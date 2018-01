An Kaddamar Da Makarantar Horar Da Ma’aurata A Kano

Yusuf Abdullahi Ata ya kuma tabbatarwa da Jama’a cewar zai yi duk mai yiwuwa domin ganin an umarci sashin lura da ilimin Makarantun Jihar Kano domin shigar da abinda ake koyarwa a wannan makaranta cikin Mahanjatar Karatu a Jihar Kano. Daga nan sai yi addu’ar Allah ya karawa Malam Umar Sani Faggge Lafiya da karfin guiwar ci gaba da samar da ire-iren wadanann abubuwan akhairi ga Jihar Kano da Kasa baki daya.

