza a matsayin mambobin dindindin, hadi da mambobi Injiniya Sa’idu Suleiman Darazo, Tijjani Ali Gamawa da Murtala Mohammed Danmalikin Boto.

Hukumar yaki da cuta mai karya garkuwan jiki, tarin fuka, kuturta da zazzabin ciwon sauro tana karkashin shugabancin Likita Mansur Dada ne kuma mabobinta sun hada da wakilan Ma’aikatun Lafiya, Watsa Labarai, Shara’a, Ilmi, Lamuran Mata, Lamuran kananan Hukumomi, Hadakar Yaki da Cuta Mai Karya Garkuwan Jiki (NEPWAN), wakilan JNI da CAN, kungiyar Likitoci, kungiyar Masu Sayar da Magani, kungiyar Ma’aikatan Lafiya, kungiyar Nas da Ungozomomi, kungiyar Masu Tace Magunguna, Abubakar Yuguda, Bappah Tafida Hardawa da Sakataren mulki a hukumar a matsayin sakatare.

A karkashin rukunin A akwai Ibrahim Musa Kaldo (Alkaleri), Aliyu Shehu Idris (Bauci), Joshua Dangana (Bogoro), Umar Jobo (Dass) da kuma Hamisu A. Abdulkadir (Dambam). Sai rukunin B wanda ke kunshe da sunayen Hassan Ibrahim Dorawa (Darazo), Honorabul Haruna Husaini (Gamawa), Zakariya Ya’u Miya (Ganjuwa), Idris Ladan (Giade) da Abdullahi Mohammed Gamsha (Itas/Gadau). Sauran mambobin hukumar a rukunin C sun hada da Salisu Dattawa (Jama’are), Ali Mudi (Katagum), Alhaji Bababgida Gaka (Kirfi), Kawuwa Zadawa (Misau), da Bala Suleiman (Ningi), kana a rukunin D kuma akwai Honorabul Lamara Gado (Shira), Safiyanu Bala Burga (T/Balewa), Mohammed Mudi (Toro), Idris Hamidu Aru (Warji), Alhaji Shitu Salisu (Zaki).

