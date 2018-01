Jam’iyyar NRM Ta Ce Gwamnatin APC Ta Gaza A Jihar Neja

Up Next

Idan kana ganin kamar an samu canji ne, idan ka cire shugaba Muhammadu Buhari ba wani canjin da aka samu PDP din ne ke mulkin kasar nan. Buharin da na sani da irin akidunsa da yasan in ya zama shugaban kasa haka kasar za ta zauna da bai yi mafarkin kasancewarsa akan kujerar nan ba.

Shugaban na N.R.M ya ce duk wani shugaba da ya haura shekaru sittin a duniya yana da hannu wajen lalata tattalin arzikin kasar nan. Domin da daman su cima zaune ne masu neman kafar da za su saci kudin gwamnati, ya ce idan ka dauka tun daga 1999 zuwa yau da wadannan tsoffin ke mulkin kasar nan wani ci gaba suka iya kawo ban cin kirkiro hanyoyin zubar da jinainai al’ummar kasa, har yan an kasa samar da nagartattun hanyoyi a kasar nan, ko noma da ake ikirari dawo da martabarsa an iya yin hakan, shiga kasuwa ka tambayi farashin abinci duk talaka mai karamin karfi na cikin kuncin rayuwa wanda hakan ne ya haddasa tashe-tashen hankulan da ke addabar jama’ar kasa, sace-sace, satar mutane da fada tsakanin makiyaya da fulani wanda duk wannan ribar tsoffin matsafan shugabanni ne.

Injiniya Aliyu ya ce jihar Neja ta yi rashin sa’ar samun gwamnati mai alkibla domin duk abinda maigirma gwamna ya ke yi ana yi mai tunani ne bai da tunanin kansa. Jihar da ke samar da wutan lantarki a kasar nan da ma sauran sassan kasashe a nahiyar Afrika ta kasa samun nagartaccen hanyar da al’ummarta za su iya anfana da arzikin da Allah ya samar a jiharsu, ya ce ita kanta gwamnatin tarayya ta kasa cika alkawurran da ta yiwa jama’a ne saboda tsoffin matsafa da gurbatattun mutane ke zagaye da ita. Tun da gwamnatin nan ta zo tayi kokarin daga darajar wuta daga migawat 3000 zuwa 5000 wanda a wani lokaci ma yakan sauko zuwa 2000, to ta ya ake tsammanin masu karamin karfi za su iya anfana.

An bayyana cewar ko akan matsalar wutan lantarki aka tsaya kawai gwamnatin APC ba ta da abin nunawa, domin daya daga cikin karyar da ta yi shi ne samar da wutan lantarki da bunkasa kananan kasuwanci. Shugaban jam’iyyar ceton al’ummar kasa ta jihar Neja, Injiniya Mustapha Aliyu ne ya bayyana hakan.

