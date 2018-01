Dokta  Shamsudeen Ya Zama Garkuwan Makarantar Zazzau

Up Next

An haifi Dokta Shamsuddeen Aliyu Mai yasin Tudun wada Zariya, ya fara makarantar Allo a gaban mahaifinsa Marigayi Shekh Aliyu Mai Yasin, daga nan sai aka sa shi makarantar firamare ta Nurul Hudda,Tudun wadan Zariya, ya na kammala firamre sai ya sami shiga makarantar sakandare ta Alhuda-huda ta Zariya, daga nan bayan ya kammala, sai ya sami shiga Jami’ar Neelai wadda ke Sudan, bayan ya kammala sai ya sake shiga jami’ar African International Unibersity da ke Sudan, bayan ya kammala sai kuma ya sake samun shiga Jami’ar Bayero ta kano, yana kammala wa sai ya sake shiga Jami’ar Usman Dan Fodiyo da ke Sakkwato.

