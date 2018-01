Jadawalin Zabukan 2019: Wankin Hula Na Iya Kai Jam’iyyu Ga Dare

Hausawa dai na cewa duk wanda ya kona rumbunsa, to ya san in da toka ke tsada ne. Don haka wadannan jam’iyyu sun fi kowa sanin halin da suke ciki kuma sun fi kowa son cinye zabe, amma babban abin tambaya shi ne bisa tarin matsalolinsu da kuma jadawalin zaben da INEC ta sa, anya wankin hula ba zai kais u dare ba kuwa?

Baya ga wannan, jam’iyyar na ta fama da rikice-rikice a jihohi da dama da take da karfi a cikinsu. Kamar jihohin Kaduna, Katsina da aka kasa yin zaben shugabannin jam’iyyar na wadannan jihohi tun bayan da aka nada shugabannin a wasu mukamai. Inda shugaban jam’iyyar APC na jihar Kaduna ya zama mataimakin Gwamnan jihar, shi kuma na Katsina ya zama sakataren Gwamnatin jihar. Wasu ‘yan jam’iyyar na ganin Gwamnonin na da wata manufa ne shi ya sa ba sa son a yi zaben wadannan kujeru. Haka ma a jihar Kano tuni jam’iyyar ke fama da rikici wanda har ta kai ga bayyanar rarrabuwar kawuna a tsakanin magoya bayan Gwamna Ganduje da na Sanata Kwankwaso.

Ita ma jam’iyyar da ke mulki ta APC cike take da na ta matsalolin da suka ki ci suka ki cinyewa, wanda ya kamata tun wuri ta tunkare su don kar ta sha kasa a zaben da ke tafe.

Wannan da kuma wasu matsalolin na daga cikin abin da PDP ya ke ci mata tuwo a kwarya kuma idan ba ta mayar da hankali wajen magance su ba to akwai yiyuwar wankin hula zai kai ta ga dare.

Tun bayan kammala babban taronta da ta gudanar, in da aka zabi sabbin shugabannin jam’iyyar, wanda aka yi fatan zai kawo karshen rikicin jam’iyyar, sai kuma ga wata sabuwar jam’iyyar ta PDP ta bayyana, wadanda suke bayyana cewa sune cikakkun kuma halastatun jam’iyyar ta PDP.

Sanin cewa a baya dai sanar da ranakun zaben na nuni da kada kugen siyasa ne na fara yakin neman zabe, abin da ke katse hanzarin gudanar da ayyukan gwamnatin da ke kan mulki. To sai dai daraktan hukumar zaben ta Nijeriya ya ce akwai bukatar a fahimci lamarin. Domin ba wai sun buda kofa a fara kamfen da yakin neman zabe ba ne.

Sabon salon da hukumar ta bullo da shi shi ne cewa daga yanzu wadannan ranaku sun zauna daram, ba sai kowane wa’adin mulki an yi wahalar batun tsaida ranaku na zabe ba don ya kasance daidai da tsari.

