A Karon Farko El-Zakzaky Ya Bayyana A Bainar Jama’a

A gefe guda kuma dai, cikin jerin zanga-zangar da mabiyan malamin su ka yi ta yi a birnin tarayya Abuja na tsawon kwana biyar da cewar a sake shi domin ya je ya gana da likita. Haka kuma wasu sun ce za su cigaba da fadi-tashi har sai an sako shi, domin cigaba da tsare shi da a ke yi ba bisa ka’ida ba ne.

Sheikh Zakzaky: Ina cigaba da samun sauki. Jami’an tsaro sun bari na gana da likitana na kaina. Da can likitansu ne ke duba ni, amma yanzu nawa likitan ya duba ni. Ina godiya ga Allah. Ina cigaba da samun sauki.

