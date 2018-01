2019: Muna Bukatar Ta-zarce Tare Da Buhari – el-Rufa’i

A nashi jawabin, Gwamnan Jihar Kano, Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana cewa sun hallara a fadar shugaban kasa ne domin kai masa gaisuwar ban-girma. inda ya kara da cewa “Mu bakwai muka zo amma kowa shi kadai ya zo ba domin wani dalili ba, amma bayan mun yi sallah sai muka yanke shawarar mu kai gaisuwa ga shugaban kasa. Haduwa kawai aka yi a masallaci kuma wasu suka zo daga baya suka same mu shi ne muka yanke shawarar gaishe shi”, in ji shi.

Wanda ya bayyana cewa a kullu-yaumin Shugaba Buhari yana kara samun koshin lafiya, el’Rufa’i ya ce, “Mun yi amanna da shugaban kasa, muna so ya cigaba da shugabancin kasar nan a kyakkyawar turba. Mutane za su iya yada (abin da na fada) game da (zaben) 2019, ba za mu nemi afuwa ba kan haka.”

