Ta Saka Wa Mijinta Guba Mako Biyu Da Kare Bikinsu

Tuni dai Kwamishinan ‘Yan Sanda na Jihar Kano, ya yi umurni da a hannanta matar ga sashen binciken manyan laifuka, in ji Majiya.

“Wasu ‘Yan’uwan mamacin ne suka kawo rahoton faruwar lamarin a Ofishin ‘Yan Sanda na Kofar Wambai a ranar Litinin,” in ji Majiya.

