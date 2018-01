Mun Kashe Shi Ne Don Ya Yi Yunkurin Hana Mu Yi Masa Fashi –Barayi

A Shekaran jiya ne 9/1/2018 ne Shalkwatan Rundunar ‘yan sandan jihar Bauchi ta bayyana kame wasu ‘yan fashi da makami su biyu wadanda suka kashe wani Alhaji mai suna Sulaiman Yunusa har lahira bayan da ya yi yunkurin haura musu a lokacin da suke neman yi masa fashi da makami a gidansa da ke Magama Gumau, Bauchi.

Kamal Datti Abubakar Kakakin Rundunar ‘yan sandan jihar Bauchi shi ne ya bayyana hakan a cikin wata takardar sanarwar da ya raba wa manema labaru a Bauchi ya ce tun da farin farawa, yaudara da kuma cin amana shi ne farkon abun da makasan suka fara amfani da shi wa marigayin.

Ta bakinsa “shi marigayin mai suna Suleiman Yunusa ya amince da wani dan Achaba mai suna Ahmadu Ngari inda har ta kai yana kiransa domin ya kaisa unguwa da sauransu a matsayin dan Acaban da ya yarda da shi, abun takaici sai wannan dan Achaban Ngari ya yi amfani da wannan damar ya gayyato wasu ‘yan fashi domin su zo su yi was hi marigayin fashi. A lokacin da suke kokarin yi masa fashin ne kuma suka kashe shi”. In ji Kakakin ‘yan sandan.

Duk da dai Kamal Datti ya ce ba nan take ne suka kashe marigayin ba, ya ce sun harbesa hade kuma da yi masa sara da adda har guda hudu inda kuma aka garzaya da shi zuwa asibiti domin nema masa lafiya amma rai ya ce ga garinku, inda ya mutu a asibiti.

Ta bakin Kakakin ‘yan sandan “Biyo bayan samun rahoton aukuwar lamarin da ofishinmu da ke karamar hukumar Toro suka yi a ranar 28/12/2017 inda aka shaida musu cewar wasu dauke da bindigogi sun kewaya gidan Sulaiman Yunusa mai shekaru 40 mazaunin kauyen Magama Gumau a karamar hukumar Toro inda suka yi kokarin yi masa fashi”.

“A lokacin da suke kokarin yin fashin nan sun harbesa da bindiga, sannan suka kuma ji masa munanan raunuka, inda aka hanzarta da shi zuwa babban asibitin Toro daga bisani aka sauya masa asibiti zuwa babban asibitin kwararru da ke cikin Bauchi ATBU domin jikin nasa ya yi tsananta, inda kuma ya rasu a ranar 30/12/2017 a lokacin da ke amsar kulawar likitoci”. In ji Datti.

A ce da Rundunarsu ta fantsama domin kaddamar da bincike kan lamarin, sun yi nasar cafko wasu mutum biyu da hanu dumu-dumu wajen wannan kisan, wadanda suka kamen su ne Abubakar Sadik Mohammed mai shekarun haihuwa 20 da kuma Yahaya Mohammed dan shekaru 18 a duniya, dukkaninsu mazauna kauyen Ladduga a karamar hukumarToro.

“Mutum biyun da muka kaman sun sun amsa da bakunansu cewar sune suka hada baki da Dan Acaba Ahmadu Ngari wajen wannan aika-aikar”

Ya ce, ya zuwa yanzu ba su kai ga kamo asalin dan Acaban da ya kitsa wannan lamarin ba, amma sun gam baza komarsu kuma za su kamosa nan bada jima bawa ba.

Ababen da Rundunar ta kama makasan da su sun hada da bindiga kirar kida saufurin ribarbar guda biyu, alburasai masu rai guda takwas na bindiga AK47 Rifle. Da sauransu.

A wani hira da rundunar ‘yan sandan ta yi da wadanda ta kaman cikin wani faifayin bidiyo mai motsi wacce ‘yan sandan suka aiko wa manema labaru da ita, a cikin hirar wadanda ake zargin sun amince sun aikata wannan laifin da bakunsu, inda suka bayyana yadda aka yi har suka kashe marigayin “Sunana Abubakar Sadik Mohammed abun daya faru shi ne mun je gidan marigayin inda muka nemi yi masa fashi da kuma sata, mun jima a cikin gidan bai fito ba, can sai ya fito, na daga bindiga zan yi harbi sama kawai sai ya nufo ni sai harbin ya same shi. Bayan sun sami shi sai ya zo ya kamani da kokuwa, sai na yi magana da wanda muke tafiya tare sai yana zuwa sai ya sareshi da adda a ka, har nima ya sameni. Nan muka barshi a kwance muka shiga cikin gidan sai muka kuma fito”. In ji shi.

Dayan kuma ya ce “sunana Yahaya mun je sata ne gidan shi, sai ya zo muka sara shi daga bisani kuma hakan ya zo da karar kwana ya mutu”. In ji shi.

Rundunar ta ce tana ci gaba da gudanar bincike a kan wannan lamarin da zarar ta kammala za ta gurfanar da su a gaban kuliya. Rundanar dai ta zargesu da laifukan fashi da makami, aiyukan ta’addanci kisan kai da kuma mallakar makamai ba bisa ka’ida ba.