Matasan Zamani: Ma’anar Bunkasa Harkar Gona

(Za a cigaba a Mako maizuwa In Sha Allah)

dbi-Agricultural Policy for Nigeria (1988)

db-National Special Programme for Food Security (NSPFS, 2003)

diii-Directorate of Food, Roads and Rural Infrastructure (1986)

bii-Land Use Act (1978)

bi-Re-organisation of the Marketing Boards (1977)

ib-Operation Feed the Nation (OFN, 1976)

An ci buri matuka a wancan shiri na farko na inganta harkar noma da masana’antu da ma sauran dangogin tattalin arziki a wannan kasa. Cikin shirin, an yi hasashen za a kashe zunzurutun kudi har kimanin Dalar Amurka Bilyan guda da Milyan Dari Tara ($1, 900, 000, 000). Za a kashe kudaden ne wajen bunkasa abin da manomanmu ke samarwa da kuma yin amfani da kudaden wajen habaka sauran dangogin da za su ciyar da al’umar wannan kasa gaba.

Shirin inganta harkar noma da masana’antu cikin wannan kasa an fara shi ne tun a Shekarar 1962, inda aka kira shi da, “National Debelopment Plan 1962-1968.

